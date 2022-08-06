Додано: Суб 22 лип, 2023 12:20

в ціну входить підземний паркінг

прихована правда.

Треба їхати! Тут інструкція, чи варто!У кого немає 5800$ за 1 кв. м квартири в Празі (або 12 000 000 чеських крон на квартиру в 92 кв.м), дарую ідею!Зранку - о 07-00 вже їздив на море, добре поплавав з трубкою та маскою - вода чудова з чудових - вже з"явилася риба Zirgana - майже в 1 м довжиною та діаметром тіла десь 3,5...4 см - та звернув увагу на нові білборди з оголошенням від відомого Забудовника - я раніше писав про цей проєкт - ще в 2020 та 2021 роках - SurYapi .Тоді - в грудні 2020 року - тут можна було взяти квартиру нову готову "під ключ" з меблями. ремонтом, санвузлом та побутовою технікою 1+1 за 33 000 (тридцять три тисячі) доларів США.Квартири готові "під ключ" - і! (1 місце на квартиру).Квартири бюджетного варіанту.Хоршими там є квартири 2+1.Ну, панове слухали роками цікавих телепнів та мабуть НЕ вклалися... Буває...Дідусь Сусанін теж завів якусь там громаду на болотА... (історичний факт - там правда, з користю).Ну, теж мудро: нехай гроші з січня 2021 року полежать закопаними під грушею. Ціліші будуть..Так ось що мене здивувало: оголошена ціна єлір.Це досить дешево, бо реальна ціна зараз на квартири 1+1 в Анталії близько 4 000 000 лір (орієнтовно 150 000 доларів).(сам сьогодні трохи злив баксів по 26,64 - що дуже дуже добре та приємно - вже майже всі витратив).Там є - якщо хочете -Так ось - я знаю цей ЖК комплекс та багато разів там бував у знайомих та приятелів.Забудовник зробив дуже хитро і незвично: там зовсім нове будівництво, мікрорайон орієнтовно на 45 000 мешканців (8 000 м від Середземного моря) - вони побудували повністю вже під ключ і здали багато багато будинків, але мабуть 1/2 - ще з запланованого - КОРОБКИ будинків, зовні всі вони готові, оздоблені, пофарбовані і навкруги якийсь вже є ландшафт - але в середині роблять все поступово. Багато корпусів стоять ще навіть без вікон. Працюють в середині будинків.Але дуже багато корпусів вже здано і там мешкають люди. Цікаво, що на деяких балконах - жовто-блакитні прапори.Так ось: я думаю, що за цю ціну ГОТОВЕ взяти неможливо, а ось стати інвестором - з введенням десь через рік - два - можливо.Оскільки вже 34 горе-хВахівця цього форуму вдало та авторитетно викрили в мені Президента та Генерального директора всесвітньої ріелторської організації,, що мені дуже приємно, повідомляю, що на сайті Забудовника є форма запиту про можливість інвестицій та реальні ціни/наявність.Робіть запит самі, спілкуйтеся, вони надсилають офіційні Прайс-листи.Я тільки звернув увагу на нові оголошення - а чи звернете ви - меніОсь посилання: