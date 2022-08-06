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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 29 лип, 2023 18:09
akurt написав:
І як ви про те знаєте, якщо в Туреччині були останній раз в 1993 році?
Я ось сів відпочити на березі Дуная. Хороша річка. Але спекотно. Глянув на смартфон показує +34. Сів в своє авто: авто підтверджує +34.
Керуватися, пане cherchiltank, треба не тим, що наснилося вночі, а тим, що відчуваєте, мацаєте, нюхаєте, смакуєте.
Об'єктивна реальність - світ, що існує незалежно від суб'єкта (людини) та його свідомості. Уявлення про світ, як про зовнішню (навколишню) реальність, яка не залежить від позиції, розуміння і сприйняття суб'єкта.
Я перший раз там був в 1994 році - коли ще дорогу на Аланію робили - Туреччина класна для відпочинку з дітьми в готелі або машиною по узбережжю з дорослими - жити там ну його нафіг, я так весь Кіпр обʼїздив включно з південним - як там люди живуть? Навіть у Чернівцях краще)
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cherchiltank
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Додано: Суб 29 лип, 2023 22:49
Ну ось бачите: у вас самі свіжі корисні пізнавальні експертні дані.
Тому і шастаєте по всіх гілках форуму з свіжими корисними пізнавальними експертними даними.
1994 року виготовлення.
Ех, вашу відвагу, знання та наполегливість - та на захист фонтану Треві в Італії. А то бездарі то попіл насиплять, то голі купаються там, то наплюють, то пишуть щось непристойне на стінах…
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akurt
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Додано: Чет 03 сер, 2023 16:35
510 злотых за 42 м2 общей площади. Это 100 грн м2. Без электричества, воды и др счётчиков.
Нефигово. Главное дёшево
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beee
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Додано: Чет 03 сер, 2023 18:23
beee написав:
510 злотых за 42 м2 общей площади. Это 100 грн м2. Без электричества, воды и др счётчиков.
Нефигово. Главное дёшево
Хіба там не 39 м2 вказано?
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Faceless
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Додано: Чет 03 сер, 2023 18:58
Філіпіни, інфляція p/p 5%,
Туреччина, інфляція p/p 40%
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flyman
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Додано: Чет 03 сер, 2023 19:40
Faceless написав: beee написав:
510 злотых за 42 м2 общей площади. Это 100 грн м2. Без электричества, воды и др счётчиков.
Нефигово. Главное дёшево
Хіба там не 39 м2 вказано?
загальна площа квартири 42 м2. чому рахують 39 м для комуналки - не знаю
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beee
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Додано: Чет 03 сер, 2023 22:51
flyman написав:
Філіпіни, інфляція p/p 5%,
Туреччина, інфляція p/p 40%
Так чого ж було не їхати на Філіппіни, як обіцяв на всю Україну? Ми так чекали…
Востаннє редагувалось akurt
в П'ят 04 сер, 2023 00:17, всього редагувалось 2 разів.
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akurt
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Додано: Чет 03 сер, 2023 23:03
beee написав:
510 злотых за 42 м2 общей площади. Это 100 грн м2. Без электричества, воды и др счётчиков.
Нефигово. Главное дёшево
Так там входить опалення і каналізація. Це шара. В нас 231 зл адміністраційні на 36 м2 + паркомісце. У Вас біля 318 зл.
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BIGor
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Додано: Чет 03 сер, 2023 23:08
Просто для орієнтації в грошах: сьогодні в KANTOR в Катовицях зливав бакси, то купували по 4.01 PLN за 1$.
Тоді маємо: 300/4=75$.
Ех, були приємні часи: 5 PLN за 1$.
А то купував собі на вечір в готелі своє улюблене Zywiec - так банка по 4,4 PLN. То по 1,1$.
Востаннє редагувалось akurt
в П'ят 04 сер, 2023 00:59, всього редагувалось 2 разів.
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akurt
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Додано: Чет 03 сер, 2023 23:09
BIGor написав: beee написав:
510 злотых за 42 м2 общей площади. Это 100 грн м2. Без электричества, воды и др счётчиков.
Нефигово. Главное дёшево
Так там входить опалення і каналізація. Це шара. В нас 231 зл адміністраційні на 36 м2 + паркомісце. У Вас біля 318 зл.
58 грн за метр і це тільки "адміністративні". Ну принаймні є з чого послуги надавати
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Faceless
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