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На цій гілці хтось давав витяг з законодавства Іспанії, а я це знав від приятелів - власників нерухомості в Іспанії. Там так: якщо виявив хтось житло, яке не експлуатується, то має право заселятися будь-хто. Під «будь-хто» як правило марокканці.
Іспанія не для Бігора
BIGor написав:Якщо вже дали право на захват помешкань, то вже дайте право на відстріл власниками тих окупантів.
На цій гілці хтось давав витяг з законодавства Іспанії, а я це знав від приятелів - власників нерухомості в Іспанії. Там так: якщо виявив хтось житло, яке не експлуатується, то має право заселятися будь-хто. Під «будь-хто» як правило марокканці.
Іспанія не для Бігора
BIGor написав:Якщо вже дали право на захват помешкань, то вже дайте право на відстріл власниками тих окупантів.
А ти вважаєш нормальні закони в Іспанії? Червонозаді ліваки забрали в 1917 році приватну землю моїх предків. Іспанці повторюють ту же історію.
akurt написав:Теоретично знайти англомовну країну - легко. Наприклад і Індія - англомовна.
А Ви спілкувались з місцевими? Їх англійська - більша схожа на ірландсько-шотландсько-техаську вимову. Приходиться по роботі спілкуватися з їх ІТ-шниками (які ж мають проходити англійську при співбесідах - і спеціально її вчать для роботи) - в основному те що вони там кажуть - мало схоже на англійську.
Якщо ви про індійців - вони все ж таки вважають себе носіями англійської мови (часи колоніальної політики далися взнаки). Треба певний час підлаштуватися, і в принципі їх нормально розумієш, хоча дуже специфічна вимова.
Denik написав:На моменті черга із 9 км орків на в'їзд власним автотранспортом в Крим, який фактично вже зона бойових дій, бо на 100% прострілюється Storm Shadow, причому вони мабуть і не усвідомлюють, що назад на машинах вже можуть і не виїхати... Все одно черга не з російських літаків в аеропорту Анталії...
Зацініть прогноз. Ну не Storm Shadow, а надводний дрон-камікадзе)))
Denik написав:десь у вересні-жовтні з росії буде остання хвиля втікачів від мобілізації, які ще з баблом)))
І це справедливо.
Denik написав:
akurt написав:Поки пан Denik нас проінформував про курс «ліра/долар» (я раніше писав, що влітку курс становитиме 24 ліри за долар, сьогодні курс - ЩО ДУЖЕ ДУЖЕ ПРИЄМНО ДЛЯ ІНОЗЕМЦЯ - ІНВЕСТОРА встановився на відмітці 21,25 ліри за долар), варто подумати про дві прості речі.
Збираєтеся інвестувати в турецьку нерухомість, чи просто вночі наснилося, що раптом повезло в житті: стали володарем купюри в 20 лір? Там розміщено портрет відомого турецького архітектора - мабуть - по Фрейду - вирішили стати архітектором свого нового життя?
Збираєтеся інвестувати в турецьку нерухомість, чи просто вночі наснилося, що раптом повезло в житті: стали володарем купюри в 20 лір? Там розміщено портрет відомого турецького архітектора - мабуть - по Фрейду - вирішили стати архітектором свого нового життя?
Ну так был же 19,2 на пасху вроде Так и 30 не за горами Цены ж в лирах на еду там и аренду растут(мои поставщики цены на товар в долларах не сбрасывают, и это не только летний, уже как бы почти несезонный товар, но и зимний, не нужный в принципе пока) или стоят при росте курса не на пять курушей, а на 9 лир?
Останнім часом досить активно заїжджають в Туреччину колишні мешканці Криму - наші українці. Сказали: «Подивимося…подумаємо, але НАЗАД не повернемося». Немає враження, що мають значні статки.
Головним є таке - і це жахливо. Трохи розкриває очі на наш «Український Крим» (цитата колишньої мешканки Сімферополя): «Люди - багато людей моїх знайомих та рідних - підтримують цю війну . І я не бачу в Криму більше якогось майбутнього , в мене маленька дитина , і я не хочу щоб вона зростала у цьому . Життя в нас лише одне і хотілось би побачити ще багато чого , а не просто чекати, доки нас звільнять і ми все одно будемо жити з тими хто це все підтримує , тільки вони достануть свої паспорти і все ) Тому вирішили поїхати» (Кінець цитати)