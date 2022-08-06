RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Інвестуємо в
нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 741742743744
Повідомлення Додано: Сер 19 лип, 2023 15:56

  akurt написав:Останнім часом досить активно заїжджають в Туреччину колишні мешканці Криму - наші українці.
Сказали: «Подивимося…подумаємо, але НАЗАД не повернемося».
Немає враження, що мають значні статки.

Головним є таке - і це жахливо. Трохи розкриває очі на наш «Український Крим» (цитата колишньої мешканки Сімферополя):
«Люди - багато людей моїх знайомих та рідних - підтримують цю війну . І я не бачу в Криму більше якогось майбутнього , в мене маленька дитина , і я не хочу щоб вона зростала у цьому . Життя в нас лише одне і хотілось би побачити ще багато чого , а не просто чекати, доки нас звільнять і ми все одно будемо жити з тими хто це все підтримує , тільки вони достануть свої паспорти і все ) Тому вирішили поїхати»
(Кінець цитати)

Все зрозуміло - плигали під Крим наш, але не забули отримати безвізовий український загран, але коли зрозуміли що їх кровінушек з мужьями можуть відправити на війну да і по кумполу може прилетіти від ЗСУ - то побігли до Туреччини бо нема перспектив)
cherchiltank
Аватар користувача
 
Повідомлень: 469
З нами з: 31.05.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 110 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 19 лип, 2023 16:20

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

  cherchiltank написав:отримати безвізовий український загран

Та Туреччина і про загальногромад-му приймає партизанофф :)
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4283
З нами з: 05.05.21
Подякував: 314 раз.
Подякували: 779 раз.
 
Профіль
1
9
Повідомлення Додано: Сер 19 лип, 2023 16:31

  Amethyst написав:
  cherchiltank написав:отримати безвізовий український загран

Та Туреччина і про загальногромад-му приймає партизанофф :)

То понятно але з нашим паспортом отримати по морді у кримчан шансів менше ніж з кацапським
cherchiltank
Аватар користувача
 
Повідомлень: 469
З нами з: 31.05.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 110 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 19 лип, 2023 19:53

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

  akurt написав:«Люди - багато людей моїх знайомих та рідних - підтримують цю війну . І я не бачу в Криму більше якогось майбутнього , в мене маленька дитина , і я не хочу щоб вона зростала у цьому . Життя в нас лише одне і хотілось би побачити ще багато чого , а не просто чекати, доки нас звільнять і ми все одно будемо жити з тими хто це все підтримує , тільки вони достануть свої паспорти і все ) Тому вирішили поїхати»
(Кінець цитати)

Люди не розуміють, що таке пройти через зону бойових дій. Так як у Херсоні було виключенням. В Криму реально багато тих, хто не лише підтримує, а й бере участь у війні (знаходив підорський список особового складу на деокупованих територіях). Я думаю, що багатьох з них немає вже в живих, або вони поранені. І Ви думаєте, що вони сидітимуть і чекатимуть поки до них або їх сімей прийде СБУ їх звільняти?
Те саме стосується "понаїхавших" - в них просто не буде легальних документів на проживання і на майно. Тепер щодо пенсіонерів. За 9,5 років та епідемії ковіду залишилося дуже мало тих, хто отримав українську пенсію до 2014 року. Відсотків 10-20 із міських пенсіонерів мають шанс отримати якусь українську пенсію. Інші переважно виїдуть на росію. Це саме стосується бюджетників, держслужбовців. Залишиться фактично якийсь малий бізнес - дрібна торгівля в своєму магазині, власників міні-готелів до 2014 року, якісь власні автосервіси та інше максимально аполітичне.
Ця вся решта аполітичного населення перемішається з приїхавшиими українськими силовиками та працівниками інфраструктури - ніхто народ з Криму в ніяку поліцію працювати не піде а якихось залізничників та енергетиків просто вивезуть силоміць.
В якомусь Севастополі, де захмарна концентрація вати буде дійсна його третя оборона із чимось на кшталт гітлерюнгенду та напівпримусовою мобілізацією. І таких руйнувань при штурмі не буде тільки тому, бо з ракетним озброєнням перерізати всю логістику оточеного міста.
Це все не говорить про те, що з Криму виїжджати не слід. Якшо є гроші - виїжджати якраз треба. Ідеальний варіант - в Європу за українським закордонним паспортом, якщо він звісно був оформлений.
Denik
 
