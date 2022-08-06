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Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 22 лип, 2023 10:24
stm написав: BIGor написав:
Розкажіть краще, в якому районі Праги забетонувались. І скільки заплатили за ту квартиру? В нас же тема інвестиції в нерухомість закордоном...
Так и Вам рассказать нечего ))) на сегодня 90 квадратов в Праге5, как для очень хороших знакомых в аренде стоит 25000 крон, по рынку такого нет, эта квартира спокойно уйдет за 35000крон. Цена метра такой же 10,9млн.крон/92квадрата. Кстати, цена пошла вниз, было 12 с чем-то млн.крон.
Советский фонд дешевле - 7,2млн.крон/75квадратов. Учитывая ставки ипотеки надо снимать и ждать ))) Из смешного, в Украине при пиздеце квартиры отросли в цене... Не знаю реально правда сделок, но на бумаге квартира в Праге стала доступнее )))
А у Вас как с обменом? Денег на 2к в Киеве на Краков?
Ви ж заявляли що забетонувались в Празі, а тепер даєте задню. Цікаво, цікаво.
Мені повезло, що ціни на КРЖН так стрімко росли, що не встигли вляпатись. А по Кракову - чекаємо зиму (курс 4,5 мінімум), ну і ще частина скирди не легалізована. Це в процесі. На українців тут дивляться як на людей з 90-хх з цими пачками доларів.
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Додано: Суб 22 лип, 2023 10:39
BIGor написав: stm написав: BIGor написав:
Розкажіть краще, в якому районі Праги забетонувались. І скільки заплатили за ту квартиру? В нас же тема інвестиції в нерухомість закордоном...
Так и Вам рассказать нечего ))) на сегодня 90 квадратов в Праге5, как для очень хороших знакомых в аренде стоит 25000 крон, по рынку такого нет, эта квартира спокойно уйдет за 35000крон. Цена метра такой же 10,9млн.крон/92квадрата. Кстати, цена пошла вниз, было 12 с чем-то млн.крон.
Советский фонд дешевле - 7,2млн.крон/75квадратов. Учитывая ставки ипотеки надо снимать и ждать ))) Из смешного, в Украине при пиздеце квартиры отросли в цене... Не знаю реально правда сделок, но на бумаге квартира в Праге стала доступнее )))
А у Вас как с обменом? Денег на 2к в Киеве на Краков?
Ви ж заявляли що забетонувались в Празі, а тепер даєте задню. Цікаво, цікаво.
Мені повезло, що ціни на КРЖН так стрімко росли, що не встигли вляпатись. А по Кракову - чекаємо зиму (курс 4,5 мінімум), ну і ще частина скирди не легалізована. Це в процесі. На українців тут дивляться як на людей з 90-хх з цими пачками доларів.
Где? Я говорила что ипотека в Праге за 7% и ипотека в грн за 7% это 2 большие разницы. И забетонировали нежилое под 7% в Украине, ибо глупо не воспользоваться такой ставкой. Там надо учитывать риски, программа покрывается государством и ставка реальная может стать 24,5% но год думаю протянем на малых. Потом обороты позволяют и погасить большую часть тела ))) риски есть везде
Т.е. большая часть вашей валюты в Украине под грушей? Да, понятие рисков у каждого своё или кто-то рисуется, но это я просто желчью капаю, да? ))) Завидую как вы с курсом злотого всех, ух )))
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stm
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Додано: Суб 22 лип, 2023 11:01
Пані stm - дякуємо за відповіді, а яка мета цих інвестицій в бетон?
І ми ж розуміємо; це не квартира, це не житло, це саме бетон. Те, що в Києві чи в околицях - не має значення. Це просто бетон.
Тому: яка мета таких інвестицій в бетон?
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Додано: Суб 22 лип, 2023 11:07
stm написав: BIGor написав: stm написав:
Так и Вам рассказать нечего ))) на сегодня 90 квадратов в Праге5, как для очень хороших знакомых в аренде стоит 25000 крон, по рынку такого нет, эта квартира спокойно уйдет за 35000крон. Цена метра такой же 10,9млн.крон/92квадрата. Кстати, цена пошла вниз, было 12 с чем-то млн.крон.
Советский фонд дешевле - 7,2млн.крон/75квадратов. Учитывая ставки ипотеки надо снимать и ждать ))) Из смешного, в Украине при пиздеце квартиры отросли в цене... Не знаю реально правда сделок, но на бумаге квартира в Праге стала доступнее )))
А у Вас как с обменом? Денег на 2к в Киеве на Краков?
Ви ж заявляли що забетонувались в Празі, а тепер даєте задню. Цікаво, цікаво.
Мені повезло, що ціни на КРЖН так стрімко росли, що не встигли вляпатись. А по Кракову - чекаємо зиму (курс 4,5 мінімум), ну і ще частина скирди не легалізована. Це в процесі. На українців тут дивляться як на людей з 90-хх з цими пачками доларів.
Где? Я говорила что ипотека в Праге за 7% и ипотека в грн за 7% это 2 большие разницы. И забетонировали нежилое под 7% в Украине, ибо глупо не воспользоваться такой ставкой. Там надо учитывать риски, программа покрывается государством и ставка реальная может стать 24,5% но год думаю протянем на малых. Потом обороты позволяют и погасить большую часть тела ))) риски есть везде
Т.е. большая часть вашей валюты в Украине под грушей? Да, понятие рисков у каждого своё или кто-то рисуется, но это я просто желчью капаю, да? ))) Завидую как вы с курсом злотого всех, ух )))
7% під комерцію в Україні? Цікаво, коли перестануть жухати цю нещасну країну... І за мої особисті гроші чого так розпереживались бідна? І цікаво, нащо обріхувать що вони в Україні???
І жовч щодо злотого взагалі не зрозуміла. ЗП в злотих - погано, депозити в злотих - погано. Заощадження дол/євро - погано. Але от Україну вжухнуть на 25% - 7% на комерції - оце правильно. Зараз просто блевану.
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BIGor
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