RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Інвестуємо в
нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 749750751752
Повідомлення Додано: Чет 03 сер, 2023 23:43

  akurt написав:
  flyman написав:Філіпіни, інфляція p/p 5%,
Туреччина, інфляція p/p 40%

Так чого ж було не їхати на Філіппіни, як обіцяв на всю Україну? Ми так чекали…
Про 40% інфляції в Туреччині багато раз флайману намагався розтлумачити, але економіка, фінанси та валюта - то не його.
Сьогодні проплатив за страховку свого авто аж 5085 лір (це на рік).
Жах: в минулому році платив здається - не памʼятаю - 2500 лір. То було дорого: 190$.
5085 лір це - поклацав кнопки смартфона - 5085/26,65=190,8$.
Зробив переказ на IBAN - через 3 хвилини надіслали на ВатсАпп Поліс страхування.
Ех, пане Флаймане, я щиро вірю, що пройде 1/10 сторіччя та навчитеся рахувати гроші.
На Філіппінах.

P.S. Поклацав кнопки свого MacBook Air - надіслав людям рахунок за мої послуги на 1100 лір - миттєво перерахували. Рік тому за те саме клацання (хвилин 20) виставляв тій самій особі рахунок на 450 лір.
Інфляція, Sir…

Ех, нам так не жити - нема ні в кого грошей щоб оплатити послуги в 40 баксів, навіть страховка на авто коштує 50 баксів, це Україна а не багата Туреччина) цікаво а які послуги можна надати на 40 баксів - стрижете - бриєте?
cherchiltank
Аватар користувача
 
Повідомлень: 656
З нами з: 31.05.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 144 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 04 сер, 2023 00:18

«Колгосп, пане cherchiltank, справа добровільна!»
Про це, згідно з історичними даними, авторитетно розказував один «кращій друг всіх дітей».

Для довідки: якщо раптом би наснилося, що cherchiltank прокинувся б десь в США, то платив би за страховку на авто 190$ не за рік, а за місяць.
А на Філіппінах - це була б плата за 100 років.
Це реалії життя.
Так що продовжуйте платити орієнтовно 2000 гривень на рік (з франшизою 2500…3200), якщо звісно є автівка. Підкажу: в PZU Україна заплатите на 100 гривень дешевше. Зекономите.
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8123
З нами з: 12.02.09
Подякував: 3220 раз.
Подякували: 1104 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 04 сер, 2023 09:01

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

akurt написав:«Колгосп, пане cherchiltank, справа добровільна!»
Про це, згідно з історичними даними, авторитетно розказував один «кращій друг всіх дітей».

Для довідки: якщо раптом би наснилося, що cherchiltank прокинувся б десь в США, то платив би за страховку на авто 190$ не за рік, а за місяць.
А на Філіппінах - це була б плата за 100 років.
Це реалії життя.
Так що продовжуйте платити орієнтовно 2000 гривень на рік (з франшизою 2500…3200), якщо звісно є автівка. Підкажу: в PZU Україна заплатите на 100 гривень дешевше. Зекономите.

2000 грн на рік то хіба ОСЦПВ. Повне КАСКО мінімум в десяток разів дорожче.
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 33552
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1394 раз.
Подякували: 7799 раз.
 
Профіль
4
7
3
Повідомлення Додано: П'ят 04 сер, 2023 09:10

  Faceless написав:
akurt написав:«Колгосп, пане cherchiltank, справа добровільна!»
Про це, згідно з історичними даними, авторитетно розказував один «кращій друг всіх дітей».

Для довідки: якщо раптом би наснилося, що cherchiltank прокинувся б десь в США, то платив би за страховку на авто 190$ не за рік, а за місяць.
А на Філіппінах - це була б плата за 100 років.
Це реалії життя.
Так що продовжуйте платити орієнтовно 2000 гривень на рік (з франшизою 2500…3200), якщо звісно є автівка. Підкажу: в PZU Україна заплатите на 100 гривень дешевше. Зекономите.

2000 грн на рік то хіба ОСЦПВ. Повне КАСКО мінімум в десяток разів дорожче.

