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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 743744745746
Повідомлення Додано: Чет 20 лип, 2023 23:39

  akurt написав:Страшне, що робиться в нерухомості....

Не встигли ми прочитати повідомлення від форумчан про укріплення польського злотого, що завдає проблеми нашим людям в інвестиціях в нерухомості (набільше - на 10% - впали продажі нерухомості в Ченстохова (я - здається - знаю, чого саме там - тут на форумі один "парніша" трохи там "наследил" на початку 21 сторіччя) - як тривожні відомості надійшли з США...

Національна асоціація ріелторів (NAR) оприлюднила дані про продажі вживаного житла (вторинний ринок) за червень 2023...
У червні продажі вживаних будинків у США впали на 3,3 відсотка в порівнянні з попереднім місяцем, впавши до мінімуму за 5 місяців.
Середня вартість житла на ринку секонд-хенду в США в червні досягла 410 200 доларів, що є другим найвищим рівнем з січня 1999 року, коли почали оприлюднювати дані.
Минулого року середні ціни на вживане житло в країні зафіксували історичний максимум у 413 800 доларів.

Головний економіст NAR Лоуренс Юн, чия думка включена в заяву, повідомив, що продажі вживаного житла в першому півріччі знизилися на 23 відсотки.
Вказуючи, що будинків на продаж недостатньо, Юн сказав, що хоч продажі будинків і зменшилися, але ціни на житло залишаються високими в більшості регіонів країни.

Джерело: https://www.nar.realtor/

P.S. Високі ціни на нерухомість - навіть на вторинному ринку - збільшують попит на оренду житла.
Наприклад, в самому серці Силіконової долини в місті San Jose ціни на оренду квартир є в діапазоні 2 802$ - 6 341$.
Нижня межа - для квартир площею 639 sqft, 3 167$ для квартир площею 746 sqft та 6 341 - для квартир площею 1361 sqft.

Даже секвои не ростут до небес. Знакомые информировали про рост недвиги в районе Остина, как то резко за последние 3 года, а именно с конца жёстких карантинных ограничений. Их сарай бодро сделал +40%, возможно и 50%
hume
 
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  #<1 ... 743744745746
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