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Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 15 лип, 2023 19:59
cherchiltank написав: akurt написав:
То ви скупили - чи "ля-ля"?
Першу квартиру купив в новобудові на Подолі за 500 баксів метр в 2002, зараз маю 5 - останню купував по 3000 уже в 2009
і що? в 2009 всьо? кешфло на інвестиції всох (відсунули від корита / бюджетної сіськи)?
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Додано: Суб 15 лип, 2023 20:07
cherchiltank написав: akurt написав:
То ви скупили - чи "ля-ля"?
Першу квартиру купив в новобудові на Подолі за 500 баксів метр в 2002, зараз маю 5 - останню купував по 3000 уже в 2009
Вы хоть бы похвастались на чём вас так попёрло? На агропродукции, а конкретно на золоте наших полей - зерне?
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Додано: Суб 15 лип, 2023 20:17
gonchik74 написав:
У мене переважна більшість сім‘ї вільно говорить польською, але вдома спілкуємося українською. Так зрозуміліше?
В тих самих Нідерландах в під‘їзді бабульки-пенсіонерки вільно розмовляють англійською, але вдома голандською.
Якщо не бачите різниці між підʼїздами з бабусями та регіоном Бельгії, де переважна кількість мешканців вільно говорить англійською - і саме тому (саме тому!!!) людина знайшла собі роботу і житло саме там - то то ваші проблеми.
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