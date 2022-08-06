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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 747748749750
Повідомлення Додано: Вів 25 лип, 2023 10:58

Вектори руху іноземців.
В пресі повідомлялося, що наразі Польща прийняла більше 5 000 000 переселенців з України.
США в 2022 році прийняли орієнтовно 270 000 українців, Канада - приблизно 170 000 українців.

За свіжими даними Інституту статистики Туреччини, у 2022 році до Туреччини емігрували 399 643 іноземних громадян.
За той же 2022 рік 139 531 громадянин Туреччини іммігрував за кордон.

В цілому цифри міграції такі (нагадаю: населення країни перевищує 85 000 000 людей):
- Кількість осіб, які мігрували до Туреччини з-за кордону, у 2022 році зменшилася на 33,2 відсотка порівняно з попереднім роком і становила 494 052 особи (94 409 були громадянами Туреччини та 399 643 були іноземцями).
- Продажі житла іноземцям у 2022 році зросли на 15,2% порівняно з попереднім роком і досягли 67 490 квартир/будинків. У 2022 році частка продажу житла іноземцям у загальному обсязі продажу житла становила 4,5%.
- Серед переселенців 52,9% становили чоловіки, 47,1% - жінки.
- Кількість осіб, які мігрували за кордон з Туреччини, у 2022 році зросла на 62,3 відсотка порівняно з попереднім роком і становила 466 914 осіб. 55,7% мігруючого населення становили чоловіки, 44,3% - жінки.
(Примітка: я думаю, в цифру зростання ще не увійшли дані про росіян, що виїхали. Росіянам масово та практично в 99% випадків - починаючи з 26.12.2022 року - відмовляють в оформленні ВНП в Туреччині. На сьогодні для росіянина оформити ВНП - РЕАЛЬНО недосяжна мрія).

- Якщо проаналізувати розподіл іммігрантів до Туреччини у 2022 році за провінціями, то видно, що Стамбул є провінцією з найбільшою кількістю іммігрантів (35,4 відсотка). Далі - Анталія з 14,8 відсотка, Анкара з часткою 5,4 відсотка.
- Серед всіх іноземних громадян, які приїхали до Туреччини у 2022 році, громадяни України мають частку в 8,1 відсотка (приблизно 32 400 громадян).

Примітка: на відміну від більшості країн ЄС та Канади, Туреччина, яка ще не входить в ЄС, не надає мігрантам грошової допомоги або особливих переваг. Надають гуманітарний ВНП (з врученням Поліса на безкоштовне медичне обслуговування в державних лікарнях), надають ВНП за фактом оренди або купівлі квартири, дозволяють ввозити без розмитнення авто української реєстрації (з певним обмеженням).
akurt
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