Додано: Сер 19 лип, 2023 19:53

akurt написав: «Люди - багато людей моїх знайомих та рідних - підтримують цю війну . І я не бачу в Криму більше якогось майбутнього , в мене маленька дитина , і я не хочу щоб вона зростала у цьому . Життя в нас лише одне і хотілось би побачити ще багато чого , а не просто чекати, доки нас звільнять і ми все одно будемо жити з тими хто це все підтримує , тільки вони достануть свої паспорти і все ) Тому вирішили поїхати»

(Кінець цитати) «Люди - багато людей моїх знайомих та рідних - підтримують цю війну . І я не бачу в Криму більше якогось майбутнього , в мене маленька дитина , і я не хочу щоб вона зростала у цьому . Життя в нас лише одне і хотілось би побачити ще багато чого , а не просто чекати, доки нас звільнять і ми все одно будемо жити з тими хто це все підтримує , тільки вони достануть свої паспорти і все ) Тому вирішили поїхати»(Кінець цитати)

Люди не розуміють, що таке пройти через зону бойових дій. Так як у Херсоні було виключенням. В Криму реально багато тих, хто не лише підтримує, а й бере участь у війні (знаходив підорський список особового складу на деокупованих територіях). Я думаю, що багатьох з них немає вже в живих, або вони поранені. І Ви думаєте, що вони сидітимуть і чекатимуть поки до них або їх сімей прийде СБУ їх звільняти?Те саме стосується "понаїхавших" - в них просто не буде легальних документів на проживання і на майно. Тепер щодо пенсіонерів. За 9,5 років та епідемії ковіду залишилося дуже мало тих, хто отримав українську пенсію до 2014 року. Відсотків 10-20 із міських пенсіонерів мають шанс отримати якусь українську пенсію. Інші переважно виїдуть на росію. Це саме стосується бюджетників, держслужбовців. Залишиться фактично якийсь малий бізнес - дрібна торгівля в своєму магазині, власників міні-готелів до 2014 року, якісь власні автосервіси та інше максимально аполітичне.Ця вся решта аполітичного населення перемішається з приїхавшиими українськими силовиками та працівниками інфраструктури - ніхто народ з Криму в ніяку поліцію працювати не піде а якихось залізничників та енергетиків просто вивезуть силоміць.В якомусь Севастополі, де захмарна концентрація вати буде дійсна його третя оборона із чимось на кшталт гітлерюнгенду та напівпримусовою мобілізацією. І таких руйнувань при штурмі не буде тільки тому, бо з ракетним озброєнням перерізати всю логістику оточеного міста.Це все не говорить про те, що з Криму виїжджати не слід. Якшо є гроші - виїжджати якраз треба. Ідеальний варіант - в Європу за українським закордонним паспортом, якщо він звісно був оформлений.