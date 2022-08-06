RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Інвестуємо в
нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 749750751752
Повідомлення Додано: Чет 03 сер, 2023 23:43

  akurt написав:
  flyman написав:Філіпіни, інфляція p/p 5%,
Туреччина, інфляція p/p 40%

Так чого ж було не їхати на Філіппіни, як обіцяв на всю Україну? Ми так чекали…
Про 40% інфляції в Туреччині багато раз флайману намагався розтлумачити, але економіка, фінанси та валюта - то не його.
Сьогодні проплатив за страховку свого авто аж 5085 лір (це на рік).
Жах: в минулому році платив здається - не памʼятаю - 2500 лір. То було дорого: 190$.
5085 лір це - поклацав кнопки смартфона - 5085/26,65=190,8$.
Зробив переказ на IBAN - через 3 хвилини надіслали на ВатсАпп Поліс страхування.
Ех, пане Флаймане, я щиро вірю, що пройде 1/10 сторіччя та навчитеся рахувати гроші.
На Філіппінах.

P.S. Поклацав кнопки свого MacBook Air - надіслав людям рахунок за мої послуги на 1100 лір - миттєво перерахували. Рік тому за те саме клацання (хвилин 20) виставляв тій самій особі рахунок на 450 лір.
Інфляція, Sir…

Ех, нам так не жити - нема ні в кого грошей щоб оплатити послуги в 40 баксів, навіть страховка на авто коштує 50 баксів, це Україна а не багата Туреччина) цікаво а які послуги можна надати на 40 баксів - стрижете - бриєте?
cherchiltank
Аватар користувача
 
Повідомлень: 656
З нами з: 31.05.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 143 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 04 сер, 2023 00:18

«Колгосп, пане cherchiltank, справа добровільна!»
Про це, згідно з історичними даними, авторитетно розказував один «кращій друг всіх дітей».

Для довідки: якщо раптом би наснилося, що cherchiltank прокинувся б десь в США, то платив би за страховку на авто 190$ не за рік, а за місяць.
А на Філіппінах - це була б плата за 100 років.
Це реалії життя.
Так що продовжуйте платити орієнтовно 2000 гривень на рік (з франшизою 2500…3200), якщо звісно є автівка. Підкажу: в PZU Україна заплатите на 100 гривень дешевше. Зекономите.
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8116
З нами з: 12.02.09
Подякував: 3220 раз.
Подякували: 1104 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 749750751752
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2403, 2404, 2405
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
24049 16199559
Переглянути останнє повідомлення
Чет 03 сер, 2023 23:11
vitaliiangel
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість! 1 ... 977, 978, 979
Долярчик » Сер 17 січ, 2018 13:21
9786 6118604
Переглянути останнє повідомлення
Сер 12 лип, 2023 19:19
Bolt
Ціни на нерухомість Одеси. Які перспективи?
elvirakirilenko90 » Суб 06 сер, 2022 14:52
6 374249
Переглянути останнє повідомлення
Сер 10 сер, 2022 14:45
Bolt

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (5054)
04.08.2023 02:13
ПУМБ (4167)
04.08.2023 00:39
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.