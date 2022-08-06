Теоретично знайти англомовну країну - легко. Наприклад і Індія - англомовна.
Мене в штаті Керала біля входу в музей оточила група школьників - з цікавістю розглядали неймовірно високу - 175 см - та неймовірно білу людину - то мені було соромно - дуже соромно - за мою англійську.
Важко щось порадити тим, кому зараз 45-50 років.
Але можна й порадити.
Три дні тому з Канади прилетіла подруга жінки - чергове відвідування сина.
Пошук англомовної країни був напрочуд простий:
1. Закінчив університет в Україні - спеціальність "Міжнародна економіка".
2. 18 місяців працював в Україні менеджером в фірмі, яка продавала бажаючим обсяги повітря, які містяться між двома плитами залізобетонних перекрить та обмежених по боках тим, що зовні (здалеку) нагадує стіни. Інколи таку кумедну забавку називають "квартира".
3. Наполегливо вчив англійську. Батько - працює виконробом - наполегливо збирав з бажаючих щось побудувати гроші.
4. В січні 2022 року - от же вгадали терміни - уклали контракт на навчання в одному з провідних університетів Канади:
5. Звісно з підготовкою на "Master's degree" (після бакалавра). [Примітка: A master's degree is an academic qualification granted at the postgraduate level to individuals who have successfully undergone study demonstrating a high level of expertise in a specific field of study or area of professional practice.]
6. Вже закінчив. Влаштувався - маючи диплом одного з провідних університетів Канади - на роботу в один з найбільших банків Канади, вже почав працювати:
7. Ціна питання - 20 000 CAD.
Скажіть, що не "англомовно".