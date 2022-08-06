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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 744745746747>
Повідомлення Додано: Чет 20 лип, 2023 23:39

  akurt написав:Страшне, що робиться в нерухомості....

Не встигли ми прочитати повідомлення від форумчан про укріплення польського злотого, що завдає проблеми нашим людям в інвестиціях в нерухомості (набільше - на 10% - впали продажі нерухомості в Ченстохова (я - здається - знаю, чого саме там - тут на форумі один "парніша" трохи там "наследил" на початку 21 сторіччя) - як тривожні відомості надійшли з США...

Національна асоціація ріелторів (NAR) оприлюднила дані про продажі вживаного житла (вторинний ринок) за червень 2023...
У червні продажі вживаних будинків у США впали на 3,3 відсотка в порівнянні з попереднім місяцем, впавши до мінімуму за 5 місяців.
Середня вартість житла на ринку секонд-хенду в США в червні досягла 410 200 доларів, що є другим найвищим рівнем з січня 1999 року, коли почали оприлюднювати дані.
Минулого року середні ціни на вживане житло в країні зафіксували історичний максимум у 413 800 доларів.

Головний економіст NAR Лоуренс Юн, чия думка включена в заяву, повідомив, що продажі вживаного житла в першому півріччі знизилися на 23 відсотки.
Вказуючи, що будинків на продаж недостатньо, Юн сказав, що хоч продажі будинків і зменшилися, але ціни на житло залишаються високими в більшості регіонів країни.

Джерело: https://www.nar.realtor/

P.S. Високі ціни на нерухомість - навіть на вторинному ринку - збільшують попит на оренду житла.
Наприклад, в самому серці Силіконової долини в місті San Jose ціни на оренду квартир є в діапазоні 2 802$ - 6 341$.
Нижня межа - для квартир площею 639 sqft, 3 167$ для квартир площею 746 sqft та 6 341 - для квартир площею 1361 sqft.

Даже секвои не ростут до небес. Знакомые информировали про рост недвиги в районе Остина, как то резко за последние 3 года, а именно с конца жёстких карантинных ограничений. Их сарай бодро сделал +40%, возможно и 50%
hume
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лип, 2023 07:38

Може бути. В тому числі тому, що дорожчають будівельні матеріали.
Один легінь з України і живе вже років 5 в США - купив ділянку землі у Флориді та почав будувати з @нуля@ собі невеличку хату - бо попередні дві (друга площею 200 кв.м) вже виглядає малою та і до плавального басейну комплекса треба їхати на електрокарі - як в кіно, коли їздять на гольф-поля), то вирішив вже побудувати «під себе» щось маленьке, десь на 400 квадратів - хотів вкластися десь в 700 000-800 000$, а це говорить, що не менше 1 000 000 обійдеться.
Не слухає він зараз моднЬого на цьому форумі Шварца: «Будь бідним нещасним безквартирним - і буде тоді щастя!»
akurt
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лип, 2023 09:44

  hume написав:
  flyman написав:Газпром надає газ в борг

Правительство действует в интересах государства, пытается нагнуть всех кого можно на международной арене, кто не нагибается идёт на взаимовыгодный диалог. Насчёт населения умничать не буду, хз как ему живётся, и как дела с коррупцией, но действия Турции однозначно прямо противоположно действиям правительству Украины.

Ещё до войны производство муки в Турции было выше нашего, на удивление. И так со всем, военную технику разрабатывают шо дурные, иногда даже с нуля.

тільки авторитарний режим щоб спалити 40ярдів баксів на утримання курсу перед виборами, а далі "хоч потоп", щось мало віриться в прекрасний уряд Туреччини, хоча будь-яка влада буде діяти на користь собі
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лип, 2023 10:37

  flyman написав:тільки авторитарний режим щоб спалити 40ярдів баксів на утримання курсу перед виборами, а далі "хоч потоп", щось мало віриться в прекрасний уряд Туреччини, хоча будь-яка влада буде діяти на користь собі

На днях буду в Анкарі - а в наступну суботу в Стамбулі - там є резиденція президента країни - порекомендую саме вас на посаду прем"єр-мністра Туреччини чи голови Центрального банку Турецької республіки.
Такий відомий фахівець точно принесе користь людству.
akurt
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лип, 2023 12:16

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

  akurt написав:Наприклад, ті 3 мільярда доларів Янеку НЕ БУЛИ інвестицією.

