Додано: Нед 16 лип, 2023 07:47

beee написав: Придется искать англомовну країну. Вірно, Акурт? Придется искатькраїну. Вірно, Акурт?

вчив англійську.

Теоретично знайтикраїну - легко. Наприклад і Індія - англомовна.Мене в штаті Керала біля входу в музей оточила група школьників - з цікавістю розглядали неймовірно високу - 175 см - та неймовірно білу людину - то мені було соромно - дуже соромно - за мою англійську.Важко щось порадити тим, кому зараз 45-50 років.Але можна й порадити.Три дні тому з Канади прилетіла подруга жінки - чергове відвідування сина.Пошукбув напрочуд простий:1. Закінчив університет в Україні - спеціальність "Міжнародна економіка".2. 18 місяців працював в Україні менеджером в фірмі, яка продавала бажаючим обсяги повітря, які містяться між двома плитами залізобетонних перекрить та обмежених по боках тим, що зовні (здалеку) нагадує стіни. Інколи таку кумедну забавку називають "квартира".3. НаполегливоБатько - працює виконробом - наполегливо збирав з бажаючих щось побудувати гроші.4. В2022 року - от же вгадали терміни - уклали контракт на навчання в одному з провідних університетів Канади:5. Звісно з підготовкою на "Master's degree" (після бакалавра). [Примітка: A master's degree is an academic qualification granted at the postgraduate level to individuals who have successfully undergone study demonstrating a high level of expertise in a specific field of study or area of professional practice.]6. Вже закінчив. Влаштувався - маючи диплом одного з провідних університетів Канади - на роботу в один з найбільших банків Канади, вже почав працювати:7. Ціна питання - 20 000 CAD.Скажіть, що не "англомовно".