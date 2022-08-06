akurt написав:

З точки зору економіки, фінансів та інвестицій роздуми пана cherchiltank про те, що в тих країнах світу, де він не інвестував, не живе та не буде жити, все повинно бути даром - або принаймні, безкоштовно - мають право на існування.І все логічно:- він здає всі свої 6 квартир орендарям за приємну для орендарів суму в 10000-12000 гривень на місяць (200-250$ на місяць.)- важко знайти на глобусі країну, де орендар платив би таку приємну суму орендодавцю. Я, наприклад, я не можу пригадати таку країну і такого орендодавця. Але мабуть на глобусі десь є.- по прибуткам повинні бути і видатки: закон економіки! Тобто, якщо в якійсь країні оренда квартири вартує 3000$ на місяць, а страховка на авто (не КАСКО) - 190$ на місяць, в якійсь країні оренда квартири стартує від 500$ на місяць ( в 6 раз менше), а страховка на авто - 190$ на рік (в 12 раз менше), то - звісно - хочеться підказати іншим країнам та іншим мешканцям цих країн, що живуть вони неправильно і витрачають гроші неправильно.Це - благородна мета і тут потрібне подання на державну нагороду або на присвоєння наукового ступеня «Доктор економічних наук».І не тільки тому, що все, що даром або безкоштовно - приємна річ, а й тому, що авторитетно підказати іншим народам, як треба хазяйнувати - то благородно і заслуговує поваги.