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Так чого ж було не їхати на Філіппіни, як обіцяв на всю Україну? Ми так чекали… Про 40% інфляції в Туреччині багато раз флайману намагався розтлумачити, але економіка, фінанси та валюта - то не його. Сьогодні проплатив за страховку свого авто аж 5085 лір (це на рік). Жах: в минулому році платив здається - не памʼятаю - 2500 лір. То було дорого: 190$. 5085 лір це - поклацав кнопки смартфона - 5085/26,65=190,8$. Зробив переказ на IBAN - через 3 хвилини надіслали на ВатсАпп Поліс страхування. Ех, пане Флаймане, я щиро вірю, що пройде 1/10 сторіччя та навчитеся рахувати гроші. На Філіппінах.
P.S. Поклацав кнопки свого MacBook Air - надіслав людям рахунок за мої послуги на 1100 лір - миттєво перерахували. Рік тому за те саме клацання (хвилин 20) виставляв тій самій особі рахунок на 450 лір. Інфляція, Sir…
Ех, нам так не жити - нема ні в кого грошей щоб оплатити послуги в 40 баксів, навіть страховка на авто коштує 50 баксів, це Україна а не багата Туреччина) цікаво а які послуги можна надати на 40 баксів - стрижете - бриєте?
«Колгосп, пане cherchiltank, справа добровільна!» Про це, згідно з історичними даними, авторитетно розказував один «кращій друг всіх дітей».
Для довідки: якщо раптом би наснилося, що cherchiltank прокинувся б десь в США, то платив би за страховку на авто 190$ не за рік, а за місяць. А на Філіппінах - це була б плата за 100 років. Це реалії життя. Так що продовжуйте платити орієнтовно 2000 гривень на рік (з франшизою 2500…3200), якщо звісно є автівка. Підкажу: в PZU Україна заплатите на 100 гривень дешевше. Зекономите.
akurt написав:«Колгосп, пане cherchiltank, справа добровільна!» Про це, згідно з історичними даними, авторитетно розказував один «кращій друг всіх дітей».
Для довідки: якщо раптом би наснилося, що cherchiltank прокинувся б десь в США, то платив би за страховку на авто 190$ не за рік, а за місяць. А на Філіппінах - це була б плата за 100 років. Це реалії життя. Так що продовжуйте платити орієнтовно 2000 гривень на рік (з франшизою 2500…3200), якщо звісно є автівка. Підкажу: в PZU Україна заплатите на 100 гривень дешевше. Зекономите.
2000 грн на рік то хіба ОСЦПВ. Повне КАСКО мінімум в десяток разів дорожче.
akurt написав:«Колгосп, пане cherchiltank, справа добровільна!» Про це, згідно з історичними даними, авторитетно розказував один «кращій друг всіх дітей».
Для довідки: якщо раптом би наснилося, що cherchiltank прокинувся б десь в США, то платив би за страховку на авто 190$ не за рік, а за місяць. А на Філіппінах - це була б плата за 100 років. Це реалії життя. Так що продовжуйте платити орієнтовно 2000 гривень на рік (з франшизою 2500…3200), якщо звісно є автівка. Підкажу: в PZU Україна заплатите на 100 гривень дешевше. Зекономите.
2000 грн на рік то хіба ОСЦПВ. Повне КАСКО мінімум в десяток разів дорожче.
А за 190$ то повне каско))) До речі, якщо купляти цивілку в Польщі (OC graniczne), то коштує вдвічі дешевше, ніж в Україні.
Faceless написав:2000 грн на рік то хіба ОСЦПВ. Повне КАСКО мінімум в десяток разів дорожче.
А за 190$ то повне каско))) До речі, якщо купляти цивілку в Польщі (OC graniczne), то коштує вдвічі дешевше, ніж в Україні.
То ж залежить від оціночної вартості авто. В мене повне без франшизи 7%. І якби сильно більше 190 баксів.
Что то многовато 7% Так страховали Х5 и Круизёры лет 20 назад, когда в нулевых их стали покупать обычные люди в кредит у дилеров, а не полукриминальные личности на левых площадках за кэш. За 14 лет отдадите страховой полную стоимость авто однако!(реально нет, но денег впустую жалко) Какое ж у вас такое сверхугоняемое авто, не поделитесь?
beee написав:510 злотых за 42 м2 общей площади. Это 100 грн м2. Без электричества, воды и др счётчиков. Нефигово. Главное дёшево
Так там входить опалення і каналізація. Це шара. В нас 231 зл адміністраційні на 36 м2 + паркомісце. У Вас біля 318 зл.
