Анталия - это когда вышел ночью купаться и сгорел.
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 24 лип, 2023 00:31
Додано: Пон 24 лип, 2023 02:17
Просто атракціон щедрості від забудовника, мабуть кацапсько-іранські інвестори закінчилися - треба знайти інвесторів з мянми)
Додано: Пон 24 лип, 2023 05:10
Ви помиляєтеся. І про арабів в тому числі.
Дивно, що такий досвідчений учасник форуму не знає, що інвестиції на етапі фундаменту або котловану дають інвестору великі профіти.
В даному випадку ще цікавіше - не на етапі котловану - а на такому етапі, що вже стоять готові коробки будинків.
Так то ось.
Треба вивчати @матчастину@.
P.S. І треба бути реалістом: за мінімальну ціну інвестор отримує квартиру 1+1 площею не більше 40...45 кв.м в 10-ти..12-ти поверховому будинку з коридорним плануванням з бюджетним ремонтом, але все "під ключ", з меблями в прихожій та в кухні, побутовою технікою (варочна поверхня, витяжка та духова шафа) - з готовим балконом та санвузлом. Ну і з паркомісцем на поверсі "-1". Без плавального басейну в тих ЖК.
Хорошими там є квартири 2+1, але вже і ціна інша...
Додано: Пон 24 лип, 2023 05:56
Дійсно в неділю в Анталії було +43. Вночі +30.
Вночі не можна згоріти. Сонце сідає за гори близько 20-00. Вологість повітря 34% (для людини вологість є комфортною до 60%),
В мене в ці спекотні дні графік такий: в залежності від планів на день о 07-00... 7-30 я вже на пляжі або майже весь день в плавальному басейні свого ЖК. Плавальний басейн працює з 08-00 до 22-00.
Вдень дивлюсь серіали по Netflix. Працюють кондиціонери. Останній рахунок за електричну енергію був на 650 лір або на приблизно 32 євро.
Важко сказати, де краще:
- Бухарест +32 (планую бути в Румунії вже в суботу);
- В Софії +34, у вівторок +38 (планую бути в Болгарії в цю п"ятницю);
- у Львові +28. У Києві +29...+30.
Гарно в Парижі: +20, у Кракові +30, але і в Парижі, і в Кракові - дощі. A що робити в Парижі в дощ?
Додано: Пон 24 лип, 2023 09:15
Гостінка з іранцями і кацапи - ну хоч без басейну - і то добре)
|