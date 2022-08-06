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Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 19 лип, 2023 15:56
akurt написав:
Останнім часом досить активно заїжджають в Туреччину колишні мешканці Криму - наші українці.
Сказали: «Подивимося…подумаємо, але НАЗАД не повернемося».
Немає враження, що мають значні статки.
Головним є таке - і це жахливо. Трохи розкриває очі на наш «Український Крим» (цитата колишньої мешканки Сімферополя):
«Люди - багато людей моїх знайомих та рідних - підтримують цю війну . І я не бачу в Криму більше якогось майбутнього , в мене маленька дитина , і я не хочу щоб вона зростала у цьому . Життя в нас лише одне і хотілось би побачити ще багато чого , а не просто чекати, доки нас звільнять і ми все одно будемо жити з тими хто це все підтримує , тільки вони достануть свої паспорти і все ) Тому вирішили поїхати»
(Кінець цитати)
Все зрозуміло - плигали під Крим наш, але не забули отримати безвізовий український загран, але коли зрозуміли що їх кровінушек з мужьями можуть відправити на війну да і по кумполу може прилетіти від ЗСУ - то побігли до Туреччини бо нема перспектив)
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Додано: Сер 19 лип, 2023 16:20
cherchiltank написав:
отримати безвізовий український загран
Та Туреччина і про загальногромад-му приймає партизанофф
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Додано: Сер 19 лип, 2023 19:53
akurt написав:
«Люди - багато людей моїх знайомих та рідних - підтримують цю війну . І я не бачу в Криму більше якогось майбутнього , в мене маленька дитина , і я не хочу щоб вона зростала у цьому . Життя в нас лише одне і хотілось би побачити ще багато чого , а не просто чекати, доки нас звільнять і ми все одно будемо жити з тими хто це все підтримує , тільки вони достануть свої паспорти і все ) Тому вирішили поїхати»
(Кінець цитати)
Люди не розуміють, що таке пройти через зону бойових дій. Так як у Херсоні було виключенням. В Криму реально багато тих, хто не лише підтримує, а й бере участь у війні (знаходив підорський список особового складу на деокупованих територіях). Я думаю, що багатьох з них немає вже в живих, або вони поранені. І Ви думаєте, що вони сидітимуть і чекатимуть поки до них або їх сімей прийде СБУ їх звільняти?
Те саме стосується "понаїхавших" - в них просто не буде легальних документів на проживання і на майно. Тепер щодо пенсіонерів. За 9,5 років та епідемії ковіду залишилося дуже мало тих, хто отримав українську пенсію до 2014 року. Відсотків 10-20 із міських пенсіонерів мають шанс отримати якусь українську пенсію. Інші переважно виїдуть на росію. Це саме стосується бюджетників, держслужбовців. Залишиться фактично якийсь малий бізнес - дрібна торгівля в своєму магазині, власників міні-готелів до 2014 року, якісь власні автосервіси та інше максимально аполітичне.
Ця вся решта аполітичного населення перемішається з приїхавшиими українськими силовиками та працівниками інфраструктури - ніхто народ з Криму в ніяку поліцію працювати не піде а якихось залізничників та енергетиків просто вивезуть силоміць.
В якомусь Севастополі, де захмарна концентрація вати буде дійсна його третя оборона із чимось на кшталт гітлерюнгенду та напівпримусовою мобілізацією. І таких руйнувань при штурмі не буде тільки тому, бо з ракетним озброєнням перерізати всю логістику оточеного міста.
Це все не говорить про те, що з Криму виїжджати не слід. Якшо є гроші - виїжджати якраз треба. Ідеальний варіант - в Європу за українським закордонним паспортом, якщо він звісно був оформлений.
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Додано: Сер 19 лип, 2023 21:47
Оформляють закордонні українські паспорти.
Тут одна родина зʼявилася - чоловік рієлтор з Севастополя. В нього зберігся закордонний паспорт, а ось у жінки та двох синів (один призовного віку - тому і втекли з Севастополя) - немає.
То вони виїхали з Анталії в Молдову (їм майже відразу відмовили в оформленні ВНП - з російськими паспортами і вони кордон Грузія-Туреччина перетнули як росіяни ) і там досить швидко отримали українські паспорти.
Почали цінувати Україну.
Про Херсонську область: вчора говорив з моїм колишнім працівником - мешкає в Івано-Франківську - вуйко справжній - 2 рази подавав заяву в ЗСУ - не взяли за станом здоровʼя, і в нього я спитав як там Володя з його бригади, дуже класний працівник, він опинився на окупованій території на лівому березі - інколи вдається з ним вуйкові поговорити - але звʼязок дуже поганий і той сказав, що боїться говорити телефоном крім погоди, бо окупанти там всіх тримають в «підвішеному стані». Той Володя сказав, що в окупації дуже важко. І психологічно, і матеріально.
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