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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 751752753754
Повідомлення Додано: П'ят 04 сер, 2023 23:57

А ось це вже класні слова.
Там так їхало, що нікуди не здибало.

P.S. Пане gоnchik74 - мені реально сподобалася Ваша реакція. Я ж всього навсього практично процитував найчастіші дописи з цього форуму.
Реально. Текст вище - якщо чесно - не мій. Цитати.
Посилання на той блог неодноразово розміщувалися на цьому форумі і на цій гілці.
І я задоволений, що у НОРМАЛЬНОЇ людини ця маячня викликає саме таку реакцію.
akurt
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  #<1 ... 751752753754
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