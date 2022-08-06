Анталия - это когда вышел ночью купаться и сгорел.
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 24 лип, 2023 00:31
Додано: Пон 24 лип, 2023 02:17
Просто атракціон щедрості від забудовника, мабуть кацапсько-іранські інвестори закінчилися - треба знайти інвесторів з мянми)
Додано: Пон 24 лип, 2023 05:10
Ви помиляєтеся. І про арабів в тому числі.
Дивно, що такий досвідчений учасник форуму не знає, що інвестиції на етапі фундаменту або котловану дають інвестору великі профіти.
В даному випадку ще цікавіше - не на етапі котловану - а на такому етапі, що вже стоять готові коробки будинків.
Так то ось.
Треба вивчати @матчастину@.
P.S. І треба бути реалістом: за мінімальну ціну інвестор отримує квартиру 1+1 площею не більше 40...45 кв.м в 10-ти..12-ти поверховому будинку з коридорним плануванням з бюджетним ремонтом, але все "під ключ", з меблями в прихожій та в кухні, побутовою технікою (варочна поверхня, витяжка та духова шафа) - з готовим балконом та санвузлом. Ну і з паркомісцем на поверсі "-1". Без плавального басейну в тих ЖК.
Хорошими там є квартири 2+1, але вже і ціна інша...
Додано: Пон 24 лип, 2023 05:56
Дійсно в неділю в Анталії було +43. Вночі +30.
Вночі не можна згоріти.
В мене в ці спекотні дні графік такий: в залежності від планів на день о 07-00... 7-30 я вже на пляжі або майже весь день в плавальному басейні свого ЖК. Плавальний басейн працює з 08-00 до 22-00.
Вдень дивлюсь серіали по Netflix. Працюють кондиціонери. Останній рахунок за електричну енергію був на 650 лір або на приблизно 32 євро. Мабуть наступний буде більшим.
У вихідні важко знайти вільне місце для парковки авто на пляжі - але можливо на перпендикулярних до набережної вуличках. Звісно, все безкоштовно. Не можна сказати, що на пляжі "ніде яблуку впасти" - завжди є місця біля самої води. Основний контингент - гадаю на 80% - громадяни Туреччини.
Вода дуже чиста та прозора - все видно до самого дна: я завжди плаваю з ластами та Full Face Şnorkel Maske і тому все бачу. На самому пляжі та метрів 5 від берега дрібна галька - далі дно пісчане (вже ногами не дістаєш) та нагадує старовинну пральну дошку. Дно чисте.
Пляж від самого ранку прибирають працівники - люди все ж лишають якісь дрібнички.
Туалет, переодягальні та прісний душ безкоштовно. Десь через 100-150 м встановлені вишки рятувальників. Є трос с буйками десь за 100 м від берега - не дозволяють запливати. Ніякі "банани" тут людей вздовж пляжу не тягають, ніхто на водних мотоциклах не "запалює". Довжина пляжу Анталії - близько 9 км. Працюють 35 кафе на Набережній. Навпроти кафе - вони орендують у муніципалітету ділянки - VIP- місяця - альтанки та ліжаки. Як правило такі комплекси з альтанками та ліжаками порожні. Ціну не питав. На пляжі ніхто та ніколи не "бухає", ніяких пляшок з пивом.
На Набережній між пляжем та дорогою набережної - великі зелені ділянки з пальмами. там на газонах дозволено поставити розкладний столик та складані крісла - можна відпочивати з родиною.
На столиках є бутерброди та термоси. Завжди після себе ретельно прибирають.
На набережну можна подивитися тут:
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