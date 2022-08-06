Додано: П'ят 28 лип, 2023 11:41

Вибираємо країну для інвестицій



Європа відчуває на собі найстрашніший вплив глобальної кліматичної кризи цього року… Поки такі країни, як Хорватія, Португалія, Іспанія, Туреччина та Греція, борються з надзвичайною спекою та неконтрольованими лісовими пожежами, експерти оголосили, що липень може бути «найспекотнішим місяцем».



Червень цього року був зафіксований як "найспекотніший місяць в історії", побивши 174-річний рекорд, але експерти оголосили, що липень може дорівнювати або навіть перевершити цей рекорд».



Тут показова історія відбулася з моїми приятелями: розкидані по всій Європі та США вся родина в тому числі тещі, тесті, свекри, свекрухи та онуки зібралися разом на нейтральній території: на озері Гарда в Італії.

Цікаве містечко, рекомендую відвідати.

Але виявилося, що в дуже дуже дорогому готелі якось не подумали про встановлення кондиціонерів.

Страшна спека привела до того, що свекруха приліпала до тещі, свекор не встигав охолоджувати голову в руках спітнілого тестя, а діти спали на підлозі. Слава Богу, розʼїхалися, та ініціатори поїхали туди, де зазвичай наші люди проводять гірськолижний відпочинок: на північ Італії в район міс Моена, Сорага та Кампітелла-ді-Фасса. А там: безкінечні дощі…



Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш після зустрічі з науковцями заявив, що липень 2023 року може стати найспекотнішим місяцем. Сказавши, що сумний рекорд буде побито, Гутерріш сказав: «Нам не потрібно побачити кінець цього місяця, щоб побачити це. Липень 2023 року, який останніми днями пережив невеликий льодовиковий період, увійде в історію як найспекотніший місяць в історії. Зміна клімату тут. Це страшна річ, і це лише початок. Настала епоха глобального кипіння», – сказав він.



В цьому смислі Туреччина підготовлена краще всіх: ось Середземне море прямо під боком, кондиціонери є в кожній квартирі та в кожному магазині, та в кожному міському автобусі, достатньо відʼїхати від міста на 40 км - плато на висоті 1800 м, де в ці дні проводяться змагання з особливого виду боротьби: спортсмени з ніг до голови обмазані оливковою олією, а концерти в горах починаються о 22-00.

Достатньо відʼїхати від моря 140-160км і ось вже погода дивує ранішніми +19 під час прогулянкою вулицями античного міста Сагалассос. А неподалік - печера Insuyu, де можна і змерзнути…



Полум'я, яке охопило 12 кілометрів від курортного регіону Хорватії Дубровник, ускладнило втручання через сильний вітер. У середу пожежу в цьому районі вдалося приборкати.



Понад 300 пожежників відреагували на лісову пожежу, що спалахнула поблизу французького міста Арль, при цьому багато пожеж спалахнули на південному заході та півдні країни. Влада повідомила про "червоне попередження" для деяких районів.



Останніми днями локальні пожежі були в лісах Кемеру та в околицях Анталії: на приборкання вилітали гелікоптери, які доставляли у великих ємкостях морську воду. Повідомляють про пошкодження в Туреччині лісовими пожежами 120 га лісу.



У період з неділі по вівторок 1400 пожежників в Італії почали реагувати на пожежі в регіонах Цивілія та Калабрія. Тоді як у Палермо загинуло 3 людини, у Калабрії загинув 98-річний чоловік, чий будинок охопив вогонь. Температура повітря на сході Сицилії сягнула 47 градусів за Цельсієм. В Європі 48,8 градусів востаннє фіксували 2 роки тому, і це увійшло в історію як рекорд.



У той час як пожежа, що почалася на Канарських островах в Іспанії, перетворила на попіл 400 гектарів території, вчора ці пожежі було взято під контроль. У той час як 4 тисячі людей були евакуйовані в Ла-Пальма між 15 і 19 липня, площа 2900 гектарів була спалена. Перші чотири місяці року були зареєстровані як найпосушливіший період в історії Іспанії, яка нещодавно зіткнулася з проблемами посухи.



Понад 200 людей були евакуйовані через пожежу, що почалася в швейцарському регіоні Бітч, неподалік від кордону з Італією, і вогонь вдалося загасити протягом 5 днів.



(за матеріалами закордонної преси)