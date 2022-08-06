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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 742743744745
Повідомлення Додано: Чет 20 лип, 2023 12:45

Долар по 27 - це добре, чи погано?

В ці дні українська діаспора Анталії зайнята важливою справою: не допустити запланований на 27 липня концерт Ані Лорак.

Пару днів тому зустрічали десант українських дітей, батьки яких постраждали від російської агресіі: поселення в готель та організація дозвілля та екскурсій.

Я в ці дні я займаюся благородною медичною справою: організовую медичне обстеження нашої украінськоі людини в одному з найкращих медичних центрів Анталії - Medikal Park Antalya.
Це цікаво з точки зору медичних витрат та організації.
1. Вчора нам надала лікарня безкоштовно перекладача і асистента. Ним виявився турок, але уродженець Дагестану Аслан - його діда було примусово переселено свого часу росіянами з Дагестану в Узбекистан - студент медичного університету. Скажу чесно: я давно не зустрічався із такою увагою та якістю роботи людини з незнайомим іноземцями. Він супроводжував нас і реєстратуру, і на попередню консультацію, і на призначення рандеву на сьогодні, і узгоджував перемовини із страховою компанією.
Його роботу оплачує лікарня, не клієнти.
Вчора він взяв нашому пацієнту рандеву у доктора на 11-30. Не через три місяці, а сьогодні - на завтра.

2. Сьогодні прийом на 11-30 - нас вже чекав Аслан і повністю обслуговував пацієнта до лікаря (доцент медуніверситету) та перемовини з реєстратурою.

3. Доктор не виявив під час огляду суттєвих відхилень - хоча щось турбувало суттєво.
Доктор запропонував пройти повне медичне обстеження: 33 види аналізів, три види УЗД та ще щось (я не запамʼятав).
Частину послуг сплачує страхова компанія частку пацієнту визначили в 9600 лір. В пацієнта щелепа відвисла. Зауважу, що це сама дорога лікарня в Анталії.

Він спочатку вирішив, що сума в 9600 лір дуже велика, але я на калькуляторі показав, що це 330 € і то того варто.
Миттєво на смартфоні змінили одну валюту на іншу, здійснили оплату за весь комплекс послуг і…
І Аслан повів нас по поверхах лікарні далі.

Ну ось, сьогодні вже о 14-00 УЗД, завтра зранку аналізи, ще якісь складні дослідження призначили на 26 липня. Коли все буде готово - знову до лікаря. Ну і з Асланом. Студент.

P.S. Признаюся чесно: мені так все сподобалося, що подумав: «Може й собі щось дослідити?»
Треба подумати, що в мене може боліти. Перехрещуся спочатку.
akurt
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  #<1 ... 742743744745
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