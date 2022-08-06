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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 16 лип, 2023 21:49
На цій гілці хтось давав витяг з законодавства Іспанії, а я це знав від приятелів - власників нерухомості в Іспанії.
Там так: якщо виявив хтось житло, яке не експлуатується, то має право заселятися будь-хто.
Під «будь-хто» як правило марокканці.
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akurt
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Додано: Нед 16 лип, 2023 23:12
akurt написав:
На цій гілці хтось давав витяг з законодавства Іспанії, а я це знав від приятелів - власників нерухомості в Іспанії.
Там так: якщо виявив хтось житло, яке не експлуатується, то має право заселятися будь-хто.
Під «будь-хто» як правило марокканці.
Іспанія не для Бігора
BIGor написав:
Якщо вже дали право на захват помешкань, то вже дайте право на відстріл власниками тих окупантів.
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Додано: Нед 16 лип, 2023 23:21
flyman написав: akurt написав:
На цій гілці хтось давав витяг з законодавства Іспанії, а я це знав від приятелів - власників нерухомості в Іспанії.
Там так: якщо виявив хтось житло, яке не експлуатується, то має право заселятися будь-хто.
Під «будь-хто» як правило марокканці.
Іспанія не для Бігора
BIGor написав:
Якщо вже дали право на захват помешкань, то вже дайте право на відстріл власниками тих окупантів.
А ти вважаєш нормальні закони в Іспанії? Червонозаді ліваки забрали в 1917 році приватну землю моїх предків. Іспанці повторюють ту же історію.
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Додано: Нед 16 лип, 2023 23:39
BIGor написав: flyman написав: akurt написав:
На цій гілці хтось давав витяг з законодавства Іспанії, а я це знав від приятелів - власників нерухомості в Іспанії.
Там так: якщо виявив хтось житло, яке не експлуатується, то має право заселятися будь-хто.
Під «будь-хто» як правило марокканці.
Іспанія не для Бігора
BIGor написав:
Якщо вже дали право на захват помешкань, то вже дайте право на відстріл власниками тих окупантів.
А ти вважаєш нормальні закони в Іспанії? Червонозаді ліваки забрали в 1917 році приватну землю моїх предків. Іспанці повторюють ту же історію.
Відбирають землю предків в Іспанії?
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flyman
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