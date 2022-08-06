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нерухомість закордоном

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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 740741742743
Повідомлення Додано: Нед 16 лип, 2023 21:49

  Bolt написав:Для поціновувачів іспанської нерухомості.
https://youtu.be/XF4B79R500Q

На цій гілці хтось давав витяг з законодавства Іспанії, а я це знав від приятелів - власників нерухомості в Іспанії.
Там так: якщо виявив хтось житло, яке не експлуатується, то має право заселятися будь-хто.
Під «будь-хто» як правило марокканці.
akurt
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Повідомлення Додано: Нед 16 лип, 2023 23:12

  akurt написав:
  Bolt написав:Для поціновувачів іспанської нерухомості.
https://youtu.be/XF4B79R500Q

На цій гілці хтось давав витяг з законодавства Іспанії, а я це знав від приятелів - власників нерухомості в Іспанії.
Там так: якщо виявив хтось житло, яке не експлуатується, то має право заселятися будь-хто.
Під «будь-хто» як правило марокканці.

Іспанія не для Бігора
  BIGor написав:Якщо вже дали право на захват помешкань, то вже дайте право на відстріл власниками тих окупантів.
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 16 лип, 2023 23:21

  flyman написав:
  akurt написав:
  Bolt написав:Для поціновувачів іспанської нерухомості.
https://youtu.be/XF4B79R500Q

На цій гілці хтось давав витяг з законодавства Іспанії, а я це знав від приятелів - власників нерухомості в Іспанії.
Там так: якщо виявив хтось житло, яке не експлуатується, то має право заселятися будь-хто.
Під «будь-хто» як правило марокканці.

Іспанія не для Бігора
  BIGor написав:Якщо вже дали право на захват помешкань, то вже дайте право на відстріл власниками тих окупантів.

А ти вважаєш нормальні закони в Іспанії? Червонозаді ліваки забрали в 1917 році приватну землю моїх предків. Іспанці повторюють ту же історію.
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 16 лип, 2023 23:39

  BIGor написав:
  flyman написав:
  akurt написав:На цій гілці хтось давав витяг з законодавства Іспанії, а я це знав від приятелів - власників нерухомості в Іспанії.
Там так: якщо виявив хтось житло, яке не експлуатується, то має право заселятися будь-хто.
Під «будь-хто» як правило марокканці.

Іспанія не для Бігора
  BIGor написав:Якщо вже дали право на захват помешкань, то вже дайте право на відстріл власниками тих окупантів.

А ти вважаєш нормальні закони в Іспанії? Червонозаді ліваки забрали в 1917 році приватну землю моїх предків. Іспанці повторюють ту же історію.

Відбирають землю предків в Іспанії?
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 17 лип, 2023 09:14

  akurt написав:Я писав про Бельгію - там добре зачепився мій приятель 40 років.
Сказав, що проживеш/пропрацюєш 2 роки - отримаєш громадянство.

тут пишуть, що така держава як Бельгія може зникнути
https://medium.com/yardcouch-com/5-countries-that-will-collapse-by-2030-52ad609dca12
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 17 лип, 2023 09:17

  flyman написав:Відбирають землю предків в Іспанії?

Боже яке ти тупе.
BIGor
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