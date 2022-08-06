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Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 19 лип, 2023 15:56
akurt написав:
Останнім часом досить активно заїжджають в Туреччину колишні мешканці Криму - наші українці.
Сказали: «Подивимося…подумаємо, але НАЗАД не повернемося».
Немає враження, що мають значні статки.
Головним є таке - і це жахливо. Трохи розкриває очі на наш «Український Крим» (цитата колишньої мешканки Сімферополя):
«Люди - багато людей моїх знайомих та рідних - підтримують цю війну . І я не бачу в Криму більше якогось майбутнього , в мене маленька дитина , і я не хочу щоб вона зростала у цьому . Життя в нас лише одне і хотілось би побачити ще багато чого , а не просто чекати, доки нас звільнять і ми все одно будемо жити з тими хто це все підтримує , тільки вони достануть свої паспорти і все ) Тому вирішили поїхати»
(Кінець цитати)
Все зрозуміло - плигали під Крим наш, але не забули отримати безвізовий український загран, але коли зрозуміли що їх кровінушек з мужьями можуть відправити на війну да і по кумполу може прилетіти від ЗСУ - то побігли до Туреччини бо нема перспектив)
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Додано: Сер 19 лип, 2023 16:20
cherchiltank написав:
отримати безвізовий український загран
Та Туреччина і про загальногромад-му приймає партизанофф
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Додано: Сер 19 лип, 2023 19:53
akurt написав:
«Люди - багато людей моїх знайомих та рідних - підтримують цю війну . І я не бачу в Криму більше якогось майбутнього , в мене маленька дитина , і я не хочу щоб вона зростала у цьому . Життя в нас лише одне і хотілось би побачити ще багато чого , а не просто чекати, доки нас звільнять і ми все одно будемо жити з тими хто це все підтримує , тільки вони достануть свої паспорти і все ) Тому вирішили поїхати»
(Кінець цитати)
Люди не розуміють, що таке пройти через зону бойових дій. Так як у Херсоні було виключенням. В Криму реально багато тих, хто не лише підтримує, а й бере участь у війні (знаходив підорський список особового складу на деокупованих територіях). Я думаю, що багатьох з них немає вже в живих, або вони поранені. І Ви думаєте, що вони сидітимуть і чекатимуть поки до них або їх сімей прийде СБУ їх звільняти?
Те саме стосується "понаїхавших" - в них просто не буде легальних документів на проживання і на майно. Тепер щодо пенсіонерів. За 9,5 років та епідемії ковіду залишилося дуже мало тих, хто отримав українську пенсію до 2014 року. Відсотків 10-20 із міських пенсіонерів мають шанс отримати якусь українську пенсію. Інші переважно виїдуть на росію. Це саме стосується бюджетників, держслужбовців. Залишиться фактично якийсь малий бізнес - дрібна торгівля в своєму магазині, власників міні-готелів до 2014 року, якісь власні автосервіси та інше максимально аполітичне.
Ця вся решта аполітичного населення перемішається з приїхавшиими українськими силовиками та працівниками інфраструктури - ніхто народ з Криму в ніяку поліцію працювати не піде а якихось залізничників та енергетиків просто вивезуть силоміць.
В якомусь Севастополі, де захмарна концентрація вати буде дійсна його третя оборона із чимось на кшталт гітлерюнгенду та напівпримусовою мобілізацією. І таких руйнувань при штурмі не буде тільки тому, бо з ракетним озброєнням перерізати всю логістику оточеного міста.
Це все не говорить про те, що з Криму виїжджати не слід. Якшо є гроші - виїжджати якраз треба. Ідеальний варіант - в Європу за українським закордонним паспортом, якщо він звісно був оформлений.
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Додано: Сер 19 лип, 2023 21:47
Оформляють закордонні українські паспорти.
Тут одна родина зʼявилася - чоловік рієлтор з Севастополя. В нього зберігся закордонний паспорт, а ось у жінки та двох синів (один призовного віку - тому і втекли з Севастополя) - немає.
То вони виїхали з Анталії в Молдову (їм майже відразу відмовили в оформленні ВНП - з російськими паспортами і вони кордон Грузія-Туреччина перетнули як росіяни ) і там досить швидко отримали українські паспорти.
Почали цінувати Україну.
Про Херсонську область: вчора говорив з моїм колишнім працівником - мешкає в Івано-Франківську - вуйко справжній - 2 рази подавав заяву в ЗСУ - не взяли за станом здоровʼя, і в нього я спитав як там Володя з його бригади, дуже класний працівник, він опинився на окупованій території на лівому березі - інколи вдається з ним вуйкові поговорити - але звʼязок дуже поганий і той сказав, що боїться говорити телефоном крім погоди, бо окупанти там всіх тримають в «підвішеному стані». Той Володя сказав, що в окупації дуже важко. І психологічно, і матеріально.
