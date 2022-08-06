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BIGor написав:Розкажіть краще, в якому районі Праги забетонувались. І скільки заплатили за ту квартиру? В нас же тема інвестиції в нерухомість закордоном...
Так и Вам рассказать нечего ))) на сегодня 90 квадратов в Праге5, как для очень хороших знакомых в аренде стоит 25000 крон, по рынку такого нет, эта квартира спокойно уйдет за 35000крон. Цена метра такой же 10,9млн.крон/92квадрата. Кстати, цена пошла вниз, было 12 с чем-то млн.крон. Советский фонд дешевле - 7,2млн.крон/75квадратов. Учитывая ставки ипотеки надо снимать и ждать ))) Из смешного, в Украине при пиздеце квартиры отросли в цене... Не знаю реально правда сделок, но на бумаге квартира в Праге стала доступнее ))) А у Вас как с обменом? Денег на 2к в Киеве на Краков?
Ви ж заявляли що забетонувались в Празі, а тепер даєте задню. Цікаво, цікаво.
Мені повезло, що ціни на КРЖН так стрімко росли, що не встигли вляпатись. А по Кракову - чекаємо зиму (курс 4,5 мінімум), ну і ще частина скирди не легалізована. Це в процесі. На українців тут дивляться як на людей з 90-хх з цими пачками доларів.
BIGor написав:Розкажіть краще, в якому районі Праги забетонувались. І скільки заплатили за ту квартиру? В нас же тема інвестиції в нерухомість закордоном...
Так и Вам рассказать нечего ))) на сегодня 90 квадратов в Праге5, как для очень хороших знакомых в аренде стоит 25000 крон, по рынку такого нет, эта квартира спокойно уйдет за 35000крон. Цена метра такой же 10,9млн.крон/92квадрата. Кстати, цена пошла вниз, было 12 с чем-то млн.крон. Советский фонд дешевле - 7,2млн.крон/75квадратов. Учитывая ставки ипотеки надо снимать и ждать ))) Из смешного, в Украине при пиздеце квартиры отросли в цене... Не знаю реально правда сделок, но на бумаге квартира в Праге стала доступнее ))) А у Вас как с обменом? Денег на 2к в Киеве на Краков?
Ви ж заявляли що забетонувались в Празі, а тепер даєте задню. Цікаво, цікаво.
Мені повезло, що ціни на КРЖН так стрімко росли, що не встигли вляпатись. А по Кракову - чекаємо зиму (курс 4,5 мінімум), ну і ще частина скирди не легалізована. Це в процесі. На українців тут дивляться як на людей з 90-хх з цими пачками доларів.
Где? Я говорила что ипотека в Праге за 7% и ипотека в грн за 7% это 2 большие разницы. И забетонировали нежилое под 7% в Украине, ибо глупо не воспользоваться такой ставкой. Там надо учитывать риски, программа покрывается государством и ставка реальная может стать 24,5% но год думаю протянем на малых. Потом обороты позволяют и погасить большую часть тела ))) риски есть везде Т.е. большая часть вашей валюты в Украине под грушей? Да, понятие рисков у каждого своё или кто-то рисуется, но это я просто желчью капаю, да? ))) Завидую как вы с курсом злотого всех, ух )))
Пані stm - дякуємо за відповіді, а яка мета цих інвестицій в бетон? І ми ж розуміємо; це не квартира, це не житло, це саме бетон. Те, що в Києві чи в околицях - не має значення. Це просто бетон. Тому: яка мета таких інвестицій в бетон?
akurt написав:Пані stm - дякуємо за відповіді, а яка мета цих інвестицій в бетон? І ми ж розуміємо; це не квартира, це не житло, це саме бетон. Те, що в Києві чи в околицях - не має значення. Це просто бетон. Тому: яка мета таких інвестицій в бетон?
