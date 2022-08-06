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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 739740741742
Повідомлення Додано: Нед 16 лип, 2023 07:47

  beee написав:Придется искать англомовну країну. Вірно, Акурт?

Теоретично знайти англомовну країну - легко. Наприклад і Індія - англомовна.
Мене в штаті Керала біля входу в музей оточила група школьників - з цікавістю розглядали неймовірно високу - 175 см - та неймовірно білу людину - то мені було соромно - дуже соромно - за мою англійську.

Важко щось порадити тим, кому зараз 45-50 років.
Але можна й порадити.
Три дні тому з Канади прилетіла подруга жінки - чергове відвідування сина.

Пошук англомовної країни був напрочуд простий:

1. Закінчив університет в Україні - спеціальність "Міжнародна економіка".
2. 18 місяців працював в Україні менеджером в фірмі, яка продавала бажаючим обсяги повітря, які містяться між двома плитами залізобетонних перекрить та обмежених по боках тим, що зовні (здалеку) нагадує стіни. Інколи таку кумедну забавку називають "квартира".
3. Наполегливо вчив англійську. Батько - працює виконробом - наполегливо збирав з бажаючих щось побудувати гроші.
4. В січні 2022 року - от же вгадали терміни - уклали контракт на навчання в одному з провідних університетів Канади:
https://humber.ca/
5. Звісно з підготовкою на "Master's degree" (після бакалавра). [Примітка: A master's degree is an academic qualification granted at the postgraduate level to individuals who have successfully undergone study demonstrating a high level of expertise in a specific field of study or area of professional practice.]
6. Вже закінчив. Влаштувався - маючи диплом одного з провідних університетів Канади - на роботу в один з найбільших банків Канади, вже почав працювати:
https://www.td.com/us/en/personal-banking
7. Ціна питання - 20 000 CAD.
https://international.humber.ca/study-a ... /fees.html
Скажіть, що не "англомовно".
akurt
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Повідомлення Додано: Нед 16 лип, 2023 12:18

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

  akurt написав:Теоретично знайти англомовну країну - легко. Наприклад і Індія - англомовна.

А Ви спілкувались з місцевими? Їх англійська - більша схожа на ірландсько-шотландсько-техаську вимову. Приходиться по роботі спілкуватися з їх ІТ-шниками (які ж мають проходити англійську при співбесідах - і спеціально її вчать для роботи) - в основному те що вони там кажуть - мало схоже на англійську.
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 16 лип, 2023 16:06

  BIGor написав:
  akurt написав:Теоретично знайти англомовну країну - легко. Наприклад і Індія - англомовна.

А Ви спілкувались з місцевими? Їх англійська - більша схожа на ірландсько-шотландсько-техаську вимову. Приходиться по роботі спілкуватися з їх ІТ-шниками (які ж мають проходити англійську при співбесідах - і спеціально її вчать для роботи) - в основному те що вони там кажуть - мало схоже на англійську.

У нього і турція англомовна)
cherchiltank
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