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Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 21 лип, 2023 18:46
akurt написав:Horror flying on the wings of the night!(фраза з мультфільму, в перекладі "Жах, що летить на крилах ночі!)
Перекличка міст Європи:
- Ало, Тірана
, який там курс Лека до долара? - 88. Хай йому чорт: все так дорого, що страшне! Бензин 1,783 євро!
- Ало, Варашва
, який там курс Злотого до долара? - Вже 4,01 - але спробуй здати по 4 - караул! Хай йому чорт: все так дорого, що страшне! Бензин 1,468 євро! - Ну не так, як в Данії ж - там 1,946 євро! Радійте тому, що є!
- Ало, Прага
! Що там у Вас? - Та воно то нічого: +25, легкий вітерець, але чеська крона вже 20! - А що, була 15? Та де там - була 25! Хай йому чорт: все так дорого, що страшне! Бензин 1,576 євро!
А що там в Анталії, бо приїдемо на авто - купили нове -26 липня?
- Так у нас 26,93! - стабільно! Бензин найдешевший в Європі - 1,136 євро!
- Так вам же везе: не встигла Саудівська Аравія виділити на інвестиції 50 (!) мільярдів доларів з гаком - так он вчора Емірати подарували - просто подарували - 8,5 мільярдів на відновлення інфраструктури сходу від землетрусу.- Ну так ми стараємося... Щоби всім було добре...
Какие дипломаты, про курс лиры и не спрашивают. Толерантность действительно Европейская )))
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Додано: П'ят 21 лип, 2023 21:27
akurt написав:Horror flying on the wings of the night!(фраза з мультфільму, в перекладі "Жах, що летить на крилах ночі!)
Перекличка міст Європи:
- Ало, Тірана
, який там курс Лека до долара? - 88. Хай йому чорт: все так дорого, що страшне! Бензин 1,783 євро!
- Ало, Варашва
, який там курс Злотого до долара? - Вже 4,01 - але спробуй здати по 4 - караул! Хай йому чорт: все так дорого, що страшне! Бензин 1,468 євро! - Ну не так, як в Данії ж - там 1,946 євро! Радійте тому, що є!
- Ало, Прага
! Що там у Вас? - Та воно то нічого: +25, легкий вітерець, але чеська крона вже 20! - А що, була 15? Та де там - була 25! Хай йому чорт: все так дорого, що страшне! Бензин 1,576 євро!
А що там в Анталії, бо приїдемо на авто - купили нове -26 липня?
- Так у нас 26,93! - стабільно! Бензин найдешевший в Європі - 1,136 євро!
- Так вам же везе: не встигла Саудівська Аравія виділити на інвестиції 50 (!) мільярдів доларів з гаком - так он вчора Емірати подарували - просто подарували - 8,5 мільярдів на відновлення інфраструктури сходу від землетрусу.- Ну так ми стараємося... Щоби всім було добре...
З того що ви описали європейським містом може бути лише Прага - все інше повне гівно порівняно з Києвом, без обід)
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Додано: П'ят 21 лип, 2023 21:51
Прага гарне місто - я перебував в готелях в різних районах - все подобалося.
Трохи незрозуміла система оплати в метро і напружує забагато чесності: ніхто ніде не перевіряє квитки.
Щодо нерухомості подумаємо так: станом на червень 2023 року Průměrná cena 126 540 Kč/m2 (середня ціна) - це 5 856 $ за 1 кв. м. При цьому ця середня ціна в чеських кронах досить стабільна.
А ось чеська крона до долара рівно рік тому дійсно була 25.
Таким чином за рік нерухомість Праги здорожчала в доларах в 25/20=1,25 рази.
«Квас - та не про нас!»
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Додано: П'ят 21 лип, 2023 21:53
akurt написав:Прага гарне місто - я перебував в готелях в різних районах - все подобалося.
Трохи незрозуміла система оплати в метро і напружує забагато чесності: ніхто ніде не перевіряє квитки.
Щодо нерухомості подумаємо так: станом на червень 2023 року Průměrná cena
126 540 Kč/m2 (середня ціна) - це 5 856 $ за 1 кв. м. При цьому ця середня ціна досить стабільна.
А ось чеська крона до долара рівно рік тому дійсно була 25.
Таким чином за рік нерухомість Праги здорожчала в доларах в 25/20=1,25 рази.
«Квас - та не про нас!»
В Копенгагені взагалі в метро навіть турнікетів немає. Мабуть, інколи можуть бути перевірки, бо про штрафи щось написано, але рівень довіри вражає.
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Додано: П'ят 21 лип, 2023 22:03
Faceless написав:
akurt написав:Прага гарне місто - я перебував в готелях в різних районах - все подобалося.
Трохи незрозуміла система оплати в метро і напружує забагато чесності: ніхто ніде не перевіряє квитки.
Щодо нерухомості подумаємо так: станом на червень 2023 року Průměrná cena
126 540 Kč/m2 (середня ціна) - це 5 856 $ за 1 кв. м. При цьому ця середня ціна досить стабільна.
А ось чеська крона до долара рівно рік тому дійсно була 25.
Таким чином за рік нерухомість Праги здорожчала в доларах в 25/20=1,25 рази.
«Квас - та не про нас!»
В Копенгагені взагалі в метро навіть турнікетів немає. Мабуть, інколи можуть бути перевірки, бо про штрафи щось написано, але рівень довіри вражає.
В метро Праги ещё как бегают контролёры. Так что Акурт везде был и всё знает...
