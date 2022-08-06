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У кого немає 5800$ за 1 кв. м квартири в Празі (або 12 000 000 чеських крон на квартиру в 92 кв.м), дарую ідею!
Зранку - о 07-00 вже їздив на море, добре поплавав з трубкою та маскою - вода чудова з чудових - вже з"явилася риба Zirgana - майже в 1 м довжиною та діаметром тіла десь 3,5...4 см - та звернув увагу на нові білборди з оголошенням від відомого Забудовника - я раніше писав про цей проєкт - ще в 2020 та 2021 роках - SurYapi . Тоді - в грудні 2020 року - тут можна було взяти квартиру нову готову "під ключ" з меблями. ремонтом, санвузлом та побутовою технікою 1+1 за 33 000 (тридцять три тисячі) доларів США. Квартири готові "під ключ" - і в ціну входить підземний паркінг! (1 місце на квартиру). Квартири бюджетного варіанту. Хоршими там є квартири 2+1.
Ну, панове слухали роками цікавих телепнів та мабуть НЕ вклалися... Буває... Дідусь Сусанін теж завів якусь там громаду на болотА... (історичний факт - там правда, з користю). Ну, теж мудро: нехай гроші з січня 2021 року полежать закопаними під грушею. Ціліші будуть..
Так ось що мене здивувало: оголошена ціна є 1 850 000 лір. Це досить дешево, бо реальна ціна зараз на квартири 1+1 в Анталії близько 4 000 000 лір (орієнтовно 150 000 доларів). 1 850 000 лір це приблизно 70 000 доларів (сам сьогодні трохи злив баксів по 26,64 - що дуже дуже добре та приємно - вже майже всі витратив).
Там є - якщо хочете - прихована правда.
Так ось - я знаю цей ЖК комплекс та багато разів там бував у знайомих та приятелів. Забудовник зробив дуже хитро і незвично: там зовсім нове будівництво, мікрорайон орієнтовно на 45 000 мешканців (8 000 м від Середземного моря) - вони побудували повністю вже під ключ і здали багато багато будинків, але мабуть 1/2 - ще з запланованого - КОРОБКИ будинків, зовні всі вони готові, оздоблені, пофарбовані і навкруги якийсь вже є ландшафт - але в середині роблять все поступово. Багато корпусів стоять ще навіть без вікон. Працюють в середині будинків. Але дуже багато корпусів вже здано і там мешкають люди. Цікаво, що на деяких балконах - жовто-блакитні прапори.
Так ось: я думаю, що за цю ціну ГОТОВЕ взяти неможливо, а ось стати інвестором - з введенням десь через рік - два - можливо.
Оскільки вже 34 горе-хВахівця цього форуму вдало та авторитетно викрили в мені Президента та Генерального директора всесвітньої ріелторської організації,, що мені дуже приємно, повідомляю, що на сайті Забудовника є форма запиту про можливість інвестицій та реальні ціни/наявність. Робіть запит самі, спілкуйтеся, вони надсилають офіційні Прайс-листи.
Ви помиляєтеся. І про арабів в тому числі. Дивно, що такий досвідчений учасник форуму не знає, що інвестиції на етапі фундаменту або котловану дають інвестору великі профіти. В даному випадку ще цікавіше - не на етапі котловану - а на такому етапі, що вже стоять готові коробки будинків. Так то ось. Треба вивчати @матчастину@.
P.S. І треба бути реалістом: за мінімальну ціну інвестор отримує квартиру 1+1 площею не більше 40...45 кв.м в 10-ти..12-ти поверховому будинку з коридорним плануванням з бюджетним ремонтом, але все "під ключ", з меблями в прихожій та в кухні, побутовою технікою (варочна поверхня, витяжка та духова шафа) - з готовим балконом та санвузлом. Ну і з паркомісцем на поверсі "-1". Без плавального басейну в тих ЖК. Хорошими там є квартири 2+1, але вже і ціна інша...
Анталия - это когда вышел ночью купаться и сгорел.
Дійсно в неділю в Анталії було +43. Вночі +30. Вночі не можна згоріти. Сонце сідає за гори близько 20-00. Вологість повітря 34% (для людини вологість є комфортною до 60%), В мене в ці спекотні дні графік такий: в залежності від планів на день о 07-00... 7-30 я вже на пляжі або майже весь день в плавальному басейні свого ЖК. Плавальний басейн працює з 08-00 до 22-00. Вдень дивлюсь серіали по Netflix. Працюють кондиціонери. Останній рахунок за електричну енергію був на 650 лір або на приблизно 32 євро.
Важко сказати, де краще: - Бухарест +32 (планую бути в Румунії вже в суботу); - В Софії +34, у вівторок +38 (планую бути в Болгарії в цю п"ятницю); - у Львові +28. У Києві +29...+30. Гарно в Парижі: +20, у Кракові +30, але і в Парижі, і в Кракові - дощі. A що робити в Парижі в дощ?
akurt написав:Ви помиляєтеся. І про арабів в тому числі. Дивно, що такий досвідчений учасник форуму не знає, що інвестиції на етапі фундаменту або котловану дають інвестору великі профіти. В даному випадку ще цікавіше - не на етапі котловану - а на такому етапі, що вже стоять готові коробки будинків. Так то ось. Треба вивчати @матчастину@.
