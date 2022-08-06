Додано: Вів 18 лип, 2023 20:40

В Україні теж колись я здавав на якусь Пасху за курсом 4,30 - не забули такий?

До речі, дуже допоміг одного часу засновник цього форуму "Дядя Саша" - він дав мені "наводку" на "хитрий" - не для всіх - пункт обміну валют на Старокозаціькій. Були деякі бізнесові справи в Дніпрі.

Шкода було здавати по 4,25... Вірилося, що гривня долар буде і 3,00...

Один приятель саме тоді вскочив в халепу з кредитом в доларах на авто за 25 000 доларів. Хороший кредит був - в доларах - потім ледве його виплатив - авто обійшлося здається замість 25 000 в 50 000, а продав за 12 000.

В той же час інший приятель взяв квартиру в кредит десь на Крутогорній - так за ним 20 років (!!!) ганялася бандота - треба погасити кредит - ховався майже 20 років - всі телефони відключав - закінчилося тільки не так давно - відібрали в погашення валютного кредита і квартиру на Крутогорній і біля в минулому "Факела", і позашляховик - зараз живе в якійсь халупі на "Клінчику".

Жінка його дуже плаче за тим курсом долара - голі зараз та босі...



Приємно, що курс турецька-ліра/долар хвилює тих, хто не має до того відношення.



Якщо взяти калькулятор, то получається таке:

- 1 літр бензина А-95 - 1,026$; ДП ще дешевше.

- 1 пачка самих дорогих цигарок 45 лір або 1,67$;

- ціну на пиво та вина не знаю - не купую - а віскі Шотландія 0,7 л - 20 євро, майже як в Duty Free.

- квартплата за квартиру 1+1 - 210 лір або 7 (сім) євро. Ну, трохи менше.

- газ безкоштовно (до 25 куб. м в місяць).

- електрична енергія - 2 ліри за 1 кВтгод або 0,067 (нуль цілих 67 тисячних) євро за 1 кВт год.

- вода - 5,5 ліри за куб. м або 7,70 (сім цілих сім десятих) гривні.

А Ви по якій ціні платите в Дніпрі - по 37 гривень здається. То вода - мабуть - з Аляски, а водовідведення в Нову Зеландію?

Поліс медичного страхування іноземця на 1 рік - сьогодні заходили з приятелем оформлювати - 1638 лір або трохи більше 50 доларів. це на рік.

Парковка в парку евкаліптових дерев на пляжі - я тільки туди заїжджаю - менше людей на морі там - а так всюди всюди всюди - безкоштовно - 20 лір або 0,75 долара за день.

До 1 години парковка там - безкоштовно. А Ви де в своєму місті платите за парковку в ТОП-місці безкоштовно?



Тому приємно, що народ хвилюється.