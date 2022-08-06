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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 742743744745
Повідомлення Додано: Чет 20 лип, 2023 12:45

Долар по 27 - це добре, чи погано?

В ці дні українська діаспора Анталії зайнята важливою справою: не допустити запланований на 27 липня концерт Ані Лорак.

Пару днів тому зустрічали десант українських дітей, батьки яких постраждали від російської агресіі: поселення в готель та організація дозвілля та екскурсій.

Я в ці дні я займаюся благородною медичною справою: організовую медичне обстеження нашої украінськоі людини в одному з найкращих медичних центрів Анталії - Medikal Park Antalya.
Це цікаво з точки зору медичних витрат та організації.
1. Вчора нам надала лікарня безкоштовно перекладача і асистента. Ним виявився турок, але уродженець Дагестану Аслан - його діда було примусово переселено свого часу росіянами з Дагестану в Узбекистан - студент медичного університету. Скажу чесно: я давно не зустрічався із такою увагою та якістю роботи людини з незнайомим іноземцями. Він супроводжував нас і реєстратуру, і на попередню консультацію, і на призначення рандеву на сьогодні, і узгоджував перемовини із страховою компанією.
Його роботу оплачує лікарня, не клієнти.
Вчора він взяв нашому пацієнту рандеву у доктора на 11-30. Не через три місяці, а сьогодні - на завтра.

2. Сьогодні прийом на 11-30 - нас вже чекав Аслан і повністю обслуговував пацієнта до лікаря (доцент медуніверситету) та перемовини з реєстратурою.

3. Доктор не виявив під час огляду суттєвих відхилень - хоча щось турбувало суттєво.
Доктор запропонував пройти повне медичне обстеження: 33 види аналізів, три види УЗД та ще щось (я не запамʼятав).
Частину послуг сплачує страхова компанія частку пацієнту визначили в 9600 лір. В пацієнта щелепа відвисла. Зауважу, що це сама дорога лікарня в Анталії.

Він спочатку вирішив, що сума в 9600 лір дуже велика, але я на калькуляторі показав, що це 330 € і то того варто.
Миттєво на смартфоні змінили одну валюту на іншу, здійснили оплату за весь комплекс послуг і…
І Аслан повів нас по поверхах лікарні далі.

Ну ось, сьогодні вже о 14-00 УЗД, завтра зранку аналізи, ще якісь складні дослідження призначили на 26 липня. Коли все буде готово - знову до лікаря. Ну і з Асланом. Студент.

P.S. Признаюся чесно: мені так все сподобалося, що подумав: «Може й собі щось дослідити?»
Треба подумати, що в мене може боліти. Перехрещуся спочатку.
akurt
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Повідомлення Додано: Чет 20 лип, 2023 16:46

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

  akurt написав:Частину послуг сплачує страхова компанія частку пацієнту визначили в 9600 лір. В пацієнта щелепа відвисла. Зауважу, що це сама дорога лікарня в Анталії.

Треба радіти не дешевизні турецької медицини через обвал курсу, а задуматись над тим, що постачання енергії та продовольства в Туреччину може бути заблоковане війною. На моменті ЗСУ може перестати пропускати кораблі в порти росії. Почати з якогось танкеру тіньового флоту.
Denik
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 лип, 2023 17:01

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

  akurt написав:Тому ось така новина у мене може викликати тільки сум:
13 угод з ОАЕ на 50,7 млрд доларів
У повідомленні Управління комунікацій сказано, що "між Туреччиною та Об'єднаними Арабськими Еміратами було підписано та прийнято 13 документів у різних сферах. Загальна сума угод становить 50,7 млрд доларів". Міністр фінансів і фінансів Мехмет Шимшек сказав: «Ми вдячні ОАЕ за постійну сильну підтримку Туреччини».

Нагадує 15 млрд. доларів кредиту януковичу у 2013 році.
Denik
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 лип, 2023 19:50

  Denik написав:
  akurt написав:Тому ось така новина у мене може викликати тільки сум:
13 угод з ОАЕ на 50,7 млрд доларів
У повідомленні Управління комунікацій сказано, що "між Туреччиною та Об'єднаними Арабськими Еміратами було підписано та прийнято 13 документів у різних сферах. Загальна сума угод становить 50,7 млрд доларів". Міністр фінансів і фінансів Мехмет Шимшек сказав: «Ми вдячні ОАЕ за постійну сильну підтримку Туреччини».

Нагадує 15 млрд. доларів кредиту януковичу у 2013 році.

Газпром надає газ в борг
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 20 лип, 2023 20:05

  flyman написав:Газпром надає газ в борг

Правительство действует в интересах государства, пытается нагнуть всех кого можно на международной арене, кто не нагибается идёт на взаимовыгодный диалог. Насчёт населения умничать не буду, хз как ему живётся, и как дела с коррупцией, но действия Турции однозначно прямо противоположно действиям правительству Украины.

Ещё до войны производство муки в Турции было выше нашего, на удивление. И так со всем, военную технику разрабатывают шо дурные, иногда даже с нуля.
hume
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 лип, 2023 20:16

  Denik написав:Нагадує 15 млрд. доларів кредиту януковичу у 2013 році.

