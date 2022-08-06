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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 03 сер, 2023 23:43
akurt написав: flyman написав:
Філіпіни, інфляція p/p 5%,
Туреччина, інфляція p/p 40%
Так чого ж було не їхати на Філіппіни, як обіцяв на всю Україну? Ми так чекали…
Про 40% інфляції в Туреччині багато раз флайману намагався розтлумачити, але економіка, фінанси та валюта - то не його.
Сьогодні проплатив за страховку свого авто аж 5085 лір (це на рік).
Жах: в минулому році платив здається - не памʼятаю - 2500 лір. То було дорого: 190$.
5085 лір це - поклацав кнопки смартфона - 5085/26,65=190,8$.
Зробив переказ на IBAN - через 3 хвилини надіслали на ВатсАпп Поліс страхування.
Ех, пане Флаймане, я щиро вірю, що пройде 1/10 сторіччя та навчитеся рахувати гроші.
На Філіппінах.
P.S. Поклацав кнопки свого MacBook Air - надіслав людям рахунок за мої послуги на 1100 лір - миттєво перерахували. Рік тому за те саме клацання (хвилин 20) виставляв тій самій особі рахунок на 450 лір.
Інфляція, Sir…
Ех, нам так не жити - нема ні в кого грошей щоб оплатити послуги в 40 баксів, навіть страховка на авто коштує 50 баксів, це Україна а не багата Туреччина) цікаво а які послуги можна надати на 40 баксів - стрижете - бриєте?
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Додано: П'ят 04 сер, 2023 00:18
«Колгосп, пане cherchiltank, справа добровільна!»
Про це, згідно з історичними даними, авторитетно розказував один «кращій друг всіх дітей».
Для довідки: якщо раптом би наснилося, що cherchiltank прокинувся б десь в США, то платив би за страховку на авто 190$ не за рік, а за місяць.
А на Філіппінах - це була б плата за 100 років.
Це реалії життя.
Так що продовжуйте платити орієнтовно 2000 гривень на рік (з франшизою 2500…3200), якщо звісно є автівка. Підкажу: в PZU Україна заплатите на 100 гривень дешевше. Зекономите.
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