Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Вектори руху іноземців. В пресі повідомлялося, що наразі Польща прийняла більше 5 000 000 переселенців з України. США в 2022 році прийняли орієнтовно 270 000 українців, Канада - приблизно 170 000 українців.
За свіжими даними Інституту статистики Туреччини, у 2022 році до Туреччини емігрували 399 643 іноземних громадян. За той же 2022 рік 139 531 громадянин Туреччини іммігрував за кордон.
В цілому цифри міграції такі (нагадаю: населення країни перевищує 85 000 000 людей): - Кількість осіб, які мігрували до Туреччини з-за кордону, у 2022 році зменшилася на 33,2 відсотка порівняно з попереднім роком і становила 494 052 особи (94 409 були громадянами Туреччини та 399 643 були іноземцями). - Продажі житла іноземцям у 2022 році зросли на 15,2% порівняно з попереднім роком і досягли 67 490 квартир/будинків. У 2022 році частка продажу житла іноземцям у загальному обсязі продажу житла становила 4,5%. - Серед переселенців 52,9% становили чоловіки, 47,1% - жінки. - Кількість осіб, які мігрували за кордон з Туреччини, у 2022 році зросла на 62,3 відсотка порівняно з попереднім роком і становила 466 914 осіб. 55,7% мігруючого населення становили чоловіки, 44,3% - жінки. (Примітка: я думаю, в цифру зростання ще не увійшли дані про росіян, що виїхали. Росіянам масово та практично в 99% випадків - починаючи з 26.12.2022 року - відмовляють в оформленні ВНП в Туреччині. На сьогодні для росіянина оформити ВНП - РЕАЛЬНО недосяжна мрія).
- Якщо проаналізувати розподіл іммігрантів до Туреччини у 2022 році за провінціями, то видно, що Стамбул є провінцією з найбільшою кількістю іммігрантів (35,4 відсотка). Далі - Анталія з 14,8 відсотка, Анкара з часткою 5,4 відсотка. - Серед всіх іноземних громадян, які приїхали до Туреччини у 2022 році, громадяни України мають частку в 8,1 відсотка (приблизно 32 400 громадян).
Примітка: на відміну від більшості країн ЄС та Канади, Туреччина, яка ще не входить в ЄС, не надає мігрантам грошової допомоги або особливих переваг. Надають гуманітарний ВНП (з врученням Поліса на безкоштовне медичне обслуговування в державних лікарнях), надають ВНП за фактом оренди або купівлі квартири, дозволяють ввозити без розмитнення авто української реєстрації (з певним обмеженням).
Перспективи, перспективи… Голова Асоціації юристів Туреччини Ali Guvenc 15 липня розкрив подробиці можливих змін в царині надання громадянства за інвестиції в нерухомість Туреччини: - очікується повернення в дію положень Закону про інвестиції - громадянство буде надаватися за інвестиції в сумі 1 000 000$. Примітка: така норма існувала до 2016 року, потім цю цифру було для залучення закордонних інвестицій знижено до 250 000$, 2 роки тому збільшено до 400 000$. Мій коментар: цілком можливо, тому що раніше за 325 000$ можна було взяти апартаменти в ЖК Преміум-класу на першій лінії (наприклад SunIsBlue - Забудовник ОАЕ). Зараз там ринкова ціна стартує з 1 000 000$. Квартири 3+1 в ЖК Преміум класу НЕ біля моря, але в престижному мікрорайоні зараз стартують від 750 000$. Ще в 2020 році - і я про це надавав докладну інформацію - можна було інвестувати там на етапі майже готових стін 170 000$ (з першим внеском 50% та безвідосотковим розтермінуванням), а в 2021 році - 200 000$ (вже із сплатою 100%). Шкода, що з пантелику всіх учасників форуму активно збивав один дивний «Наставник», який 10 липня отримав вже третю золоту медаль на цьому форумі. - очікується підвищення «планки» ціни нерухомості з 75 000$ до 400 000$, при перевищенні якої можна буде отримати ВНП в Туреччині. (Планку в 75 000$ було встановлено на початку 2022 року, до того часу не було «нижньої межи» для купівлі нерухомості з метою отримання ВНП в Туреччині.) Піктограма нижче показує, скільки було випадків надання громадянства за інвестиції в попередні роки.
Європа відчуває на собі найстрашніший вплив глобальної кліматичної кризи цього року… Поки такі країни, як Хорватія, Португалія, Іспанія, Туреччина та Греція, борються з надзвичайною спекою та неконтрольованими лісовими пожежами, експерти оголосили, що липень може бути «найспекотнішим місяцем».
