RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Інвестуємо в
нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 744745746747
Повідомлення Додано: П'ят 21 лип, 2023 18:46

  akurt написав:Horror flying on the wings of the night!
(фраза з мультфільму, в перекладі "Жах, що летить на крилах ночі!)

Перекличка міст Європи:
- Ало, Тірана, який там курс Лека до долара? - 88. Хай йому чорт: все так дорого, що страшне! Бензин 1,783 євро!
- Ало, Варашва, який там курс Злотого до долара? - Вже 4,01 - але спробуй здати по 4 - караул! Хай йому чорт: все так дорого, що страшне! Бензин 1,468 євро! - Ну не так, як в Данії ж - там 1,946 євро! Радійте тому, що є!
- Ало, Прага! Що там у Вас? - Та воно то нічого: +25, легкий вітерець, але чеська крона вже 20! - А що, була 15? Та де там - була 25! Хай йому чорт: все так дорого, що страшне! Бензин 1,576 євро!
А що там в Анталії, бо приїдемо на авто - купили нове -26 липня?
- Так у нас 26,93! - стабільно! Бензин найдешевший в Європі - 1,136 євро!
- Так вам же везе: не встигла Саудівська Аравія виділити на інвестиції 50 (!) мільярдів доларів з гаком - так он вчора Емірати подарували - просто подарували - 8,5 мільярдів на відновлення інфраструктури сходу від землетрусу.
- Ну так ми стараємося... Щоби всім було добре...

Какие дипломаты, про курс лиры и не спрашивают. Толерантность действительно Европейская )))
stm
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3916
З нами з: 04.03.15
Подякував: 72 раз.
Подякували: 631 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 21 лип, 2023 21:27

  akurt написав:Horror flying on the wings of the night!
(фраза з мультфільму, в перекладі "Жах, що летить на крилах ночі!)

Перекличка міст Європи:
- Ало, Тірана, який там курс Лека до долара? - 88. Хай йому чорт: все так дорого, що страшне! Бензин 1,783 євро!
- Ало, Варашва, який там курс Злотого до долара? - Вже 4,01 - але спробуй здати по 4 - караул! Хай йому чорт: все так дорого, що страшне! Бензин 1,468 євро! - Ну не так, як в Данії ж - там 1,946 євро! Радійте тому, що є!
- Ало, Прага! Що там у Вас? - Та воно то нічого: +25, легкий вітерець, але чеська крона вже 20! - А що, була 15? Та де там - була 25! Хай йому чорт: все так дорого, що страшне! Бензин 1,576 євро!
А що там в Анталії, бо приїдемо на авто - купили нове -26 липня?
- Так у нас 26,93! - стабільно! Бензин найдешевший в Європі - 1,136 євро!
- Так вам же везе: не встигла Саудівська Аравія виділити на інвестиції 50 (!) мільярдів доларів з гаком - так он вчора Емірати подарували - просто подарували - 8,5 мільярдів на відновлення інфраструктури сходу від землетрусу.
- Ну так ми стараємося... Щоби всім було добре...

З того що ви описали європейським містом може бути лише Прага - все інше повне гівно порівняно з Києвом, без обід)
cherchiltank
Аватар користувача
 
Повідомлень: 474
З нами з: 31.05.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 111 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 21 лип, 2023 21:51

Прага гарне місто - я перебував в готелях в різних районах - все подобалося.
Трохи незрозуміла система оплати в метро і напружує забагато чесності: ніхто ніде не перевіряє квитки.
Щодо нерухомості подумаємо так: станом на червень 2023 року Průměrná cena 126 540 Kč/m2 (середня ціна) - це 5 856 $ за 1 кв. м. При цьому ця середня ціна в чеських кронах досить стабільна.
А ось чеська крона до долара рівно рік тому дійсно була 25.
Таким чином за рік нерухомість Праги здорожчала в доларах в 25/20=1,25 рази.
«Квас - та не про нас!»
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8054
З нами з: 12.02.09
Подякував: 3207 раз.
Подякували: 1095 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 21 лип, 2023 21:53

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

akurt написав:Прага гарне місто - я перебував в готелях в різних районах - все подобалося.
Трохи незрозуміла система оплати в метро і напружує забагато чесності: ніхто ніде не перевіряє квитки.
Щодо нерухомості подумаємо так: станом на червень 2023 року Průměrná cena
126 540 Kč/m2 (середня ціна) - це 5 856 $ за 1 кв. м. При цьому ця середня ціна досить стабільна.
А ось чеська крона до долара рівно рік тому дійсно була 25.
Таким чином за рік нерухомість Праги здорожчала в доларах в 25/20=1,25 рази.
«Квас - та не про нас!»
В Копенгагені взагалі в метро навіть турнікетів немає. Мабуть, інколи можуть бути перевірки, бо про штрафи щось написано, але рівень довіри вражає.
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 33454
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1392 раз.
Подякували: 7788 раз.
 
Профіль
4
7
3
Повідомлення Додано: П'ят 21 лип, 2023 22:03

  Faceless написав:
akurt написав:Прага гарне місто - я перебував в готелях в різних районах - все подобалося.
Трохи незрозуміла система оплати в метро і напружує забагато чесності: ніхто ніде не перевіряє квитки.
Щодо нерухомості подумаємо так: станом на червень 2023 року Průměrná cena
126 540 Kč/m2 (середня ціна) - це 5 856 $ за 1 кв. м. При цьому ця середня ціна досить стабільна.
А ось чеська крона до долара рівно рік тому дійсно була 25.
Таким чином за рік нерухомість Праги здорожчала в доларах в 25/20=1,25 рази.
«Квас - та не про нас!»
В Копенгагені взагалі в метро навіть турнікетів немає. Мабуть, інколи можуть бути перевірки, бо про штрафи щось написано, але рівень довіри вражає.

В метро Праги ещё как бегают контролёры. Так что Акурт везде был и всё знает...
stm
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3916
З нами з: 04.03.15
Подякував: 72 раз.
Подякували: 631 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 744745746747
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2386, 2387, 2388
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
23878 16179649
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 21 лип, 2023 21:20
cherchiltank
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість! 1 ... 977, 978, 979
Долярчик » Сер 17 січ, 2018 13:21
9786 6115630
Переглянути останнє повідомлення
Сер 12 лип, 2023 19:19
Bolt
Ціни на нерухомість Одеси. Які перспективи?
elvirakirilenko90 » Суб 06 сер, 2022 14:52
6 374206
Переглянути останнє повідомлення
Сер 10 сер, 2022 14:45
Bolt

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (8791)
21.07.2023 22:03
Ринок ОВДП (4967)
21.07.2023 19:38
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.