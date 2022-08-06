akurt написав:І як ви про те знаєте, якщо в Туреччині були останній раз в 1993 році?
Я ось сів відпочити на березі Дуная. Хороша річка. Але спекотно. Глянув на смартфон показує +34. Сів в своє авто: авто підтверджує +34.
Керуватися, пане cherchiltank, треба не тим, що наснилося вночі, а тим, що відчуваєте, мацаєте, нюхаєте, смакуєте.
Об'єктивна реальність - світ, що існує незалежно від суб'єкта (людини) та його свідомості. Уявлення про світ, як про зовнішню (навколишню) реальність, яка не залежить від позиції, розуміння і сприйняття суб'єкта.
Я перший раз там був в 1994 році - коли ще дорогу на Аланію робили - Туреччина класна для відпочинку з дітьми в готелі або машиною по узбережжю з дорослими - жити там ну його нафіг, я так весь Кіпр обʼїздив включно з південним - як там люди живуть? Навіть у Чернівцях краще)