58 грн за метр і це тільки "адміністративні". Ну принаймні є з чого послуги надавати
Ну от сміття - 70 зл, на наші гроші це 660 грн, кажеться ж дуже дорого, але переробка того сміття без екологічних наслідків - дуже дороге задоволення. От в Кракові наприклад раніше побудували за 800 млн злотих спалювальний завод (https://khk.krakow.pl/pl/ekospalarnia/i ... akladzie/#) - на наші теперішні гроші це 8 млрд. грн. для міста аналог Львова. І це тільки для спалення того що не переробили, а скільки ще треба вкласти в переробку? Тому якщо сміття просто вивезти на полігон і закопати або лишити просто під небом - це 100 грн, якщо вивезти, розділити, папір, пластик, скло, біологічні відходи переробити, інше все спалити - це буде коштувати набагато більше, і ніяк не 100 грн. Тому всьому є своя ціна.
BIGor написав:[quote="5606380:beee"]510 злотых за 42 м2 общей площади. Это 100 грн м2. Без электричества, воды и др счётчиков. Нефигово. Главное дёшево
Так там входить опалення і каналізація. Це шара. В нас 231 зл адміністраційні на 36 м2 + паркомісце. У Вас біля 318 зл.
58 грн за метр і це тільки "адміністративні". Ну принаймні є з чого послуги надавати
Ну от сміття - 70 зл, на наші гроші це 660 грн, кажеться ж дуже дорого, але переробка того сміття без екологічних наслідків - дуже дороге задоволення. От в Кракові наприклад раніше побудували за 800 млн злотих спалювальний завод (https://khk.krakow.pl/pl/ekospalarnia/i ... akladzie/#) - на наші теперішні гроші це 8 млрд. грн. для міста аналог Львова. І це тільки для спалення того що не переробили, а скільки ще треба вкласти в переробку? Тому якщо сміття просто вивезти на полігон і закопати або лишити просто під небом - це 100 грн, якщо вивезти, розділити, папір, пластик, скло, біологічні відходи переробити, інше все спалити - це буде коштувати набагато більше, і ніяк не 100 грн. Тому всьому є своя ціна.[/quote]Так я ж не маю нічого проти. Я якраз до того, що в нас платять 6 грн метр на обслуговування будинку, і хочуть щоб за ті гроші і ремонтували, і щурів травили, і чистили сміттєпроводи, і вивозили сміття. Мало того, є люди, що на повному серйозі ще патякають, що і то дорого, і за такі величезні кошти мають ще більше робити
Faceless написав:Так я ж не маю нічого проти. Я якраз до того, що в нас платять 6 грн метр на обслуговування будинку, і хочуть щоб за ті гроші і ремонтували, і щурів травили, і чистили сміттєпроводи, і вивозили сміття. Мало того, є люди, що на повному серйозі ще патякають, що і то дорого, і за такі величезні кошти мають ще більше робити
Так і є, і при цьому в хрущах чи совковій панелі наприклад 30 років ніхто не вкладався, а тепер якщо підгуляв підвал, ліфт чи дах - на кап.ремонт треба величенькі кошти. До речі, навіть в кацапів є щомісячні платежі на капремонт будинку.
З точки зору економіки, фінансів та інвестицій роздуми пана cherchiltank про те, що в тих країнах світу, де він не інвестував, не живе та не буде жити, все повинно бути даром - або принаймні, безкоштовно - мають право на існування. І все логічно:- він здає всі свої 6 квартир орендарям за приємну для орендарів суму в 10000-12000 гривень на місяць (200-250$ на місяць.) - важко знайти на глобусі країну, де орендар платив би таку сміхотворно суму орендодавцю. Я, наприклад, я не можу пригадати таку країну і такого орендодавця. Але мабуть на глобусі десь є. - по прибуткам повинні бути і видатки: закон економіки! Тобто, якщо в якійсь країні оренда квартири вартує 3000$ на місяць, а страховка на авто (не КАСКО) - 190$ на місяць, в якійсь країні оренда квартири стартує від 500$ на місяць ( в 6 раз менше), а страховка на авто - 190$ на рік (в 12 раз менше), то - звісно - хочеться підказати іншим країнам та іншим мешканцям цих країн, що живуть вони неправильно і витрачають гроші неправильно.
Це - благородна мета і тут потрібне подання на державну нагороду або на присвоєння наукового ступеня «Доктор економічних наук». І не тільки тому, що все, що даром або безкоштовно - приємна річ, а й тому, що авторитетно підказати іншим народам, як треба хазяйнувати - то благородно і заслуговує поваги.