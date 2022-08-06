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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 741742743744
Повідомлення Додано: Сер 19 лип, 2023 15:56

  akurt написав:Останнім часом досить активно заїжджають в Туреччину колишні мешканці Криму - наші українці.
Сказали: «Подивимося…подумаємо, але НАЗАД не повернемося».
Немає враження, що мають значні статки.

Головним є таке - і це жахливо. Трохи розкриває очі на наш «Український Крим» (цитата колишньої мешканки Сімферополя):
«Люди - багато людей моїх знайомих та рідних - підтримують цю війну . І я не бачу в Криму більше якогось майбутнього , в мене маленька дитина , і я не хочу щоб вона зростала у цьому . Життя в нас лише одне і хотілось би побачити ще багато чого , а не просто чекати, доки нас звільнять і ми все одно будемо жити з тими хто це все підтримує , тільки вони достануть свої паспорти і все ) Тому вирішили поїхати»
(Кінець цитати)

Все зрозуміло - плигали під Крим наш, але не забули отримати безвізовий український загран, але коли зрозуміли що їх кровінушек з мужьями можуть відправити на війну да і по кумполу може прилетіти від ЗСУ - то побігли до Туреччини бо нема перспектив)
cherchiltank
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Повідомлення Додано: Сер 19 лип, 2023 16:20

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

  cherchiltank написав:отримати безвізовий український загран

Та Туреччина і про загальногромад-му приймає партизанофф :)
Amethyst
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Повідомлення Додано: Сер 19 лип, 2023 16:31

  Amethyst написав:
  cherchiltank написав:отримати безвізовий український загран

Та Туреччина і про загальногромад-му приймає партизанофф :)

То понятно але з нашим паспортом отримати по морді у кримчан шансів менше ніж з кацапським
cherchiltank
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