Називати можна як завгодно. Суть не змінюється.
  akurt написав:Пане Denik, щось справи ваші зовсім погані.

В пана все ок. Орки двухсотяться.
  akurt написав:Так ось сказав, що зараз працює перекладачем - консультантом в бізнесі, займаються "українським зерном" і на днях завершили дуже вдало операцію з купівлею в Україні млина. Сказав - млин з (видалено). А мука буде тепер в Туреччині.
Наші хлопці - як я зрозумів - вдало продали млин. Сподіваюсь, хоч не державний...

Туреччина дійсно дуже багато виробляє борошна. Як для своїх цілей так і продажу в зруйновану війною Сирію. Але виробництво борошна вимагає більше 100 кВт* год електроенергії на тону пшениці. Тобто "рентабельність" цього виробництва можлива лише за рахунок ввізних мит на борошно та "дешевої" електроенергії, якщо газ дарується росією (це називається відстрочка платежу в офіційних джерелах).
Denik
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лип, 2023 14:41

  Denik написав:Тобто "рентабельність" цього виробництва можлива лише за рахунок ввізних мит на борошно та "дешевої" електроенергії, якщо газ дарується росією (це називається відстрочка платежу в офіційних джерелах).

Я ж вам вже писав: коли пишете щось про те, до чого не маєте жодного відношення, то хоча б спочатку отримуйте хоч якісь первинні данні, хоча б зі школьних підручників:
- про "дешеву електричну енергію" в Туреччині: на 98% електрична енергія є ІМПОРТНИМ товаром - Туреччина купує електричну енергію на світових біржах навіть у Чехії. В Туреччині немає гігантських Гідроелектростанцій та АЕС (та ЄДИНА, що будується з 2010 року, ще не постачає енергію). Для промисловості діють інші тарифи - в декілька разів вищі, ніж для населення. Населення підтримують... Як і в Україні (може ви не знали).
- про ГАЗ: Туреччина отримує газ з росії (приблизно 50 (п"ятдесят) % від потреби - для порівняння - Польщя: Polska jest nadal największym w UE importerem LPG z Rosji, to jedna siódma paliw na naszym rynku. Z Federacji Rosyjskiej zapewniono 55% zapotrzebowania, 29% to import z innych kierunków (m. in. Niemiec, Litwy i Wielkiej Brytanii. Dotychczas za połowę dostaw odpowiadała Rosja, która według Polskiej Organizacji Gazu Płynnego (POGP), była największym dostawcą tego nośnika energii do Polski w pierwszej połowie 2022 roku, odpowiadając za ponad 50 proc. całego importu - дані станом на 24.02.2023), з Азербайджану (приблизно 1/3 потреби), з Ірану, Іраку, Нігерії. З березня почалося постачання газу власного видобутку з акваторії Чорного моря - 2 роки будували газогін з дна Чорного моря та станцію прийому газу на березі. Власний газ - то величезний чинник для торгів при закупах газу на міжнародних біржах. Це вам про те - кому та що "дарується".

Пане Denik, я розумію, як хочеться бути міжнародним експертом з економіки, але то не Ваше. Хоча... якщо такий експерт - яка ваша думка та бачення з приводу того, що згідно з новим звітом аналітичного центру Global Energy Monitor, потужності світової сталеливарної промисловості на основі вугілля вартістю 554 мільярди доларів знаходяться під загрозою простою?
Яка ваше експертна думка - як вплине це на ринок нерухомості в світі?
akurt
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лип, 2023 16:26

Horror flying on the wings of the night!
(фраза з мультфільму, в перекладі "Жах, що летить на крилах ночі!)

