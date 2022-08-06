akurt написав:

(фраза з мультфільму, в перекладі "Жах, що летить на крилах ночі!)Перекличка міст Європи:- Ало, Тірана, який там курс Лека до долара? - 88. Хай йому чорт: все так дорого, що страшне! Бензин 1,783 євро!- Ало, Варашва, який там курс Злотого до долара? - Вже 4,01 - але спробуй здати по 4 - караул! Хай йому чорт: все так дорого, що страшне! Бензин 1,468 євро! - Ну не так, як в Данії ж - там 1,946 євро! Радійте тому, що є!- Ало, Прага! Що там у Вас? - Та воно то нічого: +25, легкий вітерець, але чеська крона вже 20! - А що, була 15? Та де там - була 25! Хай йому чорт: все так дорого, що страшне! Бензин 1,576 євро!А що там в Анталії, бо приїдемо на авто - купили нове -26 липня?- Так у нас 26,93! - стабільно! Бензин найдешевший в Європі - 1,136 євро!- Так вам же везе: не встигла Саудівська Аравія виділити на інвестиції 50 (!) мільярдів доларів з гаком - так он вчора Емірати подарували - просто подарували - 8,5 мільярдів на відновлення інфраструктури сходу від землетрусу.- Ну так ми стараємося... Щоби всім було добре...