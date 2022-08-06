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В ці дні українська діаспора Анталії зайнята важливою справою: не допустити запланований на 27 липня концерт Ані Лорак.
Пару днів тому зустрічали десант українських дітей, батьки яких постраждали від російської агресіі: поселення в готель та організація дозвілля та екскурсій.
Я в ці дні я займаюся благородною медичною справою: організовую медичне обстеження нашої украінськоі людини в одному з найкращих медичних центрів Анталії - Medikal Park Antalya. Це цікаво з точки зору медичних витрат та організації. 1. Вчора нам надала лікарня безкоштовно перекладача і асистента. Ним виявився турок, але уродженець Дагестану Аслан - його діда було примусово переселено свого часу росіянами з Дагестану в Узбекистан - студент медичного університету. Скажу чесно: я давно не зустрічався із такою увагою та якістю роботи людини з незнайомим іноземцями. Він супроводжував нас і реєстратуру, і на попередню консультацію, і на призначення рандеву на сьогодні, і узгоджував перемовини із страховою компанією. Його роботу оплачує лікарня, не клієнти. Вчора він взяв нашому пацієнту рандеву у доктора на 11-30. Не через три місяці, а сьогодні - на завтра.
2. Сьогодні прийом на 11-30 - нас вже чекав Аслан і повністю обслуговував пацієнта до лікаря (доцент медуніверситету) та перемовини з реєстратурою.
3. Доктор не виявив під час огляду суттєвих відхилень - хоча щось турбувало суттєво. Доктор запропонував пройти повне медичне обстеження: 33 види аналізів, три види УЗД та ще щось (я не запамʼятав). Частину послуг сплачує страхова компанія частку пацієнту визначили в 9600 лір. В пацієнта щелепа відвисла. Зауважу, що це сама дорога лікарня в Анталії.
Він спочатку вирішив, що сума в 9600 лір дуже велика, але я на калькуляторі показав, що це 330 € і то того варто. Миттєво на смартфоні змінили одну валюту на іншу, здійснили оплату за весь комплекс послуг і… І Аслан повів нас по поверхах лікарні далі.
Ну ось, сьогодні вже о 14-00 УЗД, завтра зранку аналізи, ще якісь складні дослідження призначили на 26 липня. Коли все буде готово - знову до лікаря. Ну і з Асланом. Студент.
P.S. Признаюся чесно: мені так все сподобалося, що подумав: «Може й собі щось дослідити?» Треба подумати, що в мене може боліти. Перехрещуся спочатку.
akurt написав:Частину послуг сплачує страхова компанія частку пацієнту визначили в 9600 лір. В пацієнта щелепа відвисла. Зауважу, що це сама дорога лікарня в Анталії.
Треба радіти не дешевизні турецької медицини через обвал курсу, а задуматись над тим, що постачання енергії та продовольства в Туреччину може бути заблоковане війною. На моменті ЗСУ може перестати пропускати кораблі в порти росії. Почати з якогось танкеру тіньового флоту.
akurt написав:Тому ось така новина у мене може викликати тільки сум: 13 угод з ОАЕ на 50,7 млрд доларів У повідомленні Управління комунікацій сказано, що "між Туреччиною та Об'єднаними Арабськими Еміратами було підписано та прийнято 13 документів у різних сферах. Загальна сума угод становить 50,7 млрд доларів". Міністр фінансів і фінансів Мехмет Шимшек сказав: «Ми вдячні ОАЕ за постійну сильну підтримку Туреччини».
Нагадує 15 млрд. доларів кредиту януковичу у 2013 році.
akurt написав:Тому ось така новина у мене може викликати тільки сум: 13 угод з ОАЕ на 50,7 млрд доларів У повідомленні Управління комунікацій сказано, що "між Туреччиною та Об'єднаними Арабськими Еміратами було підписано та прийнято 13 документів у різних сферах. Загальна сума угод становить 50,7 млрд доларів". Міністр фінансів і фінансів Мехмет Шимшек сказав: «Ми вдячні ОАЕ за постійну сильну підтримку Туреччини».
Нагадує 15 млрд. доларів кредиту януковичу у 2013 році.
Правительство действует в интересах государства, пытается нагнуть всех кого можно на международной арене, кто не нагибается идёт на взаимовыгодный диалог. Насчёт населения умничать не буду, хз как ему живётся, и как дела с коррупцией, но действия Турции однозначно прямо противоположно действиям правительству Украины.
Ещё до войны производство муки в Турции было выше нашего, на удивление. И так со всем, военную технику разрабатывают шо дурные, иногда даже с нуля.