Повідомлень: 2177
З нами з: 23.02.09
Подякував: 556 раз.
Подякували: 1055 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Сер 19 лип, 2023 21:47

Оформляють закордонні українські паспорти.
Тут одна родина зʼявилася - чоловік рієлтор з Севастополя. В нього зберігся закордонний паспорт, а ось у жінки та двох синів (один призовного віку - тому і втекли з Севастополя) - немає.
То вони виїхали з Анталії в Молдову (їм майже відразу відмовили в оформленні ВНП - з російськими паспортами і вони кордон Грузія-Туреччина перетнули як росіяни ) і там досить швидко отримали українські паспорти.
Почали цінувати Україну.

Про Херсонську область: вчора говорив з моїм колишнім працівником - мешкає в Івано-Франківську - вуйко справжній - 2 рази подавав заяву в ЗСУ - не взяли за станом здоровʼя, і в нього я спитав як там Володя з його бригади, дуже класний працівник, він опинився на окупованій території на лівому березі - інколи вдається з ним вуйкові поговорити - але звʼязок дуже поганий і той сказав, що боїться говорити телефоном крім погоди, бо окупанти там всіх тримають в «підвішеному стані». Той Володя сказав, що в окупації дуже важко. І психологічно, і матеріально.
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8035
З нами з: 12.02.09
Подякував: 3205 раз.
Подякували: 1095 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 19 лип, 2023 22:56

  akurt написав:Оформляють закордонні українські паспорти.
Тут одна родина зʼявилася - чоловік рієлтор з Севастополя. В нього зберігся закордонний паспорт, а ось у жінки та двох синів (один призовного віку - тому і втекли з Севастополя) - немає.
То вони виїхали з Анталії в Молдову (їм майже відразу відмовили в оформленні ВНП - з російськими паспортами і вони кордон Грузія-Туреччина перетнули як росіяни ) і там досить швидко отримали українські паспорти.
Почали цінувати Україну.

Про Херсонську область: вчора говорив з моїм колишнім працівником - мешкає в Івано-Франківську - вуйко справжній - 2 рази подавав заяву в ЗСУ - не взяли за станом здоровʼя, і в нього я спитав як там Володя з його бригади, дуже класний працівник, він опинився на окупованій території на лівому березі - інколи вдається з ним вуйкові поговорити - але звʼязок дуже поганий і той сказав, що боїться говорити телефоном крім погоди, бо окупанти там всіх тримають в «підвішеному стані». Той Володя сказав, що в окупації дуже важко. І психологічно, і матеріально.

Ага почали цінувати, два рази - просто основне що діти призовного віку, а так би і далі розмахували аквафрешем (в Севастополі був багато разів, якщо коротко - гімно а не люди, і да - там всі такі)
cherchiltank
Аватар користувача
 
Повідомлень: 469
З нами з: 31.05.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 110 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 20 лип, 2023 06:27

Саме так і є.
Тому і швидко продали квартиру в Севастополі та купили в Анталії за - здається - 130 000$ (січень 2023).
Цікаво, що той пан з Севастополя спритний: тут відразу влаштувався в рієлторську контору.
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8035
З нами з: 12.02.09
Подякував: 3205 раз.
Подякували: 1095 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 741742743744
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість! 1 ... 977, 978, 979
Долярчик » Сер 17 січ, 2018 13:21
9786 6114792
Переглянути останнє повідомлення
Сер 12 лип, 2023 19:19
Bolt
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2386, 2387, 2388
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
23876 16178970
Переглянути останнє повідомлення
Вів 11 лип, 2023 19:31
Wisznia2021
Ціни на нерухомість Одеси. Які перспективи?
elvirakirilenko90 » Суб 06 сер, 2022 14:52
6 374187
Переглянути останнє повідомлення
Сер 10 сер, 2022 14:45
Bolt

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.