RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Інвестуємо в
нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 740741742743
Повідомлення Додано: Нед 16 лип, 2023 23:12

  akurt написав:
  Bolt написав:Для поціновувачів іспанської нерухомості.
https://youtu.be/XF4B79R500Q

На цій гілці хтось давав витяг з законодавства Іспанії, а я це знав від приятелів - власників нерухомості в Іспанії.
Там так: якщо виявив хтось житло, яке не експлуатується, то має право заселятися будь-хто.
Під «будь-хто» як правило марокканці.

Іспанія не для Бігора
  BIGor написав:Якщо вже дали право на захват помешкань, то вже дайте право на відстріл власниками тих окупантів.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 31947
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1519 раз.
Подякували: 2675 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Нед 16 лип, 2023 23:21

  flyman написав:
  akurt написав:
  Bolt написав:Для поціновувачів іспанської нерухомості.
https://youtu.be/XF4B79R500Q

На цій гілці хтось давав витяг з законодавства Іспанії, а я це знав від приятелів - власників нерухомості в Іспанії.
Там так: якщо виявив хтось житло, яке не експлуатується, то має право заселятися будь-хто.
Під «будь-хто» як правило марокканці.

Іспанія не для Бігора
  BIGor написав:Якщо вже дали право на захват помешкань, то вже дайте право на відстріл власниками тих окупантів.

А ти вважаєш нормальні закони в Іспанії? Червонозаді ліваки забрали в 1917 році приватну землю моїх предків. Іспанці повторюють ту же історію.
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7908
З нами з: 19.09.10
Подякував: 1199 раз.
Подякували: 1622 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 17 лип, 2023 09:14

  akurt написав:Я писав про Бельгію - там добре зачепився мій приятель 40 років.
Сказав, що проживеш/пропрацюєш 2 роки - отримаєш громадянство.

тут пишуть, що така держава як Бельгія може зникнути
https://medium.com/yardcouch-com/5-countries-that-will-collapse-by-2030-52ad609dca12
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 31947
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1519 раз.
Подякували: 2675 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Пон 17 лип, 2023 11:11

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

BIGor написав:
  akurt написав:Теоретично знайти англомовну країну - легко. Наприклад і Індія - англомовна.

А Ви спілкувались з місцевими? Їх англійська - більша схожа на ірландсько-шотландсько-техаську вимову. Приходиться по роботі спілкуватися з їх ІТ-шниками (які ж мають проходити англійську при співбесідах - і спеціально її вчать для роботи) - в основному те що вони там кажуть - мало схоже на англійську.
Якщо ви про індійців - вони все ж таки вважають себе носіями англійської мови (часи колоніальної політики далися взнаки). Треба певний час підлаштуватися, і в принципі їх нормально розумієш, хоча дуже специфічна вимова.
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 33432
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1392 раз.
Подякували: 7788 раз.
 
Профіль
4
7
3
Повідомлення Додано: Вів 18 лип, 2023 19:10

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

  Denik написав:На моменті черга із 9 км орків на в'їзд власним автотранспортом в Крим, який фактично вже зона бойових дій, бо на 100% прострілюється Storm Shadow, причому вони мабуть і не усвідомлюють, що назад на машинах вже можуть і не виїхати...
Все одно черга не з російських літаків в аеропорту Анталії...

Зацініть прогноз. Ну не Storm Shadow, а надводний дрон-камікадзе)))
  Denik написав:десь у вересні-жовтні з росії буде остання хвиля втікачів від мобілізації, які ще з баблом)))

І це справедливо.
  Denik написав:
  akurt написав:Поки пан Denik нас проінформував про курс «ліра/долар» (я раніше писав, що влітку курс становитиме 24 ліри за долар, сьогодні курс - ЩО ДУЖЕ ДУЖЕ ПРИЄМНО ДЛЯ ІНОЗЕМЦЯ - ІНВЕСТОРА встановився на відмітці 21,25 ліри за долар), варто подумати про дві прості речі.

Курс сьогодні сягав 26...

Сьогодні вже 27.
Denik
 
Повідомлень: 2176
З нами з: 23.02.09
Подякував: 556 раз.
Подякували: 1055 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Вів 18 лип, 2023 20:13

  Denik написав:Сьогодні вже 27.

Збираєтеся інвестувати в турецьку нерухомість, чи просто вночі наснилося, що раптом повезло в житті: стали володарем купюри в 20 лір?
Там розміщено портрет відомого турецького архітектора - мабуть - по Фрейду - вирішили стати архітектором свого нового життя?
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8025
З нами з: 12.02.09
Подякував: 3204 раз.
Подякували: 1094 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 18 лип, 2023 20:27

  akurt написав:
  Denik написав:Сьогодні вже 27.

Збираєтеся інвестувати в турецьку нерухомість, чи просто вночі наснилося, що раптом повезло в житті: стали володарем купюри в 20 лір?
Там розміщено портрет відомого турецького архітектора - мабуть - по Фрейду - вирішили стати архітектором свого нового життя?

Ну так был же 19,2 на пасху вроде
Так и 30 не за горами
Цены ж в лирах на еду там и аренду растут(мои поставщики цены на товар в долларах не сбрасывают, и это не только летний, уже как бы почти несезонный товар, но и зимний, не нужный в принципе пока) или стоят при росте курса не на пять курушей, а на 9 лир?
барабашов
 
Повідомлень: 3308
З нами з: 16.06.15
Подякував: 253 раз.
Подякували: 314 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 740741742743
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: BIGor і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість! 1 ... 977, 978, 979
Долярчик » Сер 17 січ, 2018 13:21
9786 6114205
Переглянути останнє повідомлення
Сер 12 лип, 2023 19:19
Bolt
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2386, 2387, 2388
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
23876 16178535
Переглянути останнє повідомлення
Вів 11 лип, 2023 19:31
Wisznia2021
Ціни на нерухомість Одеси. Які перспективи?
elvirakirilenko90 » Суб 06 сер, 2022 14:52
6 374173
Переглянути останнє повідомлення
Сер 10 сер, 2022 14:45
Bolt

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ZEN-Privat (2)
18.07.2023 18:52
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.