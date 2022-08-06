Додано: Чет 20 лип, 2023 07:42

Долар по 27 лір - добре чи погано?



Тут деякі панове - що дуже приємно - сильно піклуються про економіку Туреччини та курс TL/USD.

Їх турбота є дуже приємною, тому що панове розуміють, що потрібні приємні умови для тих, хто інвестував в нерухомість Туреччини.



Одну річ панове не розуміють - слабка місцева валюта - то є погано для тих, хто отримує прибуток в турецьких лірах і є дуже добре для тих, хто отримує прибуток в доларах або в євро.



Наприклад, в мене квартплата за квартиру 1+1 складає 210 лір (підвищено в травні 2023 року на зборах ОСББ с цифри 150 лір) - то є станом на сьогодні 7 (сім) євро. В перекладі на зрозумілу мову: утримання' квартири за кордоном обходиться в 7 (сім) євро.

...Або для мого приятеля, який купив квартиру з моєї подачі травні 2018 року - 250 лір або 7,20 (сім цілих 20 сотих британського фунта ).

Я написав у британських фунтах, тому що він зараз мешкає у Великій Британії - як біженець - та отримує вдвох з жінкою допомогу від короля Великобританії в сумі 1500 (одна тисяча п"ятсот) британських фунтів. З них аж 7,20 (сім цілих 20 сотих) британського фунта приходиться віддати за квартиру в Анталії. Здається то в Лондоні ціна за дві пляшки пива. Або 1 бутерброд.

Дл довідки: в ЖК Преміум класу кварплата складає 1200 лір або близько 40 євро на місяць.



Податок на нерухомість я заплатив - незначна сума - вже й забув - здається 350 лір або 12 євро за рік.

Бензин купую по 0,92 (нуль цілих дав"яносто дві сотих) євро.

За 1 кВт годину плачу приблизно 0,067 євро (з 22-00 до 06-00 по ціні в 0,033 євро за 1 кВт годину).

За газ не сплачую, бо 25 куб. м на місяць є для всіх безкоштовними. А більше я не вибираю.

За 1 куб. м водопостачання та водовідведення сплачую 5,5 лір або 0,182 євро - або 7,7 (сім цілих сім десятих!!!) гривні.



Тому ось така новина у мене може викликати тільки сум:

13 угод з ОАЕ на 50,7 млрд доларів

У повідомленні Управління комунікацій сказано, що "між Туреччиною та Об'єднаними Арабськими Еміратами було підписано та прийнято 13 документів у різних сферах. Загальна сума угод становить 50,7 млрд доларів". Міністр фінансів і фінансів Мехмет Шимшек сказав: «Ми вдячні ОАЕ за постійну сильну підтримку Туреччини».

Підписано 13 угод у сферах інвестицій, економіки, промисловості, оборони, права, судової системи, відновлюваної енергетики та космічної галузі.



Вчора турецька ліра трохи укріпилася - і я реально не знаю, радіти чи сумувати.

Вчора "злив" трохи баксів за такою ціною, за якою сьогодні - на жаль - вже не здам...