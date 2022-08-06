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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 15 лип, 2023 19:59
cherchiltank написав: akurt написав:
То ви скупили - чи "ля-ля"?
Першу квартиру купив в новобудові на Подолі за 500 баксів метр в 2002, зараз маю 5 - останню купував по 3000 уже в 2009
і що? в 2009 всьо? кешфло на інвестиції всох (відсунули від корита / бюджетної сіськи)?
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Додано: Суб 15 лип, 2023 20:07
cherchiltank написав: akurt написав:
То ви скупили - чи "ля-ля"?
Першу квартиру купив в новобудові на Подолі за 500 баксів метр в 2002, зараз маю 5 - останню купував по 3000 уже в 2009
Вы хоть бы похвастались на чём вас так попёрло? На агропродукции, а конкретно на золоте наших полей - зерне?
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Додано: Суб 15 лип, 2023 20:17
gonchik74 написав:
У мене переважна більшість сім‘ї вільно говорить польською, але вдома спілкуємося українською. Так зрозуміліше?
В тих самих Нідерландах в під‘їзді бабульки-пенсіонерки вільно розмовляють англійською, але вдома голандською.
Якщо не бачите різниці між підʼїздами з бабусями та регіоном Бельгії, де переважна
кількість мешканців вільно
говорить англійською, де роботодавець вільно
говорить англійською, де з ним можна ВІЛЬНО обговорити умови контракту, де можна в місцевому відділенні банку ВІЛЬНО обговорити англійською (якою сам говОриш вільно
) умови кредиту та вільно прочитати Договір англійською - і саме тому (саме тому!!!) людина знайшла собі роботу і житло саме там
- то то ваші проблеми.
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Додано: Суб 15 лип, 2023 21:08
akurt написав: gonchik74 написав:
У мене переважна більшість сім‘ї вільно говорить польською, але вдома спілкуємося українською. Так зрозуміліше?
В тих самих Нідерландах в під‘їзді бабульки-пенсіонерки вільно розмовляють англійською, але вдома голандською.
Якщо не бачите різниці між підʼїздами з бабусями та регіоном Бельгії, де переважна
кількість мешканців вільно
говорить англійською, де роботодавець вільно
говорить англійською, де з ним можна ВІЛЬНО обговорити умови контракту, де можна в місцевому відділенні банку ВІЛЬНО обговорити англійською (якою сам говОриш вільно
) умови кредиту та вільно прочитати Договір англійською - і саме тому (саме тому!!!) людина знайшла собі роботу і житло саме там
- то то ваші проблеми.
Все зрозумів, дякую. Дурних питань більше не задаватиму😂
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Додано: Суб 15 лип, 2023 21:18
flyman написав: cherchiltank написав: akurt написав:
То ви скупили - чи "ля-ля"?
Першу квартиру купив в новобудові на Подолі за 500 баксів метр в 2002, зараз маю 5 - останню купував по 3000 уже в 2009
і що? в 2009 всьо? кешфло на інвестиції всох (відсунули від корита / бюджетної сіськи)?
Ти заздриш? Мого кешфло ще хватить на пару десятків кавалірок біля шрт)
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Додано: Суб 15 лип, 2023 21:19
барабашов написав: cherchiltank написав: akurt написав:
То ви скупили - чи "ля-ля"?
Першу квартиру купив в новобудові на Подолі за 500 баксів метр в 2002, зараз маю 5 - останню купував по 3000 уже в 2009
Вы хоть бы похвастались на чём вас так попёрло? На агропродукции, а конкретно на золоте наших полей - зерне?
Дві вищі освіти, адвокат - цього досить?)
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Додано: Суб 15 лип, 2023 21:22
Долго думал, учить польский или нет.
Потом заметил:
-обратился к юристу в Польше, у них только наши клиенты
К присяжному переводчику - тоже наши
У наших риелторов в Польше - наши клиенты
К строирелям одним, вторым - только с нашими работают.
Видимо поляки сотрудничают только с поляками. Это субъективно.
Придется искать англомовну країну. Вірно, Акурт?
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beee
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Додано: Суб 15 лип, 2023 21:52
beee написав:
Долго думал, учить польский или нет.
Потом заметил:
-обратился к юристу в Польше, у них только наши клиенты
К присяжному переводчику - тоже наши
У наших риелторов в Польше - наши клиенты
К строирелям одним, вторым - только с нашими работают.
Видимо поляки сотрудничают только с поляками. Это субъективно.
Придется искать англомовну країну. Вірно, Акурт?
Краще Африка - наших не зустрінете)
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cherchiltank
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