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Додано: Сер 19 лип, 2023 22:56
akurt написав:
Оформляють закордонні українські паспорти.
Тут одна родина зʼявилася - чоловік рієлтор з Севастополя. В нього зберігся закордонний паспорт, а ось у жінки та двох синів (один призовного віку - тому і втекли з Севастополя) - немає.
То вони виїхали з Анталії в Молдову (їм майже відразу відмовили в оформленні ВНП - з російськими паспортами і вони кордон Грузія-Туреччина перетнули як росіяни ) і там досить швидко отримали українські паспорти.
Почали цінувати Україну.
Про Херсонську область: вчора говорив з моїм колишнім працівником - мешкає в Івано-Франківську - вуйко справжній - 2 рази подавав заяву в ЗСУ - не взяли за станом здоровʼя, і в нього я спитав як там Володя з його бригади, дуже класний працівник, він опинився на окупованій території на лівому березі - інколи вдається з ним вуйкові поговорити - але звʼязок дуже поганий і той сказав, що боїться говорити телефоном крім погоди, бо окупанти там всіх тримають в «підвішеному стані». Той Володя сказав, що в окупації дуже важко. І психологічно, і матеріально.
Ага почали цінувати, два рази - просто основне що діти призовного віку, а так би і далі розмахували аквафрешем (в Севастополі був багато разів, якщо коротко - гімно а не люди, і да - там всі такі)
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Додано: Чет 20 лип, 2023 06:27
Саме так і є.
Тому і швидко продали квартиру в Севастополі та купили в Анталії за - здається - 130 000$ (січень 2023).
Цікаво, що той пан з Севастополя спритний: тут відразу влаштувався в рієлторську контору.
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Додано: Чет 20 лип, 2023 07:42
Долар по 27 лір - добре чи погано?
Тут деякі панове - що дуже приємно - сильно піклуються про економіку Туреччини та курс TL/USD.
Їх турбота є дуже приємною, тому що панове розуміють, що потрібні приємні умови для тих, хто інвестував в нерухомість Туреччини.
Одну річ панове не розуміють - слабка місцева валюта - то є погано для тих, хто отримує прибуток в турецьких лірах і є дуже добре для тих, хто отримує прибуток в доларах або в євро.
Наприклад, в мене квартплата за квартиру 1+1 складає 210 лір (підвищено в травні 2023 року на зборах ОСББ с цифри 150 лір) - то є станом на сьогодні 7 (сім) євро. В перекладі на зрозумілу мову: утримання' квартири за кордоном обходиться в 7 (сім) євро.
...Або для мого приятеля, який купив квартиру з моєї подачі травні 2018 року - 250 лір або 7,20 (сім цілих 20 сотих британського фунта).
Я написав у британських фунтах, тому що він зараз мешкає у Великій Британії - як біженець - та отримує вдвох з жінкою допомогу від короля Великобританії в сумі 1500 (одна тисяча п"ятсот) британських фунтів. З них аж 7,20 (сім цілих 20 сотих) британського фунта приходиться віддати за квартиру в Анталії. Здається то в Лондоні ціна за дві пляшки пива. Або 1 бутерброд.
Дл довідки: в ЖК Преміум класу кварплата складає 1200 лір або близько 40 євро на місяць.
Податок на нерухомість я заплатив - незначна сума - вже й забув - здається 350 лір або 12 євро за рік.
Бензин купую по 0,92 (нуль цілих дав"яносто дві сотих) євро.
За 1 кВт годину плачу приблизно 0,067 євро (з 22-00 до 06-00 по ціні в 0,033 євро за 1 кВт годину).
За газ не сплачую, бо 25 куб. м на місяць є для всіх безкоштовними. А більше я не вибираю.
За 1 куб. м водопостачання та водовідведення сплачую 5,5 лір або 0,182 євро - або 7,7 (сім цілих сім десятих!!!) гривні.
Тому ось така новина у мене може викликати тільки сум:
13 угод з ОАЕ на 50,7 млрд доларів
У повідомленні Управління комунікацій сказано, що "між Туреччиною та Об'єднаними Арабськими Еміратами було підписано та прийнято 13 документів у різних сферах. Загальна сума угод становить 50,7 млрд доларів". Міністр фінансів і фінансів Мехмет Шимшек сказав: «Ми вдячні ОАЕ за постійну сильну підтримку Туреччини».