А за 190$ то повне каско))) До речі, якщо купляти цивілку в Польщі (OC graniczne), то коштує вдвічі дешевше, ніж в Україні.
gonchik74
Аватар користувача
 
Повідомлень: 375
З нами з: 28.01.15
Подякував: 14 раз.
Подякували: 50 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 04 сер, 2023 09:22

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

gonchik74 написав:
  Faceless написав:2000 грн на рік то хіба ОСЦПВ. Повне КАСКО мінімум в десяток разів дорожче.

А за 190$ то повне каско))) До речі, якщо купляти цивілку в Польщі (OC graniczne), то коштує вдвічі дешевше, ніж в Україні.

То ж залежить від оціночної вартості авто. В мене повне без франшизи 7%. І якби сильно більше 190 баксів.
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 33552
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1394 раз.
Подякували: 7799 раз.
 
Профіль
4
7
3
Повідомлення Додано: П'ят 04 сер, 2023 12:51

  Faceless написав:
gonchik74 написав:
  Faceless написав:2000 грн на рік то хіба ОСЦПВ. Повне КАСКО мінімум в десяток разів дорожче.

А за 190$ то повне каско))) До речі, якщо купляти цивілку в Польщі (OC graniczne), то коштує вдвічі дешевше, ніж в Україні.

То ж залежить від оціночної вартості авто. В мене повне без франшизи 7%. І якби сильно більше 190 баксів.

Что то многовато 7%
Так страховали Х5 и Круизёры лет 20 назад, когда в нулевых их стали покупать обычные люди в кредит у дилеров, а не полукриминальные личности на левых площадках за кэш.
За 14 лет отдадите страховой полную стоимость авто однако!(реально нет, но денег впустую жалко)
Какое ж у вас такое сверхугоняемое авто, не поделитесь?
барабашов
 
Повідомлень: 3358
З нами з: 16.06.15
Подякував: 254 раз.
Подякували: 316 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 04 сер, 2023 13:11

  Faceless написав:
BIGor написав:
  beee написав:510 злотых за 42 м2 общей площади. Это 100 грн м2. Без электричества, воды и др счётчиков.
Нефигово. Главное дёшево Зображення

Так там входить опалення і каналізація. Це шара. В нас 231 зл адміністраційні на 36 м2 + паркомісце. У Вас біля 318 зл.
58 грн за метр і це тільки "адміністративні". Ну принаймні є з чого послуги надавати

Ну от сміття - 70 зл, на наші гроші це 660 грн, кажеться ж дуже дорого, але переробка того сміття без екологічних наслідків - дуже дороге задоволення.
От в Кракові наприклад раніше побудували за 800 млн злотих спалювальний завод (https://khk.krakow.pl/pl/ekospalarnia/i ... akladzie/#) - на наші теперішні гроші це 8 млрд. грн. для міста аналог Львова. І це тільки для спалення того що не переробили, а скільки ще треба вкласти в переробку?
Тому якщо сміття просто вивезти на полігон і закопати або лишити просто під небом - це 100 грн, якщо вивезти, розділити, папір, пластик, скло, біологічні відходи переробити, інше все спалити - це буде коштувати набагато більше, і ніяк не 100 грн. Тому всьому є своя ціна.
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8013
З нами з: 19.09.10
Подякував: 1208 раз.
Подякували: 1635 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 04 сер, 2023 13:19

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

BIGor написав:
  Faceless написав:
BIGor написав:[quote="5606380:beee"]510 злотых за 42 м2 общей площади. Это 100 грн м2. Без электричества, воды и др счётчиков.
Нефигово. Главное дёшево Зображення

Так там входить опалення і каналізація. Це шара. В нас 231 зл адміністраційні на 36 м2 + паркомісце. У Вас біля 318 зл.
58 грн за метр і це тільки "адміністративні". Ну принаймні є з чого послуги надавати

