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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 746747748749
Повідомлення Додано: Пон 24 лип, 2023 02:17

  akurt написав:Київ - Прага!
Треба їхати! Тут інструкція, чи варто!
https://www.youtube.com/watch?v=XfnqliS9mik

У кого немає 5800$ за 1 кв. м квартири в Празі (або 12 000 000 чеських крон на квартиру в 92 кв.м), дарую ідею!

Зранку - о 07-00 вже їздив на море, добре поплавав з трубкою та маскою - вода чудова з чудових - вже з"явилася риба Zirgana - майже в 1 м довжиною та діаметром тіла десь 3,5...4 см - та звернув увагу на нові білборди з оголошенням від відомого Забудовника - я раніше писав про цей проєкт - ще в 2020 та 2021 роках - SurYapi .
Тоді - в грудні 2020 року - тут можна було взяти квартиру нову готову "під ключ" з меблями. ремонтом, санвузлом та побутовою технікою 1+1 за 33 000 (тридцять три тисячі) доларів США.
Квартири готові "під ключ" - і в ціну входить підземний паркінг! (1 місце на квартиру).
Квартири бюджетного варіанту.
Хоршими там є квартири 2+1.

Ну, панове слухали роками цікавих телепнів та мабуть НЕ вклалися... Буває...
Дідусь Сусанін теж завів якусь там громаду на болотА... (історичний факт - там правда, з користю).
Ну, теж мудро: нехай гроші з січня 2021 року полежать закопаними під грушею. Ціліші будуть..

Так ось що мене здивувало: оголошена ціна є 1 850 000 лір.
Це досить дешево, бо реальна ціна зараз на квартири 1+1 в Анталії близько 4 000 000 лір (орієнтовно 150 000 доларів).
1 850 000 лір це приблизно 70 000 доларів (сам сьогодні трохи злив баксів по 26,64 - що дуже дуже добре та приємно - вже майже всі витратив).

Там є - якщо хочете - прихована правда.

Так ось - я знаю цей ЖК комплекс та багато разів там бував у знайомих та приятелів.
Забудовник зробив дуже хитро і незвично: там зовсім нове будівництво, мікрорайон орієнтовно на 45 000 мешканців (8 000 м від Середземного моря) - вони побудували повністю вже під ключ і здали багато багато будинків, але мабуть 1/2 - ще з запланованого - КОРОБКИ будинків, зовні всі вони готові, оздоблені, пофарбовані і навкруги якийсь вже є ландшафт - але в середині роблять все поступово. Багато корпусів стоять ще навіть без вікон. Працюють в середині будинків.
Але дуже багато корпусів вже здано і там мешкають люди. Цікаво, що на деяких балконах - жовто-блакитні прапори.

Так ось: я думаю, що за цю ціну ГОТОВЕ взяти неможливо, а ось стати інвестором - з введенням десь через рік - два - можливо.

Оскільки вже 34 горе-хВахівця цього форуму вдало та авторитетно викрили в мені Президента та Генерального директора всесвітньої ріелторської організації,, що мені дуже приємно, повідомляю, що на сайті Забудовника є форма запиту про можливість інвестицій та реальні ціни/наявність.
Робіть запит самі, спілкуйтеся, вони надсилають офіційні Прайс-листи.

Я тільки звернув увагу на нові оголошення - а чи звернете ви - мені чесне слово "навпіл" і було, і є, і буде.
Ось посилання:
https://www.suryapi.com.tr/projeler/kon ... projeler-1

Просто атракціон щедрості від забудовника, мабуть кацапсько-іранські інвестори закінчилися - треба знайти інвесторів з мянми)
cherchiltank
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Повідомлення Додано: Пон 24 лип, 2023 05:10

Ви помиляєтеся. І про арабів в тому числі.
Дивно, що такий досвідчений учасник форуму не знає, що інвестиції на етапі фундаменту або котловану дають інвестору великі профіти.
В даному випадку ще цікавіше - не на етапі котловану - а на такому етапі, що вже стоять готові коробки будинків.
Так то ось.
Треба вивчати @матчастину@.

P.S. І треба бути реалістом: за мінімальну ціну інвестор отримує квартиру 1+1 площею не більше 40...45 кв.м в 10-ти..12-ти поверховому будинку з коридорним плануванням з бюджетним ремонтом, але все "під ключ", з меблями в прихожій та в кухні, побутовою технікою (варочна поверхня, витяжка та духова шафа) - з готовим балконом та санвузлом. Ну і з паркомісцем на поверсі "-1". Без плавального басейну в тих ЖК.
Хорошими там є квартири 2+1, але вже і ціна інша...
akurt
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Повідомлення Додано: Пон 24 лип, 2023 05:56

  San написав:
  flyman написав:Анталія +43, трошки жарко

Анталия - это когда вышел ночью купаться и сгорел.

Дійсно в неділю в Анталії було +43. Вночі +30.
Вночі не можна згоріти. Сонце сідає за гори близько 20-00. Вологість повітря 34% (для людини вологість є комфортною до 60%),
В мене в ці спекотні дні графік такий: в залежності від планів на день о 07-00... 7-30 я вже на пляжі або майже весь день в плавальному басейні свого ЖК. Плавальний басейн працює з 08-00 до 22-00.
Вдень дивлюсь серіали по Netflix. Працюють кондиціонери. Останній рахунок за електричну енергію був на 650 лір або на приблизно 32 євро.

Важко сказати, де краще:
- Бухарест +32 (планую бути в Румунії вже в суботу);
- В Софії +34, у вівторок +38 (планую бути в Болгарії в цю п"ятницю);
- у Львові +28. У Києві +29...+30.
Гарно в Парижі: +20, у Кракові +30, але і в Парижі, і в Кракові - дощі. A що робити в Парижі в дощ?
akurt
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Повідомлення Додано: Пон 24 лип, 2023 09:15

  akurt написав:Ви помиляєтеся. І про арабів в тому числі.
Дивно, що такий досвідчений учасник форуму не знає, що інвестиції на етапі фундаменту або котловану дають інвестору великі профіти.
В даному випадку ще цікавіше - не на етапі котловану - а на такому етапі, що вже стоять готові коробки будинків.
Так то ось.
Треба вивчати @матчастину@.

P.S. І треба бути реалістом: за мінімальну ціну інвестор отримує квартиру 1+1 площею не більше 40...45 кв.м в 10-ти..12-ти поверховому будинку з коридорним плануванням з бюджетним ремонтом, але все "під ключ", з меблями в прихожій та в кухні, побутовою технікою (варочна поверхня, витяжка та духова шафа) - з готовим балконом та санвузлом. Ну і з паркомісцем на поверсі "-1". Без плавального басейну в тих ЖК.
Хорошими там є квартири 2+1, але вже і ціна інша...

Гостінка з іранцями і кацапи - ну хоч без басейну - і то добре)
cherchiltank
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Повідомлення Додано: Пон 24 лип, 2023 12:11

Що це Вам всюди іранці мерехтять?
Де ви їх останній раз бачили?
Насправді там так: громадян Ірану південь Туреччини зовсім не хвилює.
Вони інвестують на північ Туреччини - на берег Чорного моря та гори вздовж Чорного моря: хочуть багато зелені. Там гори прямо вздовж берега дуже високі: я, поки виїхав до Чорного моря, подолав три перевали заввишки в 2000 м.
Ось там вихідців з Ірану можна побачити, навіть вивіски арабською є.
akurt
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