Перекличка міст Європи:
- Ало, Тірана, який там курс Лека до долара? - 88. Хай йому чорт: все так дорого, що страшне! Бензин 1,783 євро!
- Ало, Варашва, який там курс Злотого до долара? - Вже 4,01 - але спробуй здати по 4 - караул! Хай йому чорт: все так дорого, що страшне! Бензин 1,468 євро! - Ну не так, як в Данії ж - там 1,946 євро! Радійте тому, що є!
- Ало, Прага! Що там у Вас? - Та воно то нічого: +25, легкий вітерець, але чеська крона вже 20! - А що, була 15? Та де там - була 25! Хай йому чорт: все так дорого, що страшне! Бензин 1,576 євро!
А що там в Анталії, бо приїдемо на авто - купили нове -26 липня?
- Так у нас 26,93! - стабільно! Бензин найдешевший в Європі - 1,136 євро!
- Так вам же везе: не встигла Саудівська Аравія виділити на інвестиції 50 (!) мільярдів доларів з гаком - так он вчора Емірати подарували - просто подарували - 8,5 мільярдів на відновлення інфраструктури сходу від землетрусу.
- Ну так ми стараємося... Щоби всім було добре...
Востаннє редагувалось akurt в П'ят 21 лип, 2023 16:30, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лип, 2023 16:29

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

  akurt написав:- про "дешеву електричну енергію" в Туреччині: на 98% електрична енергія є ІМПОРТНИМ товаром - Туреччина купує електричну енергію на світових біржах навіть у Чехії. В Туреччині немає гігантських Гідроелектростанцій та АЕС (та ЄДИНА, що будується з 2010 року, ще не постачає енергію). Для промисловості діють інші тарифи - в декілька разів вищі, ніж для населення. Населення підтримують... Як і в Україні (може ви не знали).

Тут некомпетентна викладка.
https://www.eia.gov/international/overview/country/TUR
Вкладка Electricity.
В Туреччині 60 млрд. квт. год. - генерація ГЕС. Це багато. В кілька разів більше за Укргідроенерго. Але генерації теплової втричі більше. Власне тому в моделях ринку електроенергії ціну визначає найдорожча генерація - а це газ. І в Туреччині газової генерації за останні 20 років набудували овердофіга. Так от в Туреччині би загнулася вся промисловість за умови сплати газу за світовими цінами останні пару років. А вона працює достатньо стабільно. Ну і імпорту електрики може бути 1-2% - не більше. Франції з 60+ блоками АЕС поруч немає.
Denik
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лип, 2023 16:42

Ну ось бачите пане Denik, якщо Вас - як говорив одеський класик - "в тёмной комнате прислонить к тёплой стенке...", то... то все получається... Реально міжнародний експерт... Викрили аферистів в іноземній державі.
Ех, якби ж в своїй… рідній… та років 30 тому… ну, хоча б 20… або 10… або 5… або в наші дні…

Ви тільки по Туреччині, в якій ніколи в житті не були, фахівець, чи можете допомогти учасникам форуму з тим що Федеральна резервна система США (ФРС) оголосила про введення в експлуатацію своєї нової системи миттєвих платежів FedNow.
Буцім-то банки та кредитні спілки будь-якого розміру можуть зареєструватися та використовувати цю систему для миттєвого переказу грошей своїм клієнтам у будь-який час доби та в будь-який день року.
Це зараз проблема - переведення валюти для інвестицій в нерухомість.
Що порадите людям?
Востаннє редагувалось akurt в П'ят 21 лип, 2023 17:59, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лип, 2023 17:58

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

  akurt написав:Ви тільки по Туреччині, в якій ніколи в житті не були

Був я в Туреччині, але досить давно.
  akurt написав:Це зараз проблема - переведення валюти для інвестицій в нерухомість.
Що порадите людям?

Я SWIFT платежі робив. Лише один раз виникала проблема через дурного контрагента в Німеччині - довго не міг найти мого платежу. Головне - підтверджуючі документи.
Denik
 
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