Ну от сміття - 70 зл, на наші гроші це 660 грн, кажеться ж дуже дорого, але переробка того сміття без екологічних наслідків - дуже дороге задоволення.
От в Кракові наприклад раніше побудували за 800 млн злотих спалювальний завод (https://khk.krakow.pl/pl/ekospalarnia/i ... akladzie/#) - на наші теперішні гроші це 8 млрд. грн. для міста аналог Львова. І це тільки для спалення того що не переробили, а скільки ще треба вкласти в переробку?
Тому якщо сміття просто вивезти на полігон і закопати або лишити просто під небом - це 100 грн, якщо вивезти, розділити, папір, пластик, скло, біологічні відходи переробити, інше все спалити - це буде коштувати набагато більше, і ніяк не 100 грн. Тому всьому є своя ціна.[/quote]Так я ж не маю нічого проти. Я якраз до того, що в нас платять 6 грн метр на обслуговування будинку, і хочуть щоб за ті гроші і ремонтували, і щурів травили, і чистили сміттєпроводи, і вивозили сміття.
Мало того, є люди, що на повному серйозі ще патякають, що і то дорого, і за такі величезні кошти мають ще більше робити
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 33552
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1394 раз.
Подякували: 7799 раз.
 
Профіль
4
7
3
Повідомлення Додано: П'ят 04 сер, 2023 13:24

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

  Faceless написав:Так я ж не маю нічого проти. Я якраз до того, що в нас платять 6 грн метр на обслуговування будинку, і хочуть щоб за ті гроші і ремонтували, і щурів травили, і чистили сміттєпроводи, і вивозили сміття.
Мало того, є люди, що на повному серйозі ще патякають, що і то дорого, і за такі величезні кошти мають ще більше робити

Так і є, і при цьому в хрущах чи совковій панелі наприклад 30 років ніхто не вкладався, а тепер якщо підгуляв підвал, ліфт чи дах - на кап.ремонт треба величенькі кошти. До речі, навіть в кацапів є щомісячні платежі на капремонт будинку.
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8013
З нами з: 19.09.10
Подякував: 1208 раз.
Подякували: 1635 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 04 сер, 2023 14:22

З точки зору економіки, фінансів та інвестицій роздуми пана cherchiltank про те, що в тих країнах світу, де він не інвестував, не живе та не буде жити, все повинно бути даром - або принаймні, безкоштовно - мають право на існування.
І все логічно:- він здає всі свої 6 квартир орендарям за приємну для орендарів суму в 10000-12000 гривень на місяць (200-250$ на місяць.)
- важко знайти на глобусі країну, де орендар платив би таку сміхотворно суму орендодавцю. Я, наприклад, я не можу пригадати таку країну і такого орендодавця. Але мабуть на глобусі десь є.
- по прибуткам повинні бути і видатки: закон економіки! Тобто, якщо в якійсь країні оренда квартири вартує 3000$ на місяць, а страховка на авто (не КАСКО) - 190$ на місяць, в якійсь країні оренда квартири стартує від 500$ на місяць ( в 6 раз менше), а страховка на авто - 190$ на рік (в 12 раз менше), то - звісно - хочеться підказати іншим країнам та іншим мешканцям цих країн, що живуть вони неправильно і витрачають гроші неправильно.

Це - благородна мета і тут потрібне подання на державну нагороду або на присвоєння наукового ступеня «Доктор економічних наук».
І не тільки тому, що все, що даром або безкоштовно - приємна річ, а й тому, що авторитетно підказати іншим народам, як треба хазяйнувати - то благородно і заслуговує поваги.
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8123
З нами з: 12.02.09
Подякував: 3220 раз.
Подякували: 1104 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 749750751752
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2404, 2405, 2406
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
24054 16200379
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 04 сер, 2023 09:52
Нумізматика УКРАЇНА
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість! 1 ... 977, 978, 979
Долярчик » Сер 17 січ, 2018 13:21
9786 6118668
Переглянути останнє повідомлення
Сер 12 лип, 2023 19:19
Bolt
Ціни на нерухомість Одеси. Які перспективи?
elvirakirilenko90 » Суб 06 сер, 2022 14:52
6 374249
Переглянути останнє повідомлення
Сер 10 сер, 2022 14:45
Bolt

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (8998)
04.08.2023 15:14
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.