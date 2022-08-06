Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
beee написав:Придется искать англомовну країну. Вірно, Акурт?
Теоретично знайти англомовну країну - легко. Наприклад і Індія - англомовна. Мене в штаті Керала біля входу в музей оточила група школьників - з цікавістю розглядали неймовірно високу - 175 см - та неймовірно білу людину - то мені було соромно - дуже соромно - за мою англійську.
Важко щось порадити тим, кому зараз 45-50 років. Але можна й порадити. Три дні тому з Канади прилетіла подруга жінки - чергове відвідування сина.
Пошук англомовної країни був напрочуд простий:
1. Закінчив університет в Україні - спеціальність "Міжнародна економіка". 2. 18 місяців працював в Україні менеджером в фірмі, яка продавала бажаючим обсяги повітря, які містяться між двома плитами залізобетонних перекрить та обмежених по боках тим, що зовні (здалеку) нагадує стіни. Інколи таку кумедну забавку називають "квартира". 3. Наполегливо вчив англійську. Батько - працює виконробом - наполегливо збирав з бажаючих щось побудувати гроші. 4. В січні 2022 року - от же вгадали терміни - уклали контракт на навчання в одному з провідних університетів Канади: https://humber.ca/ 5. Звісно з підготовкою на "Master's degree" (після бакалавра). [Примітка: A master's degree is an academic qualification granted at the postgraduate level to individuals who have successfully undergone study demonstrating a high level of expertise in a specific field of study or area of professional practice.] 6. Вже закінчив. Влаштувався - маючи диплом одного з провідних університетів Канади - на роботу в один з найбільших банків Канади, вже почав працювати: https://www.td.com/us/en/personal-banking 7. Ціна питання - 20 000 CAD. https://international.humber.ca/study-a ... /fees.html Скажіть, що не "англомовно".
akurt написав:Теоретично знайти англомовну країну - легко. Наприклад і Індія - англомовна.
А Ви спілкувались з місцевими? Їх англійська - більша схожа на ірландсько-шотландсько-техаську вимову. Приходиться по роботі спілкуватися з їх ІТ-шниками (які ж мають проходити англійську при співбесідах - і спеціально її вчать для роботи) - в основному те що вони там кажуть - мало схоже на англійську.
akurt написав:Теоретично знайти англомовну країну - легко. Наприклад і Індія - англомовна.
А Ви спілкувались з місцевими? Їх англійська - більша схожа на ірландсько-шотландсько-техаську вимову. Приходиться по роботі спілкуватися з їх ІТ-шниками (які ж мають проходити англійську при співбесідах - і спеціально її вчать для роботи) - в основному те що вони там кажуть - мало схоже на англійську.
akurt написав:Теоретично знайти англомовну країну - легко. Наприклад і Індія - англомовна.
А Ви спілкувались з місцевими? Їх англійська - більша схожа на ірландсько-шотландсько-техаську вимову. Приходиться по роботі спілкуватися з їх ІТ-шниками (які ж мають проходити англійську при співбесідах - і спеціально її вчать для роботи) - в основному те що вони там кажуть - мало схоже на англійську.
те що Бігор не розуміє пронаунс відмінний від рунгліша, то це ще не означає, що в Індії чи де інде погано знають і розмовляють англійською, в мене на проекті валійєць як балакає, то мені досі складно зрозуміти (вистрілює слова як автоматні черги з короткими паузами), після нього по тяжкості англійці, а найлегше розумію колег з бувшої французької колонії, хоч в них вимова теж специфічна ... англійську індусів починав розуміти без напрягу приблизно через 2 тижні адаптації
в Індії англійська державна/офіційна, можна сказати, що багато хто "нейтів"
По-перше: не «Турція», а «Туреччина» - не демонструйте свою безграмотність. Скоро і «Україна» почнете писати з маленької букви та через «Ы». По-друге, це реально приємно, коли навіть на касі в супермаркеті з вами розмовляють англійською. Ви собі уявляєте таке на касі в «Сільпо», чи в «Ашан»? Ото ж…
BIGor написав:А Ви спілкувались з місцевими? Їх англійська - більша схожа на ірландсько-шотландсько-техаську вимову..
Це цікаве питання із мовознавства. Ремарки такі: - в Індії під час спілкування не тільки із школьниками, а із дорослими, в мене НЕ склалося враження, що вони якось не так говорять. Але треба враховувати, що говорили не носій мови з носіями (фактично) мови. На цю тему мені якось дали послухати розмову нашого українця в США телефоном із замовником - жінка чи з Індії, чи з Китаю. Було якесь цвірінкання. Мені дали послухати саме з коментарем: «З ким приходиться спілкуватися».
- маю досвід спілкування телефоном із службами підтримки клієнтів банків в США та в Канаді - дивувався іх терпимості до мого «англійського».
- в червні відпочивав в горах в готелі, де 90% були громадяни Великої Британії: послухали б як вони «цвірінькають», але в розмові зі мною переходили на «правильну» англійську і нам тоді було легко спілкуватися. Так що питання цікаве, але треба знати англійську хоч на якомусь рівні. Звісно, чим краще, тим краще. Тут питань немає.
По-перше: не «Турція», а «Туреччина» - не демонструйте свою безграмотність. Скоро і «Україна» почнете писати з маленької букви та через «Ы». По-друге, це реально приємно, коли навіть на касі в супермаркеті з вами розмовляють англійською. Ви собі уявляєте таке на касі в «Сільпо», чи в «Ашан»? Ото ж…
Мені пох - вони самі себе все одно по іншому називають, ага гів мі ван долар - у нас теж більшість так розмовляє)