Как только аренда не имеет смысла, так сразу покупка имеет смысл. Кредит даёт вариацию что и офис и деньги на ремонт. Но вы ж кредиты не советуете и никогда не пользовали, куда мне до вас...
А вы опять разошлись в выражениях? А я и не успела. Бигор в вашем случае ипотека имеет смысл при месячном погашении 600€, а вот тут вопросики, действительно ли легализировав и получив кредит по рыночному курсу такой цена на тело+кредит будет.
Востаннє редагувалось stm в Суб 22 лип, 2023 11:29, всього редагувалось 1 раз.
У кого немає 5800$ за 1 кв. м квартири в Празі (або 12 000 000 чеських крон на квартиру в 92 кв.м), дарую ідею!
Зранку - о 07-00 вже їздив на море, добре поплавав з трубкою та маскою - вода чудова з чудових - вже з"явилася риба Zirgana - майже в 1 м довжиною та діаметром тіла десь 3,5...4 см - та звернув увагу на нові білборди з оголошенням від відомого Забудовника - я раніше писав про цей проєкт - ще в 2020 та 2021 роках - SurYapi . Тоді - в грудні 2020 року - тут можна було взяти квартиру нову готову "під ключ" з меблями. ремонтом, санвузлом та побутовою технікою 1+1 за 33 000 (тридцять три тисячі) доларів США. Квартири готові "під ключ" - і в ціну входить підземний паркінг! (1 місце на квартиру). Квартири бюджетного варіанту. Хоршими там є квартири 2+1.
Ну, панове слухали роками цікавих телепнів та мабуть НЕ вклалися... Буває... Дідусь Сусанін теж завів якусь там громаду на болотА... (історичний факт - там правда, з користю). Ну, теж мудро: нехай гроші з січня 2021 року полежать закопаними під грушею. Ціліші будуть..
Так ось що мене здивувало: оголошена ціна є 1 850 000 лір. Це досить дешево, бо реальна ціна зараз на квартири 1+1 в Анталії близько 4 000 000 лір (орієнтовно 150 000 доларів). 1 850 000 лір це приблизно 70 000 доларів (сам сьогодні трохи злив баксів по 26,64 - що дуже дуже добре та приємно - вже майже всі витратив).
Там є - якщо хочете - прихована правда.
Так ось - я знаю цей ЖК комплекс та багато разів там бував у знайомих та приятелів. Забудовник зробив дуже хитро і незвично: там зовсім нове будівництво, мікрорайон орієнтовно на 45 000 мешканців (8 000 м від Середземного моря) - вони побудували повністю вже під ключ і здали багато багато будинків, але мабуть 1/2 - ще з запланованого - КОРОБКИ будинків, зовні всі вони готові, оздоблені, пофарбовані і навкруги якийсь вже є ландшафт - але в середині роблять все поступово. Багато корпусів стоять ще навіть без вікон. Працюють в середині будинків. Але дуже багато корпусів вже здано і там мешкають люди. Цікаво, що на деяких балконах - жовто-блакитні прапори.
Так ось: я думаю, що за цю ціну ГОТОВЕ взяти неможливо, а ось стати інвестором - з введенням десь через рік - два - можливо.
Оскільки вже 34 горе-хВахівця цього форуму вдало та авторитетно викрили в мені Президента та Генерального директора всесвітньої ріелторської організації,, що мені дуже приємно, повідомляю, що на сайті Забудовника є форма запиту про можливість інвестицій та реальні ціни/наявність. Робіть запит самі, спілкуйтеся, вони надсилають офіційні Прайс-листи.
А вы опять разошлись в выражениях? А я и не успела. Бигор в вашем случае ипотека имеет смысл при месячном погашении 600€, а вот тут вопросики, действительно ли легализировав и получив кредит по рыночному курсу такой цена на тело+кредит будет.
Хай це буде на совісті модерів. А до чого взагалі іпотека? І які "вопросьікі"? А смисл в купівлі завжди є, по перше не платиш лендлордам, по друге - своє це завжди своє.