Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
akurt написав:Страшне, що робиться в нерухомості....
Не встигли ми прочитати повідомлення від форумчан про укріплення польського злотого, що завдає проблеми нашим людям в інвестиціях в нерухомості (набільше - на 10% - впали продажі нерухомості в Ченстохова (я - здається - знаю, чого саме там - тут на форумі один "парніша" трохи там "наследил" на початку 21 сторіччя) - як тривожні відомості надійшли з США...
Національна асоціація ріелторів (NAR) оприлюднила дані про продажі вживаного житла (вторинний ринок) за червень 2023... У червні продажі вживаних будинків у США впали на 3,3 відсотка в порівнянні з попереднім місяцем, впавши до мінімуму за 5 місяців. Середня вартість житла на ринку секонд-хенду в США в червні досягла 410 200 доларів, що є другим найвищим рівнем з січня 1999 року, коли почали оприлюднювати дані. Минулого року середні ціни на вживане житло в країні зафіксували історичний максимум у 413 800 доларів.
Головний економіст NAR Лоуренс Юн, чия думка включена в заяву, повідомив, що продажі вживаного житла в першому півріччі знизилися на 23 відсотки. Вказуючи, що будинків на продаж недостатньо, Юн сказав, що хоч продажі будинків і зменшилися, але ціни на житло залишаються високими в більшості регіонів країни.
P.S. Високі ціни на нерухомість - навіть на вторинному ринку - збільшують попит на оренду житла. Наприклад, в самому серці Силіконової долини в місті San Jose ціни на оренду квартир є в діапазоні 2 802$ - 6 341$. Нижня межа - для квартир площею 639 sqft, 3 167$ для квартир площею 746 sqft та 6 341 - для квартир площею 1361 sqft.
Даже секвои не ростут до небес. Знакомые информировали про рост недвиги в районе Остина, как то резко за последние 3 года, а именно с конца жёстких карантинных ограничений. Их сарай бодро сделал +40%, возможно и 50%
Може бути. В тому числі тому, що дорожчають будівельні матеріали. Один легінь з України і живе вже років 5 в США - купив ділянку землі у Флориді та почав будувати з @нуля@ собі невеличку хату - бо попередні дві (друга площею 200 кв.м) вже виглядає малою та і до плавального басейну комплекса треба їхати на електрокарі - як в кіно, коли їздять на гольф-поля), то вирішив вже побудувати «під себе» щось маленьке, десь на 400 квадратів - хотів вкластися десь в 700 000-800 000$, а це говорить, що не менше 1 000 000 обійдеться. Не слухає він зараз моднЬого на цьому форумі Шварца: «Будь бідним нещасним безквартирним - і буде тоді щастя!»
Правительство действует в интересах государства, пытается нагнуть всех кого можно на международной арене, кто не нагибается идёт на взаимовыгодный диалог. Насчёт населения умничать не буду, хз как ему живётся, и как дела с коррупцией, но действия Турции однозначно прямо противоположно действиям правительству Украины.
Ещё до войны производство муки в Турции было выше нашего, на удивление. И так со всем, военную технику разрабатывают шо дурные, иногда даже с нуля.
тільки авторитарний режим щоб спалити 40ярдів баксів на утримання курсу перед виборами, а далі "хоч потоп", щось мало віриться в прекрасний уряд Туреччини, хоча будь-яка влада буде діяти на користь собі
flyman написав:тільки авторитарний режим щоб спалити 40ярдів баксів на утримання курсу перед виборами, а далі "хоч потоп", щось мало віриться в прекрасний уряд Туреччини, хоча будь-яка влада буде діяти на користь собі
На днях буду в Анкарі - а в наступну суботу в Стамбулі - там є резиденція президента країни - порекомендую саме вас на посаду прем"єр-мністра Туреччини чи голови Центрального банку Турецької республіки. Такий відомий фахівець точно принесе користь людству.
akurt написав:Наприклад, ті 3 мільярда доларів Янеку НЕ БУЛИ інвестицією.
Називати можна як завгодно. Суть не змінюється.
akurt написав:Пане Denik, щось справи ваші зовсім погані.
В пана все ок. Орки двухсотяться.
akurt написав:Так ось сказав, що зараз працює перекладачем - консультантом в бізнесі, займаються "українським зерном" і на днях завершили дуже вдало операцію з купівлею в Україні млина. Сказав - млин з (видалено). А мука буде тепер в Туреччині. Наші хлопці - як я зрозумів - вдало продали млин. Сподіваюсь, хоч не державний...
Туреччина дійсно дуже багато виробляє борошна. Як для своїх цілей так і продажу в зруйновану війною Сирію. Але виробництво борошна вимагає більше 100 кВт* год електроенергії на тону пшениці. Тобто "рентабельність" цього виробництва можлива лише за рахунок ввізних мит на борошно та "дешевої" електроенергії, якщо газ дарується росією (це називається відстрочка платежу в офіційних джерелах).
Denik написав:Тобто "рентабельність" цього виробництва можлива лише за рахунок ввізних мит на борошно та "дешевої" електроенергії, якщо газ дарується росією (це називається відстрочка платежу в офіційних джерелах).
Я ж вам вже писав: коли пишете щось про те, до чого не маєте жодного відношення, то хоча б спочатку отримуйте хоч якісь первинні данні, хоча б зі школьних підручників: - про "дешеву електричну енергію" в Туреччині: на 98% електрична енергія є ІМПОРТНИМ товаром - Туреччина купує електричну енергію на світових біржах навіть у Чехії. В Туреччині немає гігантських Гідроелектростанцій та АЕС (та ЄДИНА, що будується з 2010 року, ще не постачає енергію). Для промисловості діють інші тарифи - в декілька разів вищі, ніж для населення. Населення підтримують... Як і в Україні (може ви не знали). - про ГАЗ: Туреччина отримує газ з росії (приблизно 50 (п"ятдесят) % від потреби - для порівняння - Польщя: Polska jest nadal największym w UE importerem LPG z Rosji, to jedna siódma paliw na naszym rynku. Z Federacji Rosyjskiej zapewniono 55% zapotrzebowania, 29% to import z innych kierunków (m. in. Niemiec, Litwy i Wielkiej Brytanii. Dotychczas za połowę dostaw odpowiadała Rosja, która według Polskiej Organizacji Gazu Płynnego (POGP), była największym dostawcą tego nośnika energii do Polski w pierwszej połowie 2022 roku, odpowiadając za ponad 50 proc. całego importu - дані станом на 24.02.2023), з Азербайджану (приблизно 1/3 потреби), з Ірану, Іраку, Нігерії. З березня почалося постачання газу власного видобутку з акваторії Чорного моря - 2 роки будували газогін з дна Чорного моря та станцію прийому газу на березі. Власний газ - то величезний чинник для торгів при закупах газу на міжнародних біржах. Це вам про те - кому та що "дарується".
Пане Denik, я розумію, як хочеться бути міжнародним експертом з економіки, але то не Ваше. Хоча... якщо такий експерт - яка ваша думка та бачення з приводу того, що згідно з новим звітом аналітичного центру Global Energy Monitor, потужності світової сталеливарної промисловості на основі вугілля вартістю 554 мільярди доларів знаходяться під загрозою простою? Яка ваше експертна думка - як вплине це на ринок нерухомості в світі?
Horror flying on the wings of the night! (фраза з мультфільму, в перекладі "Жах, що летить на крилах ночі!)
Перекличка міст Європи: - Ало, Тірана, який там курс Лека до долара? - 88. Хай йому чорт: все так дорого, що страшне! Бензин 1,783 євро! - Ало, Варашва, який там курс Злотого до долара? - Вже 4,01 - але спробуй здати по 4 - караул! Хай йому чорт: все так дорого, що страшне! Бензин 1,468 євро! - Ну не так, як в Данії ж - там 1,946 євро! Радійте тому, що є! - Ало, Прага! Що там у Вас? - Та воно то нічого: +25, легкий вітерець, але чеська крона вже 20! - А що, була 15? Та де там - була 25! Хай йому чорт: все так дорого, що страшне! Бензин 1,576 євро! А що там в Анталії, бо приїдемо на авто - купили нове -26 липня? - Так у нас 26,93! - стабільно! Бензин найдешевший в Європі - 1,136 євро! - Так вам же везе: не встигла Саудівська Аравія виділити на інвестиції 50 (!) мільярдів доларів з гаком - так он вчора Емірати подарували - просто подарували - 8,5 мільярдів на відновлення інфраструктури сходу від землетрусу. - Ну так ми стараємося... Щоби всім було добре...
Востаннє редагувалось akurt в П'ят 21 лип, 2023 16:30, всього редагувалось 1 раз.
akurt написав:- про "дешеву електричну енергію" в Туреччині: на 98% електрична енергія є ІМПОРТНИМ товаром - Туреччина купує електричну енергію на світових біржах навіть у Чехії. В Туреччині немає гігантських Гідроелектростанцій та АЕС (та ЄДИНА, що будується з 2010 року, ще не постачає енергію). Для промисловості діють інші тарифи - в декілька разів вищі, ніж для населення. Населення підтримують... Як і в Україні (може ви не знали).
Тут некомпетентна викладка. https://www.eia.gov/international/overview/country/TUR Вкладка Electricity. В Туреччині 60 млрд. квт. год. - генерація ГЕС. Це багато. В кілька разів більше за Укргідроенерго. Але генерації теплової втричі більше. Власне тому в моделях ринку електроенергії ціну визначає найдорожча генерація - а це газ. І в Туреччині газової генерації за останні 20 років набудували овердофіга. Так от в Туреччині би загнулася вся промисловість за умови сплати газу за світовими цінами останні пару років. А вона працює достатньо стабільно. Ну і імпорту електрики може бути 1-2% - не більше. Франції з 60+ блоками АЕС поруч немає.
Ну ось бачите пане Denik, якщо Вас - як говорив одеський класик - "в тёмной комнате прислонить к тёплой стенке...", то... то все получається... Реально міжнародний експерт...
Ви тільки по Туреччині, в якій ніколи в житті не були, фахівець, чи можете допомогти учасникам форуму з тим що Федеральна резервна система США (ФРС) оголосила про введення в експлуатацію своєї нової системи миттєвих платежів FedNow. Буцім-то банки та кредитні спілки будь-якого розміру можуть зареєструватися та використовувати цю систему для миттєвого переказу грошей своїм клієнтам у будь-який час доби та в будь-який день року. Це зараз проблема - переведення валюти для інвестицій в нерухомість. Що порадите людям?