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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 20 лип, 2023 12:45
Долар по 27 - це добре, чи погано?
В ці дні українська діаспора Анталії зайнята важливою справою: не допустити запланований на 27 липня концерт Ані Лорак.
Пару днів тому зустрічали десант українських дітей, батьки яких постраждали від російської агресіі: поселення в готель та організація дозвілля та екскурсій.
Я в ці дні я займаюся благородною медичною справою: організовую медичне обстеження нашої украінськоі людини в одному з найкращих медичних центрів Анталії - Medikal Park Antalya.
Це цікаво з точки зору медичних витрат та організації.
1. Вчора нам надала лікарня безкоштовно перекладача і асистента. Ним виявився турок, але уродженець Дагестану Аслан - його діда було примусово переселено свого часу росіянами з Дагестану в Узбекистан - студент медичного університету. Скажу чесно: я давно не зустрічався із такою увагою та якістю роботи людини з незнайомим іноземцями. Він супроводжував нас і реєстратуру, і на попередню консультацію, і на призначення рандеву на сьогодні, і узгоджував перемовини із страховою компанією.
Його роботу оплачує лікарня, не клієнти.
Вчора він взяв нашому пацієнту рандеву у доктора на 11-30. Не через три місяці, а сьогодні - на завтра.
2. Сьогодні прийом на 11-30 - нас вже чекав Аслан і повністю обслуговував пацієнта до лікаря (доцент медуніверситету) та перемовини з реєстратурою.
3. Доктор не виявив під час огляду суттєвих відхилень - хоча щось турбувало суттєво.
Доктор запропонував пройти повне медичне обстеження: 33 види аналізів, три види УЗД та ще щось (я не запамʼятав).
Частину послуг сплачує страхова компанія частку пацієнту визначили в 9600 лір. В пацієнта щелепа відвисла. Зауважу, що це сама дорога лікарня в Анталії.
Він спочатку вирішив, що сума в 9600 лір дуже велика, але я на калькуляторі показав, що це 330 € і то того варто.
Миттєво на смартфоні змінили одну валюту на іншу, здійснили оплату за весь комплекс послуг і…
І Аслан повів нас по поверхах лікарні далі.
Ну ось, сьогодні вже о 14-00 УЗД, завтра зранку аналізи, ще якісь складні дослідження призначили на 26 липня. Коли все буде готово - знову до лікаря. Ну і з Асланом. Студент.
P.S. Признаюся чесно: мені так все сподобалося, що подумав: «Може й собі щось дослідити?»
Треба подумати, що в мене може боліти. Перехрещуся спочатку.
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Додано: Чет 20 лип, 2023 16:46
akurt написав:
Частину послуг сплачує страхова компанія частку пацієнту визначили в 9600 лір. В пацієнта щелепа відвисла. Зауважу, що це сама дорога лікарня в Анталії.
Треба радіти не дешевизні турецької медицини через обвал курсу, а задуматись над тим, що постачання енергії та продовольства в Туреччину може бути заблоковане війною. На моменті ЗСУ може перестати пропускати кораблі в порти росії. Почати з якогось танкеру тіньового флоту.
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Додано: Чет 20 лип, 2023 17:01
akurt написав:
Тому ось така новина у мене може викликати тільки сум:
13 угод з ОАЕ на 50,7 млрд доларів
У повідомленні Управління комунікацій сказано, що "між Туреччиною та Об'єднаними Арабськими Еміратами було підписано та прийнято 13 документів у різних сферах. Загальна сума угод становить 50,7 млрд доларів". Міністр фінансів і фінансів Мехмет Шимшек сказав: «Ми вдячні ОАЕ за постійну сильну підтримку Туреччини».
Нагадує 15 млрд. доларів кредиту януковичу у 2013 році.
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Додано: Чет 20 лип, 2023 19:50
Denik написав: akurt написав:
Тому ось така новина у мене може викликати тільки сум:
13 угод з ОАЕ на 50,7 млрд доларів
У повідомленні Управління комунікацій сказано, що "між Туреччиною та Об'єднаними Арабськими Еміратами було підписано та прийнято 13 документів у різних сферах. Загальна сума угод становить 50,7 млрд доларів". Міністр фінансів і фінансів Мехмет Шимшек сказав: «Ми вдячні ОАЕ за постійну сильну підтримку Туреччини».
Нагадує 15 млрд. доларів кредиту януковичу у 2013 році.
Газпром надає газ в борг
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flyman
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Додано: Чет 20 лип, 2023 20:05
flyman написав:
Газпром надає газ в борг
Правительство действует в интересах государства, пытается нагнуть всех кого можно на международной арене, кто не нагибается идёт на взаимовыгодный диалог. Насчёт населения умничать не буду, хз как ему живётся, и как дела с коррупцией, но действия Турции однозначно прямо противоположно действиям правительству Украины.
Ещё до войны производство муки в Турции было выше нашего, на удивление. И так со всем, военную технику разрабатывают шо дурные, иногда даже с нуля.
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hume
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Додано: Чет 20 лип, 2023 20:16
Denik написав:
Нагадує 15 млрд. доларів кредиту януковичу у 2013 році.
Чомусь я думав що ви маєте початкові
(хоча б початкові) знання з історії власної держави та з початкові
(хоча б початкові) - з економіки/фінансів, раз вештаєтеся по Фінансовому
порталу України.
Наприклад, ті 3 мільярда доларів Янеку НЕ БУЛИ інвестицією.
Спробуйте різницю зрозуміти: "Борг Януковича — фразеологізм (політичне кліше), що використовується в публіцистиці, журналістиці та в побутовій сфері на означення заборгованості України перед Росією за єврооблігаціями
на загальну суму $ 3 млрд.
Як заявив тодішній прем'єр-міністр Микола Азаров, грошей вистачило на три дні
, їх начебто було використано на «погашення боргів із соціальних зобов'язань»
.
Пане Denik
, щось справи ваші зовсім погані.
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Додано: Чет 20 лип, 2023 20:27
hume написав:
Ещё до войны производство муки в Турции было выше нашего, на удивление. И так со всем, военную технику разрабатывают шо дурные, иногда даже с нуля.
Хм... здивували "про муку".
Плаваю в морі і до буйків пливе дядько такий солідний - я надав місце - бо бачу, що він втомився - виявилося турок, який був у засланні в Узбекистані, а потім переїхав в Баку а потім в Анталію, Кандидат наук, читав лекції з економки (це ми трималися за канат та буйки та базікали на різні теми).
Так осьь сказава, що зараз працює перекладачем - консультантом в бізнесі, займаються "українським зерном" і на днях завершили дуже вдало операцію з купівлею в Україні млина. Сказав - млин з Вінниці.
Наші хлопці - як я зрозумів - вдало продали млин. Сподіваюсь, хоч не державний...
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