Червень цього року був зафіксований як "найспекотніший місяць в історії", побивши 174-річний рекорд, але експерти оголосили, що липень може дорівнювати або навіть перевершити цей рекорд».
Тут показова історія відбулася з моїми приятелями: розкидані по всій Європі та США вся родина в тому числі тещі, тесті, свекри, свекрухи та онуки зібралися разом на нейтральній території: на озері Гарда в Італії. Цікаве містечко, рекомендую відвідати. Але виявилося, що в дуже дуже дорогому готелі якось не подумали про встановлення кондиціонерів. Страшна спека привела до того, що свекруха приліпала до тещі, свекор не встигав охолоджувати голову в руках спітнілого тестя, а діти спали на підлозі. Слава Богу, розʼїхалися, та ініціатори поїхали туди, де зазвичай наші люди проводять гірськолижний відпочинок: на північ Італії в район міс Моена, Сорага та Кампітелла-ді-Фасса. А там: безкінечні дощі…
Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш після зустрічі з науковцями заявив, що липень 2023 року може стати найспекотнішим місяцем. Сказавши, що сумний рекорд буде побито, Гутерріш сказав: «Нам не потрібно побачити кінець цього місяця, щоб побачити це. Липень 2023 року, який останніми днями пережив невеликий льодовиковий період, увійде в історію як найспекотніший місяць в історії. Зміна клімату тут. Це страшна річ, і це лише початок. Настала епоха глобального кипіння», – сказав він.
В цьому смислі Туреччина підготовлена краще всіх: ось Середземне море прямо під боком, кондиціонери є в кожній квартирі та в кожному магазині, та в кожному міському автобусі, достатньо відʼїхати від міста на 40 км - плато на висоті 1800 м, де в ці дні проводяться змагання з особливого виду боротьби: спортсмени з ніг до голови обмазані оливковою олією, а концерти в горах починаються о 22-00. Достатньо відʼїхати від моря 140-160км і ось вже погода дивує ранішніми +19 під час прогулянкою вулицями античного міста Сагалассос. А неподалік - печера Insuyu, де можна і змерзнути…
Полум'я, яке охопило 12 кілометрів від курортного регіону Хорватії Дубровник, ускладнило втручання через сильний вітер. У середу пожежу в цьому районі вдалося приборкати.
Понад 300 пожежників відреагували на лісову пожежу, що спалахнула поблизу французького міста Арль, при цьому багато пожеж спалахнули на південному заході та півдні країни. Влада повідомила про "червоне попередження" для деяких районів.
Останніми днями локальні пожежі були в лісах Кемеру та в околицях Анталії: на приборкання вилітали гелікоптери, які доставляли у великих ємкостях морську воду. Повідомляють про пошкодження в Туреччині лісовими пожежами 120 га лісу.
У період з неділі по вівторок 1400 пожежників в Італії почали реагувати на пожежі в регіонах Цивілія та Калабрія. Тоді як у Палермо загинуло 3 людини, у Калабрії загинув 98-річний чоловік, чий будинок охопив вогонь. Температура повітря на сході Сицилії сягнула 47 градусів за Цельсієм. В Європі 48,8 градусів востаннє фіксували 2 роки тому, і це увійшло в історію як рекорд.
У той час як пожежа, що почалася на Канарських островах в Іспанії, перетворила на попіл 400 гектарів території, вчора ці пожежі було взято під контроль. У той час як 4 тисячі людей були евакуйовані в Ла-Пальма між 15 і 19 липня, площа 2900 гектарів була спалена. Перші чотири місяці року були зареєстровані як найпосушливіший період в історії Іспанії, яка нещодавно зіткнулася з проблемами посухи.
Понад 200 людей були евакуйовані через пожежу, що почалася в швейцарському регіоні Бітч, неподалік від кордону з Італією, і вогонь вдалося загасити протягом 5 днів.
Вчора поселявся в готель в Болгарії, на рецепції сказали: «Дуже спекотно». Я засміявся (було чи +29, чи +30), і сказав, що я приїхав з того міста, де +39…+40. Болгарська пані сказала, що позавчора/вчора в них було +43. По ТВ були весь час репортажі про пожежі майже так, як я дав огляд по країнам вище. Так що щось воно таки змінюється в світі…
akurt написав:Вчора поселявся в готель в Болгарії, на рецепції сказали: «Дуже спекотно». Я засміявся (було чи +29, чи +30), і сказав, що я приїхав з того міста, де +39…+40. Болгарська пані сказала, що позавчора/вчора в них було +43. По ТВ були весь час репортажі про пожежі майже так, як я дав огляд по країнам вище. Так що щось воно таки змінюється в світі…
Тільки у Львові дубак. Ні, як не можу прогріти басейн.