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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 738739740741
Повідомлення Додано: Суб 15 лип, 2023 19:59

  cherchiltank написав:
  akurt написав:То ви скупили - чи "ля-ля"?

Першу квартиру купив в новобудові на Подолі за 500 баксів метр в 2002, зараз маю 5 - останню купував по 3000 уже в 2009

і що? в 2009 всьо? кешфло на інвестиції всох (відсунули від корита / бюджетної сіськи)?
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 15 лип, 2023 20:07

  cherchiltank написав:
  akurt написав:То ви скупили - чи "ля-ля"?

Першу квартиру купив в новобудові на Подолі за 500 баксів метр в 2002, зараз маю 5 - останню купував по 3000 уже в 2009

Вы хоть бы похвастались на чём вас так попёрло? На агропродукции, а конкретно на золоте наших полей - зерне?
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Повідомлення Додано: Суб 15 лип, 2023 20:17

  gonchik74 написав:У мене переважна більшість сім‘ї вільно говорить польською, але вдома спілкуємося українською. Так зрозуміліше?
В тих самих Нідерландах в під‘їзді бабульки-пенсіонерки вільно розмовляють англійською, але вдома голандською.

Якщо не бачите різниці між підʼїздами з бабусями та регіоном Бельгії, де переважна кількість мешканців вільно говорить англійською, де роботодавець вільно говорить англійською, де з ним можна ВІЛЬНО обговорити умови контракту, де можна в місцевому відділенні банку ВІЛЬНО обговорити англійською (якою сам говОриш вільно) умови кредиту та вільно прочитати Договір англійською - і саме тому (саме тому!!!) людина знайшла собі роботу і житло саме там - то то ваші проблеми.
akurt
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Повідомлення Додано: Суб 15 лип, 2023 21:08

  akurt написав:
  gonchik74 написав:У мене переважна більшість сім‘ї вільно говорить польською, але вдома спілкуємося українською. Так зрозуміліше?
В тих самих Нідерландах в під‘їзді бабульки-пенсіонерки вільно розмовляють англійською, але вдома голандською.

Якщо не бачите різниці між підʼїздами з бабусями та регіоном Бельгії, де переважна кількість мешканців вільно говорить англійською, де роботодавець вільно говорить англійською, де з ним можна ВІЛЬНО обговорити умови контракту, де можна в місцевому відділенні банку ВІЛЬНО обговорити англійською (якою сам говОриш вільно) умови кредиту та вільно прочитати Договір англійською - і саме тому (саме тому!!!) людина знайшла собі роботу і житло саме там - то то ваші проблеми.

Все зрозумів, дякую. Дурних питань більше не задаватиму😂
gonchik74
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Повідомлення Додано: Суб 15 лип, 2023 21:18

  flyman написав:
  cherchiltank написав:
  akurt написав:То ви скупили - чи "ля-ля"?

Першу квартиру купив в новобудові на Подолі за 500 баксів метр в 2002, зараз маю 5 - останню купував по 3000 уже в 2009

і що? в 2009 всьо? кешфло на інвестиції всох (відсунули від корита / бюджетної сіськи)?

Ти заздриш? Мого кешфло ще хватить на пару десятків кавалірок біля шрт)
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Повідомлення Додано: Суб 15 лип, 2023 21:19

  барабашов написав:
  cherchiltank написав:
  akurt написав:То ви скупили - чи "ля-ля"?

Першу квартиру купив в новобудові на Подолі за 500 баксів метр в 2002, зараз маю 5 - останню купував по 3000 уже в 2009

Вы хоть бы похвастались на чём вас так попёрло? На агропродукции, а конкретно на золоте наших полей - зерне?

Дві вищі освіти, адвокат - цього досить?)
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Повідомлення Додано: Суб 15 лип, 2023 21:22

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

Долго думал, учить польский или нет.
Потом заметил:
-обратился к юристу в Польше, у них только наши клиенты
К присяжному переводчику - тоже наши
У наших риелторов в Польше - наши клиенты
К строирелям одним, вторым - только с нашими работают.
Видимо поляки сотрудничают только с поляками. Это субъективно.

Придется искать англомовну країну. Вірно, Акурт?
beee
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Повідомлення Додано: Суб 15 лип, 2023 21:52

  beee написав:Долго думал, учить польский или нет.
Потом заметил:
-обратился к юристу в Польше, у них только наши клиенты
К присяжному переводчику - тоже наши
У наших риелторов в Польше - наши клиенты
К строирелям одним, вторым - только с нашими работают.
Видимо поляки сотрудничают только с поляками. Это субъективно.

Придется искать англомовну країну. Вірно, Акурт?

Краще Африка - наших не зустрінете)
cherchiltank
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Повідомлення Додано: Суб 15 лип, 2023 22:09

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

Да нет много наших тут можно встретить правда инвестировать не получится законодательство очень суровое к форинерам да и жарковато на юге Средиземноморья
tzeery608
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