P.S. І треба бути реалістом: за мінімальну ціну інвестор отримує квартиру 1+1 площею не більше 40...45 кв.м в 10-ти..12-ти поверховому будинку з коридорним плануванням з бюджетним ремонтом, але все "під ключ", з меблями в прихожій та в кухні, побутовою технікою (варочна поверхня, витяжка та духова шафа) - з готовим балконом та санвузлом. Ну і з паркомісцем на поверсі "-1". Без плавального басейну в тих ЖК. Хорошими там є квартири 2+1, але вже і ціна інша...
Гостінка з іранцями і кацапи - ну хоч без басейну - і то добре)
Що це Вам всюди іранці мерехтять? Де ви їх останній раз бачили? Насправді там так: громадян Ірану південь Туреччини зовсім не хвилює. Вони інвестують на північ Туреччини - на берег Чорного моря та гори вздовж Чорного моря: хочуть багато зелені. Там гори прямо вздовж берега дуже високі: я, поки виїхав до Чорного моря, подолав три перевали заввишки в 2000 м. Ось там вихідців з Ірану можна побачити, навіть вивіски арабською є.
akurt написав:Що це Вам всюди іранці мерехтять? Де ви їх останній раз бачили? Насправді там так: громадян Ірану південь Туреччини зовсім не хвилює. Вони інвестують на північ Туреччини - на берег Чорного моря та гори вздовж Чорного моря: хочуть багато зелені. Там гори прямо вздовж берега дуже високі: я, поки виїхав до Чорного моря, подолав три перевали заввишки в 2000 м. Ось там вихідців з Ірану можна побачити, навіть вивіски арабською є.
Так а навіщо писати маячню. Марсіан теж не бачили. Вони теж «дикі». Може, краще по боках озиратися, хто ходить по тих самих вулицях: судячи з новин, дуже цікаві люди і ходять, і бігають. А вам іранці, яких не бачили, заважають.
akurt написав:Так а навіщо писати маячню. Марсіан теж не бачили. Вони теж «дикі». Може, краще по боках озиратися, хто ходить по тих самих вулицях: судячи з новин, дуже цікаві люди і ходять, і бігають. А вам іранці, яких не бачили, заважають.
Ну люди що захотіли замість світської держави релігійну, закутали всіх бабів у паранджу і проповідують тероризм - дуже офігенні сусіди. І да ці чуркани ще допомагають кацапам - за що цих козо..був любити?)
Давно на Фінансовому порталі України не писали таких диких нісенітниць. Цікаво, якщо ви в житті не бачили жодного громадянина та громадянки Ірану - звідки ви знаєте, хто в що закутаний. Може будете підказувати жінкам з Індії, що їм не варто брати тканину шириною саме 120 см для сарі?А під сарі одягати спідницю? Може навчите дівчат Японії не одягати коротку спідницю та гольфи? Можливо підкажете німкені Марті, чи одягати їй «Дирндль»? Є надія попрацювати дизайнером одягу своїх жінки та зробити їй зауваження, що не одягає ні дергу, ні запаску, ні плахту? Давно не отримували мокрою підлоговою ганчіркою по шиї? Вдома не дають молоти дурниці, то хоч тут понаписуєте?
akurt написав:Написано ж дуже просто, читати по буквах:
akurt написав:Так а навіщо писати маячню.
Давно на Фінансовому порталі України не писали таких диких нісенітниць. Цікаво, якщо ви в житті не бачили жодного громадянина та громадянки Ірану - звідки ви знаєте, хто в що закутаний. Може будете підказувати жінкам з Індії, що їм не варто брати тканину шириною саме 120 см для сарі?А під сарі одягати спідницю? Може навчите дівчат Японії не одягати коротку спідницю та гольфи? Можливо підкажете німкені Марті, чи одягати їй «Дирндль»? Є надія попрацювати дизайнером одягу своїх жінки та зробити їй зауваження, що не одягає ні дергу, ні запаску, ні плахту? Давно не отримували мокрою підлоговою ганчіркою по шиї? Вдома не дають молоти дурниці, то хоч тут понаписуєте?
Ще раз - 1) держава Іран збила наш цивільний літак декілька років тому в чому не признавалась і досі не виплатила загиблим 2) держава Іран поставила більше 2000 шахідів кацапії 3) в Ірані діють закони шаріату - тобто можуть відрізати руку- ногу, забити камінням - бляха культурні люди я вже мовчу про порушення прав жінок 4) у 2017 Іран з боку сша було визнано провідним спонсором тероризму
Але ви можете з ними цьомкатися випускатися далі - головне руки не переплутайте - бо ви ж знаєте там папіру туалетного нема - ну ви в курсі) І да , іранці - такі ж пі…от як і кацапи