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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 745746747748
Повідомлення Додано: Суб 22 лип, 2023 10:24

  stm написав:
  BIGor написав:Розкажіть краще, в якому районі Праги забетонувались. І скільки заплатили за ту квартиру? В нас же тема інвестиції в нерухомість закордоном...

Так и Вам рассказать нечего ))) на сегодня 90 квадратов в Праге5, как для очень хороших знакомых в аренде стоит 25000 крон, по рынку такого нет, эта квартира спокойно уйдет за 35000крон. Цена метра такой же 10,9млн.крон/92квадрата. Кстати, цена пошла вниз, было 12 с чем-то млн.крон.
Советский фонд дешевле - 7,2млн.крон/75квадратов. Учитывая ставки ипотеки надо снимать и ждать ))) Из смешного, в Украине при пиздеце квартиры отросли в цене... Не знаю реально правда сделок, но на бумаге квартира в Праге стала доступнее )))
А у Вас как с обменом? Денег на 2к в Киеве на Краков?
Ви ж заявляли що забетонувались в Празі, а тепер даєте задню. Цікаво, цікаво.

Мені повезло, що ціни на КРЖН так стрімко росли, що не встигли вляпатись. А по Кракову - чекаємо зиму (курс 4,5 мінімум), ну і ще частина скирди не легалізована. Це в процесі. На українців тут дивляться як на людей з 90-хх з цими пачками доларів.
BIGor
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Повідомлення Додано: Суб 22 лип, 2023 10:39

  BIGor написав:
  stm написав:
  BIGor написав:Розкажіть краще, в якому районі Праги забетонувались. І скільки заплатили за ту квартиру? В нас же тема інвестиції в нерухомість закордоном...

Так и Вам рассказать нечего ))) на сегодня 90 квадратов в Праге5, как для очень хороших знакомых в аренде стоит 25000 крон, по рынку такого нет, эта квартира спокойно уйдет за 35000крон. Цена метра такой же 10,9млн.крон/92квадрата. Кстати, цена пошла вниз, было 12 с чем-то млн.крон.
Советский фонд дешевле - 7,2млн.крон/75квадратов. Учитывая ставки ипотеки надо снимать и ждать ))) Из смешного, в Украине при пиздеце квартиры отросли в цене... Не знаю реально правда сделок, но на бумаге квартира в Праге стала доступнее )))
А у Вас как с обменом? Денег на 2к в Киеве на Краков?
Ви ж заявляли що забетонувались в Празі, а тепер даєте задню. Цікаво, цікаво.

Мені повезло, що ціни на КРЖН так стрімко росли, що не встигли вляпатись. А по Кракову - чекаємо зиму (курс 4,5 мінімум), ну і ще частина скирди не легалізована. Це в процесі. На українців тут дивляться як на людей з 90-хх з цими пачками доларів.

Где? Я говорила что ипотека в Праге за 7% и ипотека в грн за 7% это 2 большие разницы. И забетонировали нежилое под 7% в Украине, ибо глупо не воспользоваться такой ставкой. Там надо учитывать риски, программа покрывается государством и ставка реальная может стать 24,5% но год думаю протянем на малых. Потом обороты позволяют и погасить большую часть тела ))) риски есть везде :)
Т.е. большая часть вашей валюты в Украине под грушей? Да, понятие рисков у каждого своё или кто-то рисуется, но это я просто желчью капаю, да? ))) Завидую как вы с курсом злотого всех, ух )))
stm
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Повідомлення Додано: Суб 22 лип, 2023 11:01

Пані stm - дякуємо за відповіді, а яка мета цих інвестицій в бетон?
І ми ж розуміємо; це не квартира, це не житло, це саме бетон. Те, що в Києві чи в околицях - не має значення. Це просто бетон.
Тому: яка мета таких інвестицій в бетон?
akurt
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Повідомлення Додано: Суб 22 лип, 2023 11:23

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

Цікаво чого модери все труть?
BIGor
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Повідомлення Додано: Суб 22 лип, 2023 11:25

  akurt написав:Пані stm - дякуємо за відповіді, а яка мета цих інвестицій в бетон?
І ми ж розуміємо; це не квартира, це не житло, це саме бетон. Те, що в Києві чи в околицях - не має значення. Це просто бетон.
Тому: яка мета таких інвестицій в бетон?

Как только аренда не имеет смысла, так сразу покупка имеет смысл. Кредит даёт вариацию что и офис и деньги на ремонт. Но вы ж кредиты не советуете и никогда не пользовали, куда мне до вас...
stm
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Повідомлення Додано: Суб 22 лип, 2023 11:26

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

Зато не труть меседжи від стм як класно жухати нещасну Україну беручи комерцію в іпотеку під 7% при ринкових 25%
BIGor
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Повідомлення Додано: Суб 22 лип, 2023 11:28

  BIGor написав:Цікаво чого модери все труть?

