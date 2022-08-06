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Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 04 сер, 2023 17:08
akurt написав:
З точки зору економіки, фінансів та інвестицій роздуми пана cherchiltank про те, що в тих країнах світу, де він не інвестував, не живе та не буде жити, все повинно бути даром - або принаймні, безкоштовно - мають право на існування.
І все логічно:- він здає всі свої 6 квартир орендарям за приємну для орендарів суму в 10000-12000 гривень на місяць (200-250$ на місяць.)
- важко знайти на глобусі країну, де орендар платив би таку приємну суму орендодавцю. Я, наприклад, я не можу пригадати таку країну і такого орендодавця. Але мабуть на глобусі десь є.
- по прибуткам повинні бути і видатки: закон економіки! Тобто, якщо в якійсь країні оренда квартири вартує 3000$ на місяць, а страховка на авто (не КАСКО) - 190$ на місяць, в якійсь країні оренда квартири стартує від 500$ на місяць ( в 6 раз менше), а страховка на авто - 190$ на рік (в 12 раз менше), то - звісно - хочеться підказати іншим країнам та іншим мешканцям цих країн, що живуть вони неправильно і витрачають гроші неправильно.
Це - благородна мета і тут потрібне подання на державну нагороду або на присвоєння наукового ступеня «Доктор економічних наук».
І не тільки тому, що все, що даром або безкоштовно - приємна річ, а й тому, що авторитетно підказати іншим народам, як треба хазяйнувати - то благородно і заслуговує поваги.
Не вгадали - я здаю 3 квартири -300,300 і 700 євро - враховуючи війну думаю непогано)
Але ж у мене квартира в центрі -200 метрів і будинок в селі з озером і жабками -вам так не жити ніколи)
Буду старий - все продам , куплю маленьку хатинку в Італії і буду байдикувати)
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cherchiltank
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Додано: П'ят 04 сер, 2023 17:33
Ну слава Богу.
Бачте, як все добре: а то стрибаєте по гілках форуму, наче душа чогось хоче.
А душа задоволена…
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akurt
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Додано: П'ят 04 сер, 2023 17:39
cherchiltank написав:
я здаю 3 квартири -300,300 і 700 євро - враховуючи війну думаю непогано)
Але ж у мене квартира в центрі -200 метрів і будинок в селі з озером і жабками -вам так не жити ніколи)
З таким набором навіщо цікавитесь іноземною нерухомістю?
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BIGor
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Додано: П'ят 04 сер, 2023 20:58
BIGor написав: cherchiltank написав:
я здаю 3 квартири -300,300 і 700 євро - враховуючи війну думаю непогано)
Але ж у мене квартира в центрі -200 метрів і будинок в селі з озером і жабками -вам так не жити ніколи)
З таким набором навіщо цікавитесь іноземною нерухомістю?
Щоб на пенсії жити закордоном звісно
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cherchiltank
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Додано: П'ят 04 сер, 2023 22:00
cherchiltank написав: BIGor написав: cherchiltank написав:
я здаю 3 квартири -300,300 і 700 євро - враховуючи війну думаю непогано)
Але ж у мене квартира в центрі -200 метрів і будинок в селі з озером і жабками -вам так не жити ніколи)
З таким набором навіщо цікавитесь іноземною нерухомістю?
Щоб на пенсії жити закордоном звісно
А яка країна якщо не секрет? І може причини чому саме цю країну обрали?
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BIGor
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Додано: П'ят 04 сер, 2023 22:30
BIGor написав: beee написав:
510 злотых за 42 м2 общей площади. Это 100 грн м2. Без электричества, воды и др счётчиков.
Нефигово. Главное дёшево
Так там входить опалення і каналізація. Це шара. В нас 231 зл адміністраційні на 36 м2 + паркомісце. У Вас біля 318 зл.
Аа, тоді нормально. Дякую
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beee
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Додано: П'ят 04 сер, 2023 23:07
cherchiltank написав:
Щоб на пенсії жити закордоном звісно
Нашо воно вам…
Тут на форумі багато разів розміщували посилання на блог, який веде один невдалий наречений незайманої дівчини з Філіппін.
