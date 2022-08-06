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На цій гілці хтось давав витяг з законодавства Іспанії, а я це знав від приятелів - власників нерухомості в Іспанії. Там так: якщо виявив хтось житло, яке не експлуатується, то має право заселятися будь-хто. Під «будь-хто» як правило марокканці.
На цій гілці хтось давав витяг з законодавства Іспанії, а я це знав від приятелів - власників нерухомості в Іспанії. Там так: якщо виявив хтось житло, яке не експлуатується, то має право заселятися будь-хто. Під «будь-хто» як правило марокканці.
Іспанія не для Бігора
BIGor написав:Якщо вже дали право на захват помешкань, то вже дайте право на відстріл власниками тих окупантів.
На цій гілці хтось давав витяг з законодавства Іспанії, а я це знав від приятелів - власників нерухомості в Іспанії. Там так: якщо виявив хтось житло, яке не експлуатується, то має право заселятися будь-хто. Під «будь-хто» як правило марокканці.
Іспанія не для Бігора
BIGor написав:Якщо вже дали право на захват помешкань, то вже дайте право на відстріл власниками тих окупантів.
А ти вважаєш нормальні закони в Іспанії? Червонозаді ліваки забрали в 1917 році приватну землю моїх предків. Іспанці повторюють ту же історію.
akurt написав:Теоретично знайти англомовну країну - легко. Наприклад і Індія - англомовна.
А Ви спілкувались з місцевими? Їх англійська - більша схожа на ірландсько-шотландсько-техаську вимову. Приходиться по роботі спілкуватися з їх ІТ-шниками (які ж мають проходити англійську при співбесідах - і спеціально її вчать для роботи) - в основному те що вони там кажуть - мало схоже на англійську.
Якщо ви про індійців - вони все ж таки вважають себе носіями англійської мови (часи колоніальної політики далися взнаки). Треба певний час підлаштуватися, і в принципі їх нормально розумієш, хоча дуже специфічна вимова.