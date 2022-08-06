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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 29 лип, 2023 18:09
akurt написав:
І як ви про те знаєте, якщо в Туреччині були останній раз в 1993 році?
Я ось сів відпочити на березі Дуная. Хороша річка. Але спекотно. Глянув на смартфон показує +34. Сів в своє авто: авто підтверджує +34.
Керуватися, пане cherchiltank, треба не тим, що наснилося вночі, а тим, що відчуваєте, мацаєте, нюхаєте, смакуєте.
Об'єктивна реальність - світ, що існує незалежно від суб'єкта (людини) та його свідомості. Уявлення про світ, як про зовнішню (навколишню) реальність, яка не залежить від позиції, розуміння і сприйняття суб'єкта.
Я перший раз там був в 1994 році - коли ще дорогу на Аланію робили - Туреччина класна для відпочинку з дітьми в готелі або машиною по узбережжю з дорослими - жити там ну його нафіг, я так весь Кіпр обʼїздив включно з південним - як там люди живуть? Навіть у Чернівцях краще)
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Додано: Суб 29 лип, 2023 22:49
Ну ось бачите: у вас самі свіжі корисні пізнавальні експертні дані.
Тому і шастаєте по всіх гілках форуму з свіжими корисними пізнавальними експертними даними.
1994 року виготовлення.
Ех, вашу відвагу, знання та наполегливість - та на захист фонтану Треві в Італії. А то бездарі то попіл насиплять, то голі купаються там, то пишуть щось непристойне на стінах…
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akurt
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