Чомусь я думав що ви маєте початкові (хоча б початкові) знання з історії власної держави та з початкові (хоча б початкові) - з економіки/фінансів, раз вештаєтеся по Фінансовому порталу України.
Наприклад, ті 3 мільярда доларів Янеку НЕ БУЛИ інвестицією.
Спробуйте різницю зрозуміти: "Борг Януковича — фразеологізм (політичне кліше), що використовується в публіцистиці, журналістиці та в побутовій сфері на означення заборгованості України перед Росією за єврооблігаціями на загальну суму $ 3 млрд.
Як заявив тодішній прем'єр-міністр Микола Азаров, грошей вистачило на три дні, їх начебто було використано на «погашення боргів із соціальних зобов'язань».

Пане Denik, щось справи ваші зовсім погані.
akurt
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Повідомлення Додано: Чет 20 лип, 2023 20:27

  hume написав:Ещё до войны производство муки в Турции было выше нашего, на удивление. И так со всем, военную технику разрабатывают шо дурные, иногда даже с нуля.

Хм... здивували "про муку".
Плаваю в морі і до буйків пливе дядько такий солідний - я надав місце - бо бачу, що він втомився - виявилося - турок, який був у засланні в Узбекистані, а потім переїхав в Баку, а потім в Анталію. Кандидат наук, читав лекції з економки (це ми трималися за канат та буйки та базікали на різні теми).
Так ось сказав, що зараз працює перекладачем - консультантом в бізнесі, займаються "українським зерном" і на днях завершили дуже вдало операцію з купівлею в Україні млина. Сказав - млин з (видалено). А мука буде тепер в Туреччині.
Наші хлопці - як я зрозумів - вдало продали млин. Сподіваюсь, хоч не державний...
akurt
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Повідомлення Додано: Чет 20 лип, 2023 21:38

  Denik написав:Треба радіти не дешевизні турецької медицини через обвал курсу, а задуматись над тим, що постачання енергії та продовольства в Туреччину може бути заблоковане війною. На моменті ЗСУ може перестати пропускати кораблі в порти росії. Почати з якогось танкеру тіньового флоту.

Як відомо, пан Denik став тепер головним експертом з економіки тієї країни, в якій ніколи в житті не був, та в різних катаклізмах. Кажуть люди, що "запалює" на цьому форумі на "військовій" гілці.
Треба відчути різницю: в той час як я допомагаю нашій людині з"ясувати питання із здоров"ям, що ніби-то похитнулося (вже отримала людина на мобільний додаток результати сьогоднішніх УЗД досліджень - там все майже ОК), він дуже жалкує, що хтось десь без його дозволу звернувся до лікарів...
От же ж негаразда яка...
Забув українське: "Добра жінка і здоров’я — то найбільший скарб..."
akurt
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Повідомлення Додано: Чет 20 лип, 2023 22:20

Страшне, що робиться в нерухомості....

Не встигли ми прочитати повідомлення від форумчан про укріплення польського злотого, що завдає проблеми нашим людям в інвестиціях в нерухомості (набільше - на 10% - впали продажі нерухомості в Ченстохова (я - здається - знаю, чого саме там - тут на форумі один "парніша" трохи там "наследил" на початку 21 сторіччя) - як тривожні відомості надійшли з США...

Національна асоціація ріелторів (NAR) оприлюднила дані про продажі вживаного житла (вторинний ринок) за червень 2023...
У червні продажі вживаних будинків у США впали на 3,3 відсотка в порівнянні з попереднім місяцем, впавши до мінімуму за 5 місяців.
Середня вартість житла на ринку секонд-хенду в США в червні досягла 410 200 доларів, що є другим найвищим рівнем з січня 1999 року, коли почали оприлюднювати дані.
Минулого року середні ціни на вживане житло в країні зафіксували історичний максимум у 413 800 доларів.

Головний економіст NAR Лоуренс Юн, чия думка включена в заяву, повідомив, що продажі вживаного житла в першому півріччі знизилися на 23 відсотки.
Вказуючи, що будинків на продаж недостатньо, Юн сказав, що хоч продажі будинків і зменшилися, але ціни на житло залишаються високими в більшості регіонів країни.

Джерело: https://www.nar.realtor/

P.S. Високі ціни на нерухомість - навіть на вторинному ринку - збільшують попит на оренду житла.
Наприклад, в самому серці Силіконової долини в місті San Jose ціни на оренду квартир є в діапазоні 2 802$ - 6 341$.
Нижня межа - для квартир площею 639 sqft, 3 167$ для квартир площею 746 sqft та 6 341 - для квартир площею 1361 sqft.
Востаннє редагувалось akurt в Чет 20 лип, 2023 22:32, всього редагувалось 1 раз.
akurt
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Повідомлення Додано: Чет 20 лип, 2023 22:27

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

  akurt написав:Не встигли ми прочитати повідомлення від форумчан про укріплення польського злотого, що завдає проблеми нашим людям в інвестиціях в нерухомості (набільше - на 10% - впали продажі нерухомості в Ченстохова

Якщо цікаво, ось аналітика за червень. https://rynekpierwotny.pl/wiadomosci-mi ... 023/12308/
Ціни при доларі 4,0 - просто ахтунг. Чекаємо зими. Ну і Варшава вже походу все - не росте.
BIGor
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