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Додано: Суб 22 лип, 2023 05:14
Faceless написав:
В Копенгагені взагалі в метро навіть турнікетів немає. Мабуть, інколи можуть бути перевірки, бо про штрафи щось написано, але рівень довіри вражає.
Ну ось і в празькому метро теж немає турнікетів. Аж "не вдобно
"...
stm написав:
В метро Праги ещё как бегают контролёры. Так что Акурт везде был и всё знает...
Контрольори – хороші психологи. Вони здалеку бачать, хто їздить/намагається їздити без квитка.
Це Вам не Париж, де через турнікети, в яких навіть "наростили дверцята" вверх, як риби пірнають під низ чорношкірі "французи" та стають повноцінними пасажирами. Правда, хитрі французи влаштовують перевірки квитків в тунелях станції пересадок.
Ну ось, в Празі є суттєві переваги: крім дуже смачного темного пива "Krusovice"
ціни на нерухомість трохи нижчі за Відень (6 000...8 000 євро за квадратний метр) та суттєво нижчі за - наприклад - Дюссельдорф (6 000...10 000 євро за кв. м).
Тому прибираю український вираз "Квас - та не про нас!
" - треба купувати, бо всього трохи більше за 5800$ за кв. м.
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Додано: Суб 22 лип, 2023 07:56
akurt написав: Faceless написав:
В Копенгагені взагалі в метро навіть турнікетів немає. Мабуть, інколи можуть бути перевірки, бо про штрафи щось написано, але рівень довіри вражає.
Ну ось і в празькому метро теж немає турнікетів. Аж "не вдобно
"...
stm написав:
В метро Праги ещё как бегают контролёры. Так что Акурт везде был и всё знает...
Контрольори – хороші психологи. Вони здалеку бачать, хто їздить/намагається їздити без квитка.
Це Вам не Париж, де через турнікети, в яких навіть "наростили дверцята" вверх, як риби пірнають під низ чорношкірі "французи" та стають повноцінними пасажирами. Правда, хитрі французи влаштовують перевірки квитків в тунелях станції пересадок.
Ну ось, в Празі є суттєві переваги: крім дуже смачного темного пива "Krusovice"
ціни на нерухомість трохи нижчі за Відень (6 000...8 000 євро за квадратний метр) та суттєво нижчі за - наприклад - Дюссельдорф (6 000...10 000 євро за кв. м).
Тому прибираю український вираз "Квас - та не про нас!
" - треба купувати, бо всього трохи більше за 5800$ за кв. м.
Контролёры издалека видят кому за 65, это и я вижу) Тем проезд бесплатно, а всем остальным 30крон пожалел или более 30 минут ездишь за них, будет штраф 1500крон. Зевак-туристов и не туристов достаточно. Чистый профит для Праги.
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Додано: Суб 22 лип, 2023 09:24
stm написав: akurt написав: Faceless написав:
В Копенгагені взагалі в метро навіть турнікетів немає. Мабуть, інколи можуть бути перевірки, бо про штрафи щось написано, але рівень довіри вражає.
Ну ось і в празькому метро теж немає турнікетів. Аж "не вдобно
"...
stm написав:
В метро Праги ещё как бегают контролёры. Так что Акурт везде был и всё знает...
Контрольори – хороші психологи. Вони здалеку бачать, хто їздить/намагається їздити без квитка.
Це Вам не Париж, де через турнікети, в яких навіть "наростили дверцята" вверх, як риби пірнають під низ чорношкірі "французи" та стають повноцінними пасажирами. Правда, хитрі французи влаштовують перевірки квитків в тунелях станції пересадок.
Ну ось, в Празі є суттєві переваги: крім дуже смачного темного пива "Krusovice"
ціни на нерухомість трохи нижчі за Відень (6 000...8 000 євро за квадратний метр) та суттєво нижчі за - наприклад - Дюссельдорф (6 000...10 000 євро за кв. м).
Тому прибираю український вираз "Квас - та не про нас!
" - треба купувати, бо всього трохи більше за 5800$ за кв. м.
Контролёры издалека видят кому за 65, это и я вижу) Тем проезд бесплатно, а всем остальным 30крон пожалел или более 30 минут ездишь за них, будет штраф 1500крон. Зевак-туристов и не туристов достаточно. Чистый профит для Праги.
Розкажіть краще, в якому районі Праги забетонувались. І скільки заплатили за ту квартиру? В нас же тема інвестиції в нерухомість закордоном...
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Додано: Суб 22 лип, 2023 09:55
BIGor написав:
Розкажіть краще, в якому районі Праги забетонувались. І скільки заплатили за ту квартиру? В нас же тема інвестиції в нерухомість закордоном...
Пані stm
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Додано: Суб 22 лип, 2023 09:59
BIGor написав:
Розкажіть краще, в якому районі Праги забетонувались. І скільки заплатили за ту квартиру? В нас же тема інвестиції в нерухомість закордоном...
Так и Вам рассказать нечего ))) на сегодня 90 квадратов в Праге5, как для очень хороших знакомых в аренде стоит 25000 крон, по рынку такого нет, эта квартира спокойно уйдет за 35000крон. Цена метра такой же 10,9млн.крон/92квадрата. Кстати, цена пошла вниз, было 12 с чем-то млн.крон.
Советский фонд дешевле - 7,2млн.крон/75квадратов. Учитывая ставки ипотеки надо снимать и ждать ))) Из смешного, в Украине при пиздеце квартиры отросли в цене... Не знаю реально правда сделок, но на бумаге квартира в Праге стала доступнее )))
А у Вас как с обменом? Денег на 2к в Киеве на Краков?
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