Denik написав:Нагадує 15 млрд. доларів кредиту януковичу у 2013 році.
Чомусь я думав що ви маєте початкові (хоча б початкові) знання з історії власної держави та з початкові (хоча б початкові) - з економіки/фінансів, раз вештаєтеся по Фінансовому порталу України. Наприклад, ті 3 мільярда доларів Янеку НЕ БУЛИ інвестицією. Спробуйте різницю зрозуміти: "Борг Януковича — фразеологізм (політичне кліше), що використовується в публіцистиці, журналістиці та в побутовій сфері на означення заборгованості України перед Росією за єврооблігаціями на загальну суму $ 3 млрд. Як заявив тодішній прем'єр-міністр Микола Азаров, грошей вистачило на три дні, їх начебто було використано на «погашення боргів із соціальних зобов'язань».
hume написав:Ещё до войны производство муки в Турции было выше нашего, на удивление. И так со всем, военную технику разрабатывают шо дурные, иногда даже с нуля.
Хм... здивували "про муку". Плаваю в морі і до буйків пливе дядько такий солідний - я надав місце - бо бачу, що він втомився - виявилося - турок, який був у засланні в Узбекистані, а потім переїхав в Баку, а потім в Анталію. Кандидат наук, читав лекції з економки (це ми трималися за канат та буйки та базікали на різні теми). Так ось сказав, що зараз працює перекладачем - консультантом в бізнесі, займаються "українським зерном" і на днях завершили дуже вдало операцію з купівлею в Україні млина. Сказав - млин з (видалено). А мука буде тепер в Туреччині. Наші хлопці - як я зрозумів - вдало продали млин. Сподіваюсь, хоч не державний...
Denik написав:Треба радіти не дешевизні турецької медицини через обвал курсу, а задуматись над тим, що постачання енергії та продовольства в Туреччину може бути заблоковане війною. На моменті ЗСУ може перестати пропускати кораблі в порти росії. Почати з якогось танкеру тіньового флоту.
Як відомо, пан Denik став тепер головним експертом з економіки тієї країни, в якій ніколи в житті не був, та в різних катаклізмах. Кажуть люди, що "запалює" на цьому форумі на "військовій" гілці. Треба відчути різницю: в той час як я допомагаю нашій людині з"ясувати питання із здоров"ям, що ніби-то похитнулося (вже отримала людина на мобільний додаток результати сьогоднішніх УЗД досліджень - там все майже ОК), він дуже жалкує, що хтось десь без його дозволу звернувся до лікарів... От же ж негаразда яка... Забув українське: "Добра жінка і здоров’я — то найбільший скарб..."
Не встигли ми прочитати повідомлення від форумчан про укріплення польського злотого, що завдає проблеми нашим людям в інвестиціях в нерухомості (набільше - на 10% - впали продажі нерухомості в Ченстохова (я - здається - знаю, чого саме там - тут на форумі один "парніша" трохи там "наследил" на початку 21 сторіччя) - як тривожні відомості надійшли з США...
Національна асоціація ріелторів (NAR) оприлюднила дані про продажі вживаного житла (вторинний ринок) за червень 2023... У червні продажі вживаних будинків у США впали на 3,3 відсотка в порівнянні з попереднім місяцем, впавши до мінімуму за 5 місяців. Середня вартість житла на ринку секонд-хенду в США в червні досягла 410 200 доларів, що є другим найвищим рівнем з січня 1999 року, коли почали оприлюднювати дані. Минулого року середні ціни на вживане житло в країні зафіксували історичний максимум у 413 800 доларів.
Головний економіст NAR Лоуренс Юн, чия думка включена в заяву, повідомив, що продажі вживаного житла в першому півріччі знизилися на 23 відсотки. Вказуючи, що будинків на продаж недостатньо, Юн сказав, що хоч продажі будинків і зменшилися, але ціни на житло залишаються високими в більшості регіонів країни.
P.S. Високі ціни на нерухомість - навіть на вторинному ринку - збільшують попит на оренду житла. Наприклад, в самому серці Силіконової долини в місті San Jose ціни на оренду квартир є в діапазоні 2 802$ - 6 341$. Нижня межа - для квартир площею 639 sqft, 3 167$ для квартир площею 746 sqft та 6 341 - для квартир площею 1361 sqft.
Востаннє редагувалось akurt в Чет 20 лип, 2023 22:32, всього редагувалось 1 раз.
akurt написав:Не встигли ми прочитати повідомлення від форумчан про укріплення польського злотого, що завдає проблеми нашим людям в інвестиціях в нерухомості (набільше - на 10% - впали продажі нерухомості в Ченстохова