Підписано 13 угод у сферах інвестицій, економіки, промисловості, оборони, права, судової системи, відновлюваної енергетики та космічної галузі.
Вчора турецька ліра трохи укріпилася - і я реально не знаю, радіти чи сумувати.
Вчора "злив" трохи баксів за такою ціною, за якою сьогодні - на жаль - вже не здам...
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Додано: Чет 20 лип, 2023 08:24
akurt написав:Долар по 27 лір - добре чи погано?
Тут деякі панове - що дуже приємно
- сильно піклуються про економіку Туреччини та курс TL/USD.
Їх турбота є дуже приємною, тому що панове розуміють, що потрібні приємні умови для тих, хто інвестував в нерухомість Туреччини.
Одну річ панове не розуміють - слабка місцева валюта - то є погано для тих, хто отримує прибуток в турецьких лірах і є дуже добре для тих, хто отримує прибуток в доларах або в євро.
Наприклад, в мене квартплата за квартиру 1+1 складає 210 лір (підвищено в травні 2023 року на зборах ОСББ с цифри 150 лір) - то є станом на сьогодні 7 (сім) євро.
В перекладі на зрозумілу мову: утримання' квартири за кордоном обходиться в 7 (сім) євро.
...Або для мого приятеля, який купив квартиру з моєї подачі травні 2018 року - 250 лір або 7,20 (сім цілих 20 сотих британського фунта
).
Я написав у британських фунтах, тому що він зараз мешкає у Великій Британії - як біженець - та отримує вдвох з жінкою допомогу від короля Великобританії в сумі 1500 (одна тисяча п"ятсот) британських фунтів. З них аж 7,20 (сім цілих 20 сотих) британського фунта приходиться віддати за квартиру в Анталії. Здається то в Лондоні ціна за дві пляшки пива. Або 1 бутерброд.
Дл довідки: в ЖК Преміум класу кварплата складає 1200 лір або близько 40 євро на місяць.
Податок на нерухомість я заплатив - незначна сума - вже й забув - здається 350 лір або 12 євро за рік.
Бензин купую по 0,92 (нуль цілих дав"яносто дві сотих) євро.
За 1 кВт годину плачу приблизно 0,067 євро (з 22-00 до 06-00 по ціні в 0,033 євро за 1 кВт годину).
За газ не сплачую, бо 25 куб. м на місяць є для всіх безкоштовними. А більше я не вибираю.
За 1 куб. м водопостачання та водовідведення сплачую 5,5 лір або 0,182 євро - або 7,7 (сім цілих сім десятих!!!) гривні.
Тому ось така новина у мене може викликати тільки сум:13 угод з ОАЕ на 50,7 млрд доларів
У повідомленні Управління комунікацій сказано, що "між Туреччиною та Об'єднаними Арабськими Еміратами було підписано та прийнято 13 документів у різних сферах. Загальна сума угод становить 50,7 млрд доларів". Міністр фінансів і фінансів Мехмет Шимшек
сказав: «Ми вдячні ОАЕ за постійну сильну підтримку Туреччини».
Підписано 13 угод у сферах інвестицій, економіки, промисловості, оборони, права, судової системи, відновлюваної енергетики та космічної галузі.Вчора турецька ліра трохи укріпилася - і я реально не знаю, радіти чи сумувати.
Вчора "злив" трохи баксів за такою ціною, за якою сьогодні - на жаль - вже не здам...
Може так, як укріпився курс албанського лека? За два тижня з 94 до 88 леків за бакс. Не говорячи, що в минулому році бакс був по 105 леків. За останні 8 років,, що їжджу сюди курс гривні до лека впав з 1:4,0 до 1:2,4 відповідно. Тільки якщо курс в Україні тримається за рахунок закордонних подачок, то тут за рахунок туристів, яких в минулому році приїхало від 5 до 12 млн, на трьох мільйонне населення, з якого половина знаходиться за кордоном на заробітках. Всюди спокійно можно розрахуватист євро. З розрахунку 1€=100 леків(хоча в канторі можна здати по 103)
І якщо 8 років тому ціни були-пісец шара, то зараз починають покусюватися. Не Хорватія звісно, але тим не менш. Єдине, що залишилось не змінним то плата за апартаменти 43€
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Додано: Чет 20 лип, 2023 09:59
Ну мені, як обивателю, вигідно, щоби курс був 27, а то і 30, і 36,55 - як гривня до долара….
Але для моїх бізнес-справ краще, щоби було так, як поводить себе албанський лек.
Подивимося…
Ну і албанський лек: 88! Йому повинно бути соромно!
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