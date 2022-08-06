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На цій гілці хтось давав витяг з законодавства Іспанії, а я це знав від приятелів - власників нерухомості в Іспанії. Там так: якщо виявив хтось житло, яке не експлуатується, то має право заселятися будь-хто. Під «будь-хто» як правило марокканці.
Іспанія не для Бігора
BIGor написав:Якщо вже дали право на захват помешкань, то вже дайте право на відстріл власниками тих окупантів.
На цій гілці хтось давав витяг з законодавства Іспанії, а я це знав від приятелів - власників нерухомості в Іспанії. Там так: якщо виявив хтось житло, яке не експлуатується, то має право заселятися будь-хто. Під «будь-хто» як правило марокканці.
Іспанія не для Бігора
BIGor написав:Якщо вже дали право на захват помешкань, то вже дайте право на відстріл власниками тих окупантів.
А ти вважаєш нормальні закони в Іспанії? Червонозаді ліваки забрали в 1917 році приватну землю моїх предків. Іспанці повторюють ту же історію.
akurt написав:Теоретично знайти англомовну країну - легко. Наприклад і Індія - англомовна.
А Ви спілкувались з місцевими? Їх англійська - більша схожа на ірландсько-шотландсько-техаську вимову. Приходиться по роботі спілкуватися з їх ІТ-шниками (які ж мають проходити англійську при співбесідах - і спеціально її вчать для роботи) - в основному те що вони там кажуть - мало схоже на англійську.
Якщо ви про індійців - вони все ж таки вважають себе носіями англійської мови (часи колоніальної політики далися взнаки). Треба певний час підлаштуватися, і в принципі їх нормально розумієш, хоча дуже специфічна вимова.
Denik написав:На моменті черга із 9 км орків на в'їзд власним автотранспортом в Крим, який фактично вже зона бойових дій, бо на 100% прострілюється Storm Shadow, причому вони мабуть і не усвідомлюють, що назад на машинах вже можуть і не виїхати... Все одно черга не з російських літаків в аеропорту Анталії...
Зацініть прогноз. Ну не Storm Shadow, а надводний дрон-камікадзе)))
Denik написав:десь у вересні-жовтні з росії буде остання хвиля втікачів від мобілізації, які ще з баблом)))
І це справедливо.
Denik написав:
akurt написав:Поки пан Denik нас проінформував про курс «ліра/долар» (я раніше писав, що влітку курс становитиме 24 ліри за долар, сьогодні курс - ЩО ДУЖЕ ДУЖЕ ПРИЄМНО ДЛЯ ІНОЗЕМЦЯ - ІНВЕСТОРА встановився на відмітці 21,25 ліри за долар), варто подумати про дві прості речі.
Збираєтеся інвестувати в турецьку нерухомість, чи просто вночі наснилося, що раптом повезло в житті: стали володарем купюри в 20 лір? Там розміщено портрет відомого турецького архітектора - мабуть - по Фрейду - вирішили стати архітектором свого нового життя?
Збираєтеся інвестувати в турецьку нерухомість, чи просто вночі наснилося, що раптом повезло в житті: стали володарем купюри в 20 лір? Там розміщено портрет відомого турецького архітектора - мабуть - по Фрейду - вирішили стати архітектором свого нового життя?
Ну так был же 19,2 на пасху вроде Так и 30 не за горами Цены ж в лирах на еду там и аренду растут(мои поставщики цены на товар в долларах не сбрасывают, и это не только летний, уже как бы почти несезонный товар, но и зимний, не нужный в принципе пока) или стоят при росте курса не на пять курушей, а на 9 лир?
В Україні теж колись я здавав на якусь Пасху за курсом 4,30 - не забули такий? До речі, дуже допоміг одного часу засновник цього форуму "Дядя Саша" - він дав мені "наводку" на "хитрий" - не для всіх - пункт обміну валют на Старокозаціькій. Були деякі бізнесові справи в Дніпрі. Шкода було здавати по 4,25... Вірилося, що гривня долар буде і 3,00... Один приятель саме тоді вскочив в халепу з кредитом в доларах на авто за 25 000 доларів. Хороший кредит був - в доларах - потім ледве його виплатив - авто обійшлося здається замість 25 000 в 50 000, а продав за 12 000. В той же час інший приятель взяв квартиру в кредит десь на Крутогорній - так за ним 20 років (!!!) ганялася бандота - треба погасити кредит - ховався майже 20 років - всі телефони відключав - закінчилося тільки не так давно - відібрали в погашення валютного кредита і квартиру на Крутогорній і біля в минулому "Факела", і позашляховик - зараз живе в якійсь халупі на "Клінчику". Жінка його дуже плаче за тим курсом долара - голі зараз та босі...
Приємно, що курс турецька-ліра/долар хвилює тих, хто не має до того відношення.
Якщо взяти калькулятор, то получається таке: - 1 літр бензина А-95 - 1,026$; ДП ще дешевше. - 1 пачка самих дорогих цигарок 45 лір або 1,67$; - ціну на пиво та вина не знаю - не купую - а віскі Шотландія 0,7 л - 20 євро, майже як в Duty Free. - квартплата за квартиру 1+1 - 210 лір або 7 (сім) євро. Ну, трохи менше. - газ безкоштовно (до 25 куб. м в місяць). - електрична енергія - 2 ліри за 1 кВтгод або 0,067 (нуль цілих 67 тисячних) євро за 1 кВт год. - вода - 5,5 ліри за куб. м або 7,70 (сім цілих сім десятих) гривні. А Ви по якій ціні платите в Дніпрі - по 37 гривень здається. То вода - мабуть - з Аляски, а водовідведення в Нову Зеландію? Поліс медичного страхування іноземця на 1 рік - сьогодні заходили з приятелем оформлювати - 1638 лір або трохи більше 50 доларів. це на рік. Парковка в парку евкаліптових дерев на пляжі - я тільки туди заїжджаю - менше людей на морі там - а так всюди всюди всюди - безкоштовно - 20 лір або 0,75 долара за день. До 1 години парковка там - безкоштовно. А Ви де в своєму місті платите за парковку в ТОП-місці безкоштовно?