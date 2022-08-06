Додано: П'ят 04 сер, 2023 13:19

BIGor написав: Faceless написав: BIGor написав: [quote="5606380:beee"]510 злотых за 42 м2 общей площади. Это 100 грн м2. Без электричества, воды и др счётчиков.

Нефигово. Главное дёшево [quote="5606380:beee"]510 злотых за 42 м2 общей площади. Это 100 грн м2. Без электричества, воды и др счётчиков.Нефигово. Главное дёшево

Так там входить опалення і каналізація. Це шара. В нас 231 зл адміністраційні на 36 м2 + паркомісце. У Вас біля 318 зл. Так там входить опалення і каналізація. Це шара. В нас 231 зл адміністраційні на 36 м2 + паркомісце. У Вас біля 318 зл. 58 грн за метр і це тільки "адміністративні". Ну принаймні є з чого послуги надавати 58 грн за метр і це тільки "адміністративні". Ну принаймні є з чого послуги надавати

Ну от сміття - 70 зл, на наші гроші це 660 грн, кажеться ж дуже дорого, але переробка того сміття без екологічних наслідків - дуже дороге задоволення.От в Кракові наприклад раніше побудували за 800 млн злотих спалювальний завод () - на наші теперішні гроші це 8 млрд. грн. для міста аналог Львова. І це тільки для спалення того що не переробили, а скільки ще треба вкласти в переробку?Тому якщо сміття просто вивезти на полігон і закопати або лишити просто під небом - це 100 грн, якщо вивезти, розділити, папір, пластик, скло, біологічні відходи переробити, інше все спалити - це буде коштувати набагато більше, і ніяк не 100 грн. Тому всьому є своя ціна.[/quote]Так я ж не маю нічого проти. Я якраз до того, що в нас платять 6 грн метр на обслуговування будинку, і хочуть щоб за ті гроші і ремонтували, і щурів травили, і чистили сміттєпроводи, і вивозили сміття.Мало того, є люди, що на повному серйозі ще патякають, що і то дорого, і за такі величезні кошти мають ще більше робити