А вы опять разошлись в выражениях? А я и не успела. Бигор в вашем случае ипотека имеет смысл при месячном погашении 600€, а вот тут вопросики, действительно ли легализировав и получив кредит по рыночному курсу такой цена на тело+кредит будет.
Востаннє редагувалось stm в Суб 22 лип, 2023 11:29, всього редагувалось 1 раз.
stm
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Повідомлення Додано: Суб 22 лип, 2023 11:28

  BIGor написав:Зато не труть меседжи від стм як класно жухати нещасну Україну беручи комерцію в іпотеку під 7% при ринкових 25%

Я и у Успиха падшая женщина с черной душой))) даже спорить не буду)))
stm
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Повідомлення Додано: Суб 22 лип, 2023 12:18

Ну, пані stm, ми Ваші здібності/можливості прекрасно знаємо, але сьогодні - ПОЗИТИВ - і я Вам ставив "+", тому що цікава актуальна інформація.
akurt
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Повідомлення Додано: Суб 22 лип, 2023 12:20

Київ - Прага!
Треба їхати! Тут інструкція, чи варто!
https://www.youtube.com/watch?v=XfnqliS9mik

У кого немає 5800$ за 1 кв. м квартири в Празі (або 12 000 000 чеських крон на квартиру в 92 кв.м), дарую ідею!

Зранку - о 07-00 вже їздив на море, добре поплавав з трубкою та маскою - вода чудова з чудових - вже з"явилася риба Zirgana - майже в 1 м довжиною та діаметром тіла десь 3,5...4 см - та звернув увагу на нові білборди з оголошенням від відомого Забудовника - я раніше писав про цей проєкт - ще в 2020 та 2021 роках - SurYapi .
Тоді - в грудні 2020 року - тут можна було взяти квартиру нову готову "під ключ" з меблями. ремонтом, санвузлом та побутовою технікою 1+1 за 33 000 (тридцять три тисячі) доларів США.
Квартири готові "під ключ" - і в ціну входить підземний паркінг! (1 місце на квартиру).
Квартири бюджетного варіанту.
Хоршими там є квартири 2+1.

Ну, панове слухали роками цікавих телепнів та мабуть НЕ вклалися... Буває...
Дідусь Сусанін теж завів якусь там громаду на болотА... (історичний факт - там правда, з користю).
Ну, теж мудро: нехай гроші з січня 2021 року полежать закопаними під грушею. Ціліші будуть..

Так ось що мене здивувало: оголошена ціна є 1 850 000 лір.
Це досить дешево, бо реальна ціна зараз на квартири 1+1 в Анталії близько 4 000 000 лір (орієнтовно 150 000 доларів).
1 850 000 лір це приблизно 70 000 доларів (сам сьогодні трохи злив баксів по 26,64 - що дуже дуже добре та приємно - вже майже всі витратив).

Там є - якщо хочете - прихована правда.

Так ось - я знаю цей ЖК комплекс та багато разів там бував у знайомих та приятелів.
Забудовник зробив дуже хитро і незвично: там зовсім нове будівництво, мікрорайон орієнтовно на 45 000 мешканців (8 000 м від Середземного моря) - вони побудували повністю вже під ключ і здали багато багато будинків, але мабуть 1/2 - ще з запланованого - КОРОБКИ будинків, зовні всі вони готові, оздоблені, пофарбовані і навкруги якийсь вже є ландшафт - але в середині роблять все поступово. Багато корпусів стоять ще навіть без вікон. Працюють в середині будинків.
Але дуже багато корпусів вже здано і там мешкають люди. Цікаво, що на деяких балконах - жовто-блакитні прапори.

Так ось: я думаю, що за цю ціну ГОТОВЕ взяти неможливо, а ось стати інвестором - з введенням десь через рік - два - можливо.

Оскільки вже 34 горе-хВахівця цього форуму вдало та авторитетно викрили в мені Президента та Генерального директора всесвітньої ріелторської організації,, що мені дуже приємно, повідомляю, що на сайті Забудовника є форма запиту про можливість інвестицій та реальні ціни/наявність.
Робіть запит самі, спілкуйтеся, вони надсилають офіційні Прайс-листи.

Я тільки звернув увагу на нові оголошення - а чи звернете ви - мені чесне слово "навпіл" і було, і є, і буде.
Ось посилання:
https://www.suryapi.com.tr/projeler/kon ... projeler-1
akurt
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