Там все прозоро:
- купити 3 кіло яблук в АТБ.
- сісти на ШРТ та проїхати 74 км від Києва в бік кордону з Білоруссю.
- там сісти на ровер, куплений років 5 тому у циганів за 40$ (крадений).
- проїхати на ровері 5 км до хати, побудованої в 1955 році. Хата дісталася як «спадшина» від зовсім чужої людини. В який саме спосіб - помовчимо, бо стане гидко на ніч дивлячись.
- пересвідчитися в тому, що у вікнах, в які вставлені шибки, знайдені на смітнику, ті шматки шибок не випали.
- перевірити, чи ще можна якось накинути дроти на лінію електропередач, бо електрику відключили три роки тому за несплату.
- накинути крючки металеві з дротами на деревʼяних палках - почати красти електричну енергію.
- запустили ноутбук, завантажити сайт forum.finance.ua та почати писати на цьому форумі чергові дурниці. Відразу на всіх гілках відразу - з метою досягнути 40 000 дописів (зараз тільки 32 000).
- чекати чергову - вже четверта буде - золоту медаль.
Життя не пропало даремно!
І навіщо та Італія???
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akurt
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Додано: П'ят 04 сер, 2023 23:41
akurt написав: cherchiltank написав:
Щоб на пенсії жити закордоном звісно
Нашо воно вам…
Тут на форумі багато разів розміщували посилання на блог, який веде один невдалий наречений незайманої дівчини з Філіппін.
Там все прозоро:
- купити 3 кіло яблук в АТБ.
- сісти на ШРТ та проїхати 74 км від Києва в бік кордону з Білоруссю.
- там сісти на ровер, куплений років 5 тому у циганів за 40$ (крадений).
- проїхати на ровері 5 км до хати, побудованої в 1955 році. Хата дісталася як «спадшина» від зовсім чужої людини. В який саме спосіб - помовчимо, бо стане гидко на ніч дивлячись.
- пересвідчитися в тому, що у вікнах, в які вставлені шибки, знайдені на смітнику, ті шматки шибок не випали.
- перевірити, чи ще можна якось накинути дроти на лінію електропередач, бо електрику відключили три роки тому за несплату.
- накинути крючки металеві з дротами на деревʼяних палках - почати красти електричну енергію.
- запустили ноутбук, завантажити сайт forum.finance.ua та почати писати на цьому форумі чергові дурниці. Відразу на всіх гілках відразу - з метою досягнути 40 000 дописів (зараз тільки 32 000).
- чекати чергову - вже четверта буде - золоту медаль.
Життя не пропало даремно!
І навіщо та Італія???
Вас самого, коли перечитуєте повідомлення, перед відправкою, не нудить?)
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gonchik74
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Додано: П'ят 04 сер, 2023 23:50
А що не сподобалося: все правда.
Все засновано на дописах на цьому форумі.
Майже цитати з першоджерела.
Не тільки не нудить, а навпаки: дивуюся, як ця «локшина на вуха» розповсюджується і заохочується.
Якось я не помітив, щоби ви автору цієї маячні - яка тиражувалася тут багато разів - написали б:
«…перед відправкою, не нудить?)»
Тобто погоджувалися - чи не так?
Востаннє редагувалось akurt
в П'ят 04 сер, 2023 23:55, всього редагувалось 1 раз.
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akurt
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Додано: П'ят 04 сер, 2023 23:55
akurt написав:
А що не сподобалося: все правда.
Все засновано на дописах на цьому форумі.
Майже цитати з першоджерела.
Не тільки не нудить, а навпаки: дивуюся, як ця «локшина на вуха» розповсюджується і заохочується.
Якось я не помітив, щоби ви автору цієї маячні написали б:
«Вас від цього не нудить?ʼ»
Тобто погоджувалися - чи не так?
Ну, як кажуть «яке їхало, таке й здибало»)
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