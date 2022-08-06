Додано: Вів 25 лип, 2023 10:58

Вектори руху іноземців.

В пресі повідомлялося, що наразі Польща прийняла більше 5 000 000 переселенців з України.

США в 2022 році прийняли орієнтовно 270 000 українців, Канада - приблизно 170 000 українців.



За свіжими даними Інституту статистики Туреччини, у 2022 році до Туреччини емігрували 399 643 іноземних громадян.

За той же 2022 рік 139 531 громадянин Туреччини іммігрував за кордон.



В цілому цифри міграції такі ( нагадаю: населення країни перевищує 85 000 000 людей ):

- Кількість осіб, які мігрували до Туреччини з-за кордону, у 2022 році зменшилася на 33,2 відсотка порівняно з попереднім роком і становила 494 052 особи (94 409 були громадянами Туреччини та 399 643 були іноземцями).

- Продажі житла іноземцям у 2022 році зросли на 15,2% порівняно з попереднім роком і досягли 67 490 квартир/будинків. У 2022 році частка продажу житла іноземцям у загальному обсязі продажу житла становила 4,5%.

- Серед переселенців 52,9% становили чоловіки, 47,1% - жінки.

- Кількість осіб, які мігрували за кордон з Туреччини, у 2022 році зросла на 62,3 відсотка порівняно з попереднім роком і становила 466 914 осіб. 55,7% мігруючого населення становили чоловіки, 44,3% - жінки.

(Примітка: я думаю, в цифру зростання ще не увійшли дані про росіян, що виїхали. Росіянам масово та практично в 99% випадків - починаючи з 26.12.2022 року - відмовляють в оформленні ВНП в Туреччині. На сьогодні для росіянина оформити ВНП - РЕАЛЬНО недосяжна мрія).



- Якщо проаналізувати розподіл іммігрантів до Туреччини у 2022 році за провінціями, то видно, що Стамбул є провінцією з найбільшою кількістю іммігрантів (35,4 відсотка). Далі - Анталія з 14,8 відсотка, Анкара з часткою 5,4 відсотка.

- Серед всіх іноземних громадян, які приїхали до Туреччини у 2022 році, громадяни України мають частку в 8,1 відсотка (приблизно 32 400 громадян).



Примітка: на відміну від більшості країн ЄС та Канади, Туреччина, яка ще не входить в ЄС, не надає мігрантам грошової допомоги або особливих переваг. Надають гуманітарний ВНП (з врученням Поліса на безкоштовне медичне обслуговування в державних лікарнях), надають ВНП за фактом оренди або купівлі квартири, дозволяють ввозити без розмитнення авто української реєстрації (з певним обмеженням).