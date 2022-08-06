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У кого немає 5800$ за 1 кв. м квартири в Празі (або 12 000 000 чеських крон на квартиру в 92 кв.м), дарую ідею!
Зранку - о 07-00 вже їздив на море, добре поплавав з трубкою та маскою - вода чудова з чудових - вже з"явилася риба Zirgana - майже в 1 м довжиною та діаметром тіла десь 3,5...4 см - та звернув увагу на нові білборди з оголошенням від відомого Забудовника - я раніше писав про цей проєкт - ще в 2020 та 2021 роках - SurYapi . Тоді - в грудні 2020 року - тут можна було взяти квартиру нову готову "під ключ" з меблями. ремонтом, санвузлом та побутовою технікою 1+1 за 33 000 (тридцять три тисячі) доларів США. Квартири готові "під ключ" - і в ціну входить підземний паркінг! (1 місце на квартиру). Квартири бюджетного варіанту. Хоршими там є квартири 2+1.
Ну, панове слухали роками цікавих телепнів та мабуть НЕ вклалися... Буває... Дідусь Сусанін теж завів якусь там громаду на болотА... (історичний факт - там правда, з користю). Ну, теж мудро: нехай гроші з січня 2021 року полежать закопаними під грушею. Ціліші будуть..
Так ось що мене здивувало: оголошена ціна є 1 850 000 лір. Це досить дешево, бо реальна ціна зараз на квартири 1+1 в Анталії близько 4 000 000 лір (орієнтовно 150 000 доларів). 1 850 000 лір це приблизно 70 000 доларів (сам сьогодні трохи злив баксів по 26,64 - що дуже дуже добре та приємно - вже майже всі витратив).
Там є - якщо хочете - прихована правда.
Так ось - я знаю цей ЖК комплекс та багато разів там бував у знайомих та приятелів. Забудовник зробив дуже хитро і незвично: там зовсім нове будівництво, мікрорайон орієнтовно на 45 000 мешканців (8 000 м від Середземного моря) - вони побудували повністю вже під ключ і здали багато багато будинків, але мабуть 1/2 - ще з запланованого - КОРОБКИ будинків, зовні всі вони готові, оздоблені, пофарбовані і навкруги якийсь вже є ландшафт - але в середині роблять все поступово. Багато корпусів стоять ще навіть без вікон. Працюють в середині будинків. Але дуже багато корпусів вже здано і там мешкають люди. Цікаво, що на деяких балконах - жовто-блакитні прапори.
Так ось: я думаю, що за цю ціну ГОТОВЕ взяти неможливо, а ось стати інвестором - з введенням десь через рік - два - можливо.
Оскільки вже 34 горе-хВахівця цього форуму вдало та авторитетно викрили в мені Президента та Генерального директора всесвітньої ріелторської організації,, що мені дуже приємно, повідомляю, що на сайті Забудовника є форма запиту про можливість інвестицій та реальні ціни/наявність. Робіть запит самі, спілкуйтеся, вони надсилають офіційні Прайс-листи.
Ви помиляєтеся. І про арабів в тому числі. Дивно, що такий досвідчений учасник форуму не знає, що інвестиції на етапі фундаменту або котловану дають інвестору великі профіти. В даному випадку ще цікавіше - не на етапі котловану - а на такому етапі, що вже стоять готові коробки будинків. Так то ось. Треба вивчати @матчастину@.
P.S. І треба бути реалістом: за мінімальну ціну інвестор отримує квартиру 1+1 площею не більше 40...45 кв.м в 10-ти..12-ти поверховому будинку з коридорним плануванням з бюджетним ремонтом, але все "під ключ", з меблями в прихожій та в кухні, побутовою технікою (варочна поверхня, витяжка та духова шафа) - з готовим балконом та санвузлом. Ну і з паркомісцем на поверсі "-1". Без плавального басейну в тих ЖК. Хорошими там є квартири 2+1, але вже і ціна інша...
Анталия - это когда вышел ночью купаться и сгорел.
Дійсно в неділю в Анталії було +43. Вночі +30. Вночі не можна згоріти. Сонце сідає за гори близько 20-00. Вологість повітря 34% (для людини вологість є комфортною до 60%), В мене в ці спекотні дні графік такий: в залежності від планів на день о 07-00... 7-30 я вже на пляжі або майже весь день в плавальному басейні свого ЖК. Плавальний басейн працює з 08-00 до 22-00. Вдень дивлюсь серіали по Netflix. Працюють кондиціонери. Останній рахунок за електричну енергію був на 650 лір або на приблизно 32 євро.
Важко сказати, де краще: - Бухарест +32 (планую бути в Румунії вже в суботу); - В Софії +34, у вівторок +38 (планую бути в Болгарії в цю п"ятницю); - у Львові +28. У Києві +29...+30. Гарно в Парижі: +20, у Кракові +30, але і в Парижі, і в Кракові - дощі. A що робити в Парижі в дощ?
akurt написав:Ви помиляєтеся. І про арабів в тому числі. Дивно, що такий досвідчений учасник форуму не знає, що інвестиції на етапі фундаменту або котловану дають інвестору великі профіти. В даному випадку ще цікавіше - не на етапі котловану - а на такому етапі, що вже стоять готові коробки будинків. Так то ось. Треба вивчати @матчастину@.
P.S. І треба бути реалістом: за мінімальну ціну інвестор отримує квартиру 1+1 площею не більше 40...45 кв.м в 10-ти..12-ти поверховому будинку з коридорним плануванням з бюджетним ремонтом, але все "під ключ", з меблями в прихожій та в кухні, побутовою технікою (варочна поверхня, витяжка та духова шафа) - з готовим балконом та санвузлом. Ну і з паркомісцем на поверсі "-1". Без плавального басейну в тих ЖК. Хорошими там є квартири 2+1, але вже і ціна інша...
Гостінка з іранцями і кацапи - ну хоч без басейну - і то добре)
Що це Вам всюди іранці мерехтять? Де ви їх останній раз бачили? Насправді там так: громадян Ірану південь Туреччини зовсім не хвилює. Вони інвестують на північ Туреччини - на берег Чорного моря та гори вздовж Чорного моря: хочуть багато зелені. Там гори прямо вздовж берега дуже високі: я, поки виїхав до Чорного моря, подолав три перевали заввишки в 2000 м. Ось там вихідців з Ірану можна побачити, навіть вивіски арабською є.
akurt написав:Що це Вам всюди іранці мерехтять? Де ви їх останній раз бачили? Насправді там так: громадян Ірану південь Туреччини зовсім не хвилює. Вони інвестують на північ Туреччини - на берег Чорного моря та гори вздовж Чорного моря: хочуть багато зелені. Там гори прямо вздовж берега дуже високі: я, поки виїхав до Чорного моря, подолав три перевали заввишки в 2000 м. Ось там вихідців з Ірану можна побачити, навіть вивіски арабською є.
Так а навіщо писати маячню. Марсіан теж не бачили. Вони теж «дикі». Не пишете ж. Краще по боках озирайтеся, хто ходить по тих самих вулицях: що не день - то арешти та затримання казнокрадів, хабарників та зрадників. Купи інформаторів здають та продають позиції ЗСУ. І кожного дня все цікавіше та цікавіше. А вам іранці, яких не бачили, заважають.