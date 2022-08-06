akurt написав:

дуже добре

для тих, хто отримує прибуток в доларах або в євро.

британського фунта

у сферах інвестицій, економіки, промисловості, оборони, права, судової системи, відновлюваної енергетики та космічної галузі.

Тут деякі панове -- сильно піклуються про економіку Туреччини та курс TL/USD.Їх турбота є дуже приємною, тому що панове розуміють, що потрібні приємні умови для тих, хто інвестував в нерухомість Туреччини.Одну річ панове не розуміють - слабка місцева валюта - то є погано для тих, хто отримує прибуток в турецьких лірах і єНаприклад, в мене квартплата за квартиру 1+1 складає 210 лір (підвищено в травні 2023 року на зборах ОСББ с цифри 150 лір) - то є станом на сьогодніВ перекладі на зрозумілу мову: утримання' квартири за кордоном обходиться в 7 (сім) євро....Або для мого приятеля, який купив квартиру з моєї подачі травні 2018 року - 250 лір або 7,20 (сім цілих 20 сотих).Я написав у британських фунтах, тому що він зараз мешкає у Великій Британії - як біженець - та отримує вдвох з жінкою допомогу від короля Великобританії в сумі 1500 (одна тисяча п"ятсот) британських фунтів. З них аж 7,20 (сім цілих 20 сотих) британського фунта приходиться віддати за квартиру в Анталії. Здається то в Лондоні ціна за дві пляшки пива. Або 1 бутерброд.Дл довідки: в ЖК Преміум класу кварплата складає 1200 лір або близько 40 євро на місяць.Податок на нерухомість я заплатив - незначна сума - вже й забув - здається 350 лір або 12 євро за рік.Бензин купую по 0,92 (нуль цілих дав"яносто дві сотих) євро.За 1 кВт годину плачу приблизно 0,067 євро (з 22-00 до 06-00 по ціні в 0,033 євро за 1 кВт годину).За газ не сплачую, бо 25 куб. м на місяць є для всіх безкоштовними. А більше я не вибираю.За 1 куб. м водопостачання та водовідведення сплачую 5,5 лір або 0,182 євро - абоТому ось така новина у мене може викликати тільки сум:У повідомленні Управління комунікацій сказано, що "між Туреччиною та Об'єднаними Арабськими Еміратами було підписано та прийнято 13 документів у різних сферах. Загальна сума угод становить 50,7 млрд доларів". Міністр фінансів і фінансів Мехмет Шимшек сказав: «Ми вдячні ОАЕ за постійну сильну підтримку Туреччини».Підписано 13 угодВчора турецька ліра трохи укріпилася - і я реально не знаю, радіти чи сумувати.Вчора "злив" трохи баксів за такою ціною, за якою сьогодні - на жаль - вже не здам...