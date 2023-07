Додано: П'ят 21 лип, 2023 14:41

Denik написав: Тобто "рентабельність" цього виробництва можлива лише за рахунок ввізних мит на борошно та "дешевої" електроенергії, якщо газ дарується росією (це називається відстрочка платежу в офіційних джерелах). Тобто "рентабельність" цього виробництва можлива лише за рахунок ввізних мит на борошно та "дешевої" електроенергії, якщо газ дарується росією (це називається відстрочка платежу в офіційних джерелах).

Я ж вам вже писав: коли пишете щось про те, до чого не маєте жодного відношення, то хоча б спочатку отримуйте хоч якісь первинні данні, хоча б зі школьних підручників:- про "дешеву електричну енергію" в Туреччині: на 98% електрична енергія є ІМПОРТНИМ товаром - Туреччина купує електричну енергію на світових біржах навіть у Чехії. В Туреччині немає гігантських Гідроелектростанцій та АЕС (та ЄДИНА, що будується з 2010 року, ще не постачає енергію). Для промисловості діють інші тарифи -ніж для населення. Населення підтримують... Як і в Україні (може ви не знали).- про ГАЗ: Туреччина отримує газ з росії (приблизно 50 (п"ятдесят) % від потреби - для порівняння - Польщя: PolskaLPG z, to jedna siódma paliw na naszym rynku. Z Federacji Rosyjskiej zapewniono 55% zapotrzebowania, 29% to import z innych kierunków (m. in. Niemiec, Litwy i Wielkiej Brytanii. Dotychczas za połowę dostaw odpowiadałaktóra według Polskiej Organizacji Gazu Płynnego (POGP),tego nośnika energii do Polski w pierwszej połowie 2022 roku, odpowiadając za- дані станом на 24.02.2023), з Азербайджану (приблизно 1/3 потреби), з Ірану, Іраку, Нігерії. З березня почалося постачання газу власного видобутку з акваторії Чорного моря - 2 роки будували газогін з дна Чорного моря та станцію прийому газу на березі. Власний газ - то величезний чинник для торгів при закупах газу на міжнародних біржах. Це вам про те - кому та що "дарується".Пане, я розумію, як хочеться бути міжнародним експертом з економіки, але то не Ваше. Хоча... якщо такий експерт - яка ваша думка та бачення з приводу того, що згідно з новим звітом аналітичного центру Global Energy Monitor, потужності світової сталеливарної промисловості на основі вугілля вартістю 554 мільярди доларів знаходяться під загрозою простою?Яка ваше експертна думка - як вплине це на ринок нерухомості в світі?