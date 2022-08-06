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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 740741742743
Повідомлення Додано: Нед 16 лип, 2023 23:12

  akurt написав:
  Bolt написав:Для поціновувачів іспанської нерухомості.
https://youtu.be/XF4B79R500Q

На цій гілці хтось давав витяг з законодавства Іспанії, а я це знав від приятелів - власників нерухомості в Іспанії.
Там так: якщо виявив хтось житло, яке не експлуатується, то має право заселятися будь-хто.
Під «будь-хто» як правило марокканці.

Іспанія не для Бігора
  BIGor написав:Якщо вже дали право на захват помешкань, то вже дайте право на відстріл власниками тих окупантів.
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 16 лип, 2023 23:21

  flyman написав:
  akurt написав:
  Bolt написав:Для поціновувачів іспанської нерухомості.
https://youtu.be/XF4B79R500Q

На цій гілці хтось давав витяг з законодавства Іспанії, а я це знав від приятелів - власників нерухомості в Іспанії.
Там так: якщо виявив хтось житло, яке не експлуатується, то має право заселятися будь-хто.
Під «будь-хто» як правило марокканці.

Іспанія не для Бігора
  BIGor написав:Якщо вже дали право на захват помешкань, то вже дайте право на відстріл власниками тих окупантів.

А ти вважаєш нормальні закони в Іспанії? Червонозаді ліваки забрали в 1917 році приватну землю моїх предків. Іспанці повторюють ту же історію.
BIGor
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Повідомлення Додано: Пон 17 лип, 2023 09:14

  akurt написав:Я писав про Бельгію - там добре зачепився мій приятель 40 років.
Сказав, що проживеш/пропрацюєш 2 роки - отримаєш громадянство.

тут пишуть, що така держава як Бельгія може зникнути
https://medium.com/yardcouch-com/5-countries-that-will-collapse-by-2030-52ad609dca12
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 17 лип, 2023 11:11

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

BIGor написав:
  akurt написав:Теоретично знайти англомовну країну - легко. Наприклад і Індія - англомовна.

А Ви спілкувались з місцевими? Їх англійська - більша схожа на ірландсько-шотландсько-техаську вимову. Приходиться по роботі спілкуватися з їх ІТ-шниками (які ж мають проходити англійську при співбесідах - і спеціально її вчать для роботи) - в основному те що вони там кажуть - мало схоже на англійську.
Якщо ви про індійців - вони все ж таки вважають себе носіями англійської мови (часи колоніальної політики далися взнаки). Треба певний час підлаштуватися, і в принципі їх нормально розумієш, хоча дуже специфічна вимова.
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 18 лип, 2023 19:10

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

  Denik написав:На моменті черга із 9 км орків на в'їзд власним автотранспортом в Крим, який фактично вже зона бойових дій, бо на 100% прострілюється Storm Shadow, причому вони мабуть і не усвідомлюють, що назад на машинах вже можуть і не виїхати...
Все одно черга не з російських літаків в аеропорту Анталії...

Зацініть прогноз. Ну не Storm Shadow, а надводний дрон-камікадзе)))
  Denik написав:десь у вересні-жовтні з росії буде остання хвиля втікачів від мобілізації, які ще з баблом)))

І це справедливо.
  Denik написав:
  akurt написав:Поки пан Denik нас проінформував про курс «ліра/долар» (я раніше писав, що влітку курс становитиме 24 ліри за долар, сьогодні курс - ЩО ДУЖЕ ДУЖЕ ПРИЄМНО ДЛЯ ІНОЗЕМЦЯ - ІНВЕСТОРА встановився на відмітці 21,25 ліри за долар), варто подумати про дві прості речі.

Курс сьогодні сягав 26...

Сьогодні вже 27.
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Повідомлення Додано: Вів 18 лип, 2023 20:13

  Denik написав:Сьогодні вже 27.

Збираєтеся інвестувати в турецьку нерухомість, чи просто вночі наснилося, що раптом повезло в житті: стали володарем купюри в 20 лір?
Там розміщено портрет відомого турецького архітектора - мабуть - по Фрейду - вирішили стати архітектором свого нового життя?
akurt
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Повідомлення Додано: Вів 18 лип, 2023 20:27

  akurt написав:
  Denik написав:Сьогодні вже 27.

Збираєтеся інвестувати в турецьку нерухомість, чи просто вночі наснилося, що раптом повезло в житті: стали володарем купюри в 20 лір?
Там розміщено портрет відомого турецького архітектора - мабуть - по Фрейду - вирішили стати архітектором свого нового життя?

Ну так был же 19,2 на пасху вроде
Так и 30 не за горами
Цены ж в лирах на еду там и аренду растут(мои поставщики цены на товар в долларах не сбрасывают, и это не только летний, уже как бы почти несезонный товар, но и зимний, не нужный в принципе пока) или стоят при росте курса не на пять курушей, а на 9 лир?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 лип, 2023 20:40

В Україні теж колись я здавав на якусь Пасху за курсом 4,30 - не забули такий?

З приводу фрази: «поставщики цены на товар в долларах не сбрасывают».
Можливо, я помиляюся, але постачальники скидають ціну в доларах США тільки в Україні, бо долар США не є валютою України.
akurt
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Повідомлення Додано: Сер 19 лип, 2023 11:42

Останнім часом досить активно заїжджають в Туреччину колишні мешканці Криму - наші українці.
Сказали: «Подивимося…подумаємо, але НАЗАД не повернемося».
Немає враження, що мають значні статки.

Головним є таке - і це жахливо. Трохи розкриває очі на наш «Український Крим» (цитата колишньої мешканки Сімферополя):
«Люди - багато людей моїх знайомих та рідних - підтримують цю війну . І я не бачу в Криму більше якогось майбутнього , в мене маленька дитина , і я не хочу щоб вона зростала у цьому . Життя в нас лише одне і хотілось би побачити ще багато чого , а не просто чекати, доки нас звільнять і ми все одно будемо жити з тими хто це все підтримує , тільки вони достануть свої паспорти і все ) Тому вирішили поїхати»
(